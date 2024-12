Cristina Rotaru și-a schimbat look-ul. Cum arată fosta concurentă de la Insula iubirii acum

Cristina, fosta concurentă a emisiunii „Insula Iubirii” de la Antena 1, continuă să fie în centrul atenției pe rețelele de socializare, unde își ține fanii la curent cu momentele importante din viața ei. După un parcurs tumultuos în relația cu Andrei Rotaru, Cristina a surprins din nou, de această dată cu o schimbare de look care a stârnit numeroase reacții online.

Viața personală a Cristinei a fost adesea în centrul atenției, mai ales după ce ea și Andrei Rotaru au participat la emisiunea „Insula Iubirii”. Deși au intrat în show ca un cuplu căsătorit, relația lor s-a destrămat în urma infidelității lui Andrei, dar, surprinzător, cei doi au reușit să depășească momentele grele. La câteva luni după divorț, Cristina și Andrei s-au împăcat, iar acum se pare că relația lor este mai solidă ca oricând.

Tânăra a decis să adopte o nouă imagine și a revenit la un stil care pare să îi pună în evidență trăsăturile. Recent, Cristina a optat pentru un breton, un look diferit față de tunsoarea similară pe care o afișase anterior, când tunsoarea ei era mult mai schimbată. Pe lângă schimbarea tunsorii, ea a adăugat o notă de mister aspectului său purtând lentile de contact de culoare verde, care i-au transformat complet privirea. Noua ei înfățișare a fost rapid apreciată de fanii care i-au urmărit evoluția de-a lungul anilor.

Reacțiile online nu s-au limitat doar la schimbarea de look. Fanii au observat recent că tânăra și-a schimbat numele pe Instagram, revenind la numele de familie „Rotaru”, ceea ce a alimentat speculațiile despre o posibilă recăsătorire. Însă, deși au fost numeroase întrebări din partea urmăritorilor, Cristina nu a confirmat acest pas, lăsând loc misterului. Totuși, faptul că cei doi par să fie din nou fericiți împreună a fost suficient pentru a atrage aprecieri din partea admiratorilor.

„Nu ocolesc nimic, atât că am preferat ca viața mea amoroasă să rămână privată! Avem amintiri noi împreună, însă le ținem pentru sufletele noastre, însă eu când am fost întrebată am răspuns mereu despre situația mea”, a scris fosta concurentă de la Insula Iubirii, pe Instagram, după împăcarea cu Andrei.