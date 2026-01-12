Nicoleta a murit sub ochii ficei sale la doar 36 de ani. Nu s-a mai putut face nimic pentru ea

O femeie româncă de 36 de ani, stabilită de mai mulți ani în Italia, a murit într-un accident rutier grav produs sâmbătă dimineața, 10 ianuarie, în jurul orei 11:00, pe autostrada A25, între localitățile Celano și Pescina, în regiunea Abruzzo.

Tragedia a avut loc în timp ce autoturismul în care se afla se deplasa către Roma, iar în vehicul se aflau patru persoane: românca de 36 de ani, fiica sa de 18 ani, o prietenă în vârstă de 34 de ani și un bărbat din Pescara.

Nicoleta a murit sub ochii ficei sale la doar 36 de ani

Starea cea mai delicată este a bărbatului din Pescara, fost partener al femeii, însă medicii consideră că viața acestuia nu este în pericol.

Victima, Sidonia Nicoleta Păun, era mama a două fete, de 18 și 11 ani. Fiica cea mare se afla în mașină în momentul producerii accidentului, însă nu a suferit leziuni grave. Comunitatea din Montesilvano și Pescara, unde Sidonia lucra ca baristă, o descrie ca pe o persoană caldă, apreciată și implicată în viața locală.

Primele evaluări realizate de pompieri indică faptul că autoturismul ar fi derapat brusc, lovind cu putere parapetul metalic, după care s-a răsturnat. Forța impactului a fost atât de mare încât femeia a murit pe loc, fără ca echipajele de intervenție să mai poată face ceva pentru a-i salva viața.

Sidonia locuia pe strada Ambrosini din Montesilvano, într-un imobil cu trei etaje, unde își împărțea spațiul cu cei doi câini ai săi, Bella și Kikko. Era cunoscută pentru dragostea ei față de animale și pentru faptul că, de-a lungul timpului, a ajutat numeroase animale rătăcite să ajungă înapoi la proprietarii lor.

Nu s-a mai putut face nimic pentru ea

Moartea sa a provocat un val de emoție în rândul comunității românești din Abruzzo și al localnicilor din Pescara. Pe rețelele de socializare au apărut numeroase mesaje de condoleanțe, oameni care au cunoscut-o exprimându-și șocul și durerea în fața unei pierderi atât de neașteptate.

Profilul online al Sidoniei dezvăluie câteva aspecte din viața personală a acesteia. Printre ultimele sale postări se numără una în care vorbea despre o intervenție estetică recentă, descrisă ca un pas important pentru redobândirea încrederii în sine:

„Un vis pe care îl port cu mine încă din adolescență – scria – de când am devenit mamă pentru prima dată, acum 18 ani. Astăzi a devenit realitate. Am înfruntat cu curaj intervenția nu doar ca să-mi îmbunătățesc corpul, ci mai ales ca să mă regăsesc. Nu a fost ușor, dar puterea viselor este mai mare decât frica. Astăzi începe un nou capitol, făcut din iubire față de mine însămi”.

CITEŞTE ŞI: Ce a făcut șoferul din imagine după doar 17 zile de când obținuse permisul. A primit amendă 4657,5 lei

O vilă din Toscana se vinde la preț de penthouse în București. Are piscină, livadă și vie