Au fumat pipa păcii la un biliard: ”Era delicios bunicul Geambașu!” Împăcare istorică în showbiz, după ani de scandaluri între tată și fiu! Avem primele declarații

Împăcare istorică între doi artiști celebri, tată și fiu, chiar în ajunul Sărbătorilor Pascale. După ani de conflicte, Călin și Petre Geambașu au mers împreună la billiard! Și vor face Paștele în familie. Acesta mărturisește, de asemenea, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, că tatăl său a fost recent și la un spectacol de-al său și de-al fiului lui. Cu toate acestea, Călin Geambașu nu renunță la procesul pe care-l are în instanță cu părintele său.

După ani de tăcere, perioadă în care s-au războit în instanță, Călin Geambașu vorbește în exclusivitate pentru CANCAN.RO despre relația pe care o are, în prezent, cu tatăl său.

„Sunt deja câțiva ani de când am declinat respectuos invitațiile pe subiectul cu tatăl meu, pentru a nu interfera cu actul justiției.

Pe de altă parte, nici nu obișnuiesc să reacționez la momente izolate, la firimituri fără context. De aceea am și fost rezervat în ultima perioadă privind relația cu tatăl meu, declinând respectuos mai multe interviuri și emisiuni TV pe subiect.

În acest răstimp am observat purtarea tatălui meu. Și nu pot să neglijez o îmbunătățire semnificativă, fiindcă aș fi nedrept. E mult mai bine!”, mărturisește acesta în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Călin și Petre Geambașu, împreună la biliard

Mai mult, artistul vorbește și despre „marea împăcare” cu părintele său, după ce au fost împreună cu fiul lui DaviN și cu Petre Geambașu, la o partidă de billiard:

„Așadar, cu ocazia Sărbătorilor Pascale vă pot da o veste bună, susținută de un comportament relativ solid, bazat pe fapte concrete. Nu doar pe promisiuni de îndreptare!

În ultimele luni părinții mei acuzatori au o abordare mai apropiată de calitatea firească de părinți și bunici, deși mai „alunecă” în derapaje de moment, dar se redresează repede. Ne vizităm, petrecem multe ore agreabile. Râdem, povestim. Am ieșit cu toții la restaurant. Tata a venit la un spectacol cu trupa noastră unde DaviN cânta live cu noi, am fost și noi la un spectacol al lui. Am mers și la un biliard împreună. Era delicios bunicul Geambașu la biliard. Pe lângă faptul că lovește foarte bine (bilele), era și cel mai în vârstă puștan din sala de biliard. 80 de ani are puștiul și se ține grozav!”.

„Începuturile au fost de-a dreptul hilare”

Călin Geambașu ne-a povestit, de asemenea, și despre „începuturile” împăcării dintre el și părinții săi:

„Începuturile deschiderii acestor „Ambasade” au fost de-a dreptul hilare. Fie el, fie celebra CO2 (mama mea biologică), veneau cu o plăcintă în dreptul porții mele și a lui DaviN și se făceau că nu știu să sune la sonerie, făcând ulterior să pară că nu le deschidem noi, chipurile, și lăsau plăcinta la vecini. Firește că preluam „plăcinta CO2” (de altfel, foarte bună plăcinta) și le scriam imediat spunându-le că SONERIA are un singur buton – în glumă, le dădeam și manualul de utilizare. Se țin de „skeme”; e clar, așa sunt ei, iar asta nu cred că se va schimba, deși îmi doresc din tot sufletul, chiar pentru ei și pentru o bună relaționare”.

„Procesul continuă la Curtea de Apel”

Cu toate acestea, artistul nu renunță la procesul pe care-l are în instanță cu părintele său. Acesta precizează și care este motivul pentru care merge mai departe, în instanță.

„În paralel cu aceste evoluții favorabile, procesul continuă la Curtea de Apel. Avem termen în luna Mai. La proces se dezbat principii de viață și situații punctuale, nu este nimic sever, cum s-o fi crezut inițial. E șansa tatălui meu de a fi corect”, a adăugat Călin Geambașu.

„În mod cert procesul i-a priit”

Artistul e de părere că procesul i-a priit tatălui său, la care observă o „corijare a comportamentului”:

„Oricum, în mod cert procesul i-a priit. A fost ca o trezire pentru el. În urma procesului, deja am regăsit o rezonanță pozitivă din partea tatălui meu, aspect ce mă bucură. Deși mergem „de mână” la Tribunal, în ultima vreme observ la tatăl meu o corijare a comportamentului. Semn că a înțeles câte ceva și încearcă să-și mai lepede din haina ruginită a unui orgoliu acerb ce i-a fost principalul obstacol pe toată perioada vieții, în raport cu oricine, nu numai cu mine.

Ani de zile nu a vorbit cu prieteni foarte buni după un simplu dezacord de moment. Pur și simplu nu puteam să înțeleg aceste poziții de forță complet artificiale, paradoxul fiind acela că tatăl meu chiar ținea la oamenii respectivi. După ani, a reluat relațiile și cu ei. Ce bine! Oscilațiile, deh…

Conflictul dintre generații a fost o stavilă în multe familii, nu e nimic nou, însă partea bună este că, prin dialog și asumare, pot fi depășite neînțelesuri, favorizând un triumf al sufletului, al rațiunii și a bunei voințe”.

