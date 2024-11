Diandra, acidă la adresa lui Andrei Rotaru după dezvăluirile din CANCAN! Detalii despre momentul lor intim: „O poveste...”

Andrei Rotaru a făcut noi dezvăluiri bombă în cel de-al doilea interviu de la CAN CAN Exclusiv, unde a vorbit pe șleau despre idila cu Diandra din timpul emisiunii și nu numai. Acesta a simțit nevoia să-i ia apărarea Cristinei, pentru că ar fi fost atacată pe nedrept de către ispită, așa că a spus lucrurilor pe nume. Sigur că, reacția Diandrei nu a întârziat să apară după afirmațiile lui controversate. Iată ce replică acidă i-a dat bruneta!

Andrei Rotaru a făcut dezvăluiri senzaționale în cel de-al doilea interviu de la CAN CAN Exclusiv, unde a făcut-o praf pe Diandra după escapada lor de la Insula Iubirii. Pentru că bruneta nu ar fi recunoscut anumite detalii legate de idila lor, bărbatul a decis să facă lumină și să spună lucrurilor pe nume. Nu s-a ferit de nimeni și de nimic și a dezvăluit ce s-a petrecut între ei, în spatele camerelor de filmat. Printre afirmațiile controversate făcute de iubitul Cristinei, Andrei a aruncat și o bombă: Diandra ar fi vrut să-i facă un copil!

CITEȘTE ȘI: Andrei de la ”Insula Iubirii” dă de pământ cu ispita Diandra în numele Cristinei! ”Acum eram bărbat căsătorit?!” Ce s-a întâmplat, de fapt

Ar fi existat un moment intim între ei la Insula Iubirii, despre care Andrei a vorbit abia acum.

”Știți deja că Cristina nu își dorea un copil, iar eu am discutat cu toată lumea și cu Diandra în mare acest lucru. Ați văzut cu toții prezervativul care era nefolosit. Toți s-au întrebat de ce era așa. În toaletă l-am scos și ea a decis să nu folosim prezervativul. Actul a avut loc, dar nu a fost protejat, da. Ea poate și-a dorit să îmi dăruiască un copil.

S-a văzut foarte bine cât era de îndrăgostită! Acum nu putem să mai negăm acest lucru! Ar treui să ne asumăm cu toții ce s-a întâmplat. Eu îmi asum, chiar dacă este foarte dureros pentru Cristina, dar vreau să știe toată lumea ce s-a întâmplat și să nu ne mai dăm ceea ce nu am fost”, a explicat Andrei în cel de-al doilea interviu CAN CAN EXCLUSIV.