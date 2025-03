Călin Geambașu continuă dezvăluirile uluitoare despre mama fiului său: ”Spunea că vrea să fie sclava mea!”

După ce a aruncat bomba, spunând că mama fiului său este escortă pentru un milionar francez și că are și probe în acest sens, Călin Geambașu face noi dezvăluiri despre Angelica Cadar. Potrivit acestuia, a refuzat să o ia de soție și s-a delimitat încă din anul 2012 și de neamurile ei „fără serviciu și cu 3 copii minori”, motiv pentru care femeia a declanșat ulterior o serie de atacuri împotriva sa. CANCAN.RO are toate amănuntele.

Procesul penal pe care Călin Geambașu i l-a intentat Angelicai Cadar, mama fiului său, în urma declarațiilor făcute de aceasta la adresa sa și a plângerilor false repetate, dar în special din cauza faptului că femeia nu achită perioade lungi pensia alimentară către copil, se află pe rolul Secției Penale a Judecătoriei Buftea. Și doar în câteva săptămâni, părțile implicate urmează să afle decizia instanței. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, artistul spune că atacurile verbale ale fostei partenere și intrigile radicale au început în momentul în care acesta a refuzat să o ia de nevastă.

Cătălin Geambașu face noi dezvăluiri: „Se milogea de mine și spunea că vrea să fie sclava mea”

„Angelica Cadar nu a fost niciodată soția mea. Se milogea de mine. Și spunea că vrea să fie „sclava mea”. Dar nu mă arătam impresionat de așa abordări patetice și deplin teatrale. Eu pun preț pe o relație echilibrată. O relațție ghidată de dragoste, grijă față de copil și echitate. După ce a pierdut tot, bani, case, mașini, și prin faptul că am refuzat să o iau de soție și că m-am delimitat relațional încă din anul 2012 atât de ea cât și de neamurile ei fără serviciu, pentru a stopa astfel abuzul material asupra mea, Cadar a decis să lanseze atacurile împotriva mea. Cum ar fi plângeri penale false. Toate clasate, fără să existe nicio minimă faptă de care să fiu găsit vinovat după 7 ani de anchete și asediu „comandat” de Angelica Cadar”, a spus Călin Geambașu în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„Sunt un om tolerant, dar nu prost”

Acesta a adăugat că o singură dată a fost căsătorit. Deși a divorțat de ani buni, el a rămas prieten și acum cu fosta soție:

„Singura femeie pe care am luat-o de soție este Lavinia Geambașu. Am divorțat amiabil în 2007. Și suntem prieteni și azi.

Sunt un om tolerant. Dar nu prost. Banii îi muncesc, nu îi fur. Și am depus studiu aplicat încă de la vârsta de 5-6 ani pentru meseria pe care o am și cu cinste o slujesc”.

„Are restanțe la pensia alimentară”

Tot în exclusivitate pentru CANCAN.RO, Cătălin Geambașu a aruncat bomba, dezvăluind că mama fiului său este escorta unui milionar francez. Acesta este, potrivit spuselor sale, un om de afaceri și în același timp un cunoscut pilot. Se numește Bertrand Pierrat și e în vârstă de 70 de ani. În ciuda faptului că ar avea încasări, mama fiuui său, mai spune artistul, are restanțe cu pensia alimentară.

„Am probe în acest sens, depuse la dosar. Pe lângă diverse job-uri și activități lucrative bănoase, în ultimii 2 ani, Angelica Cadar prestează servicii de escortă pentru milionarul francez Bertrand Pierrat, 70 de ani. Pilot de curse și om de afaceri.

Spune însă că are o situație precară. Și refuză să-i plătească pensia alimentară copilului perioade lungi și foarte lungi, fiind și în prezent executată silit pentru reaua ei credință.

Deși în ultimii 7 ani Angelica Cadar a înregistrat venituri de aproximativ 400.000 lei, sume regăsite în acte depuse la dosar, mămica iubitoare refuză, cu rea credință, să-i acorde copilului măcar dreptul minim la pensia alimentară. Nici măcar pandemia nu i-a corijat comportamentul. De abia după ce a fost audiată în cadrul dosarului penal actual, mămica Cadar și-a mai corijat purtarea față de băiat. Semn clar că în mod benevol nu a întreprins nicio acțiune în interesul copilului minor. Asta după ce l-a abandonat în public, fugind astfel de datoriile materiale cumulate timp de un deceniu în care nu a muncit nici măcar o zi”, a mai spus artistul.

