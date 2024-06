”Mă săruta în birou, de față cu avocații!” Călin Geambașu și mama copilului său se plimbă prin instanțe de cinci ani, dar merg împreună în vacanță!

Călin Geambașu și mama copilului său, Angelica Cadar, se plimbă de mai bine de cinci ani prin instanțe. Cu toate acestea, în prezent, cei doi se înțeleg mai bine decât oricând. Merg în vacanțe împreună, așa cum se va întâmpla și-n această vară, și fiecare petrece timp cu copilul, în funcție de dorințele acestuia. Artistul nu are însă de gând să renunțe la procesul aflat pe rol. CANCAN.RO are toate amănuntele.

Călin Geambașu și mama copilului său, Angelica Cadar, se vor întâlni din nou în fața instanței, la jumătatea lunii septembrie, după vacanța judecătorească. Artistul a făcut apel împotriva soluției instanței, care i-a respins ca neîntemeiată cererea de chemare în judecată a fostei iubite și la obligat la plata cheltuielilor de judecată către acestea, de 8400 de lei.

Deși cei doi se plimbă de mai bine de șase ani prin instanțe, în diferite dosare, în prezent se înțeleg cum nu se poate mai bine. Merg în vacanțe împreună și chiar se poartă, uneori, ca doi îndrăgostiți. Artistul nu are însă de gând să renunțe la procesul intentat.

Motivul pentru care nu renunța la proces

„Paradoxul e că acum avem o relație mai bună decât două persoane care sunt împreună. Davin stă oricât vrea la ea. Nu pot însă renunța la proces. În astfel de cazuri, se pot întoarce lucrurile împotriva ta. Eu nu mă joc cu legea, nu am făcut asta niciodată. Doar m-am pliat pe situațiile în care am fost tras. Am continuat să mă port frumos, să nu pun niciun fel de restricții. Dimpotrivă. Mă port perfect, pentru că așa simt. Creme pe plajă, mângâieri. Vacanțe împreună ani la rând. Eu doar am fost tras în chestia asta. Așteptăm să se repună în poziție. E mult mai bine decât acei ani când se purta scenarist, în mod fățiș. Chestiile astea au fost depășite”, a declarat Călin Geambașu în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„Mă săruta în birou cu avocații”

Artistul nu ne-a ascuns, totodată, că înainte de a ajunge în fața instanței, a fost cu mama copilului său la un mediator. Acolo unde s-au întâmplat lucruri la care nici măcar el nu se aștepta. Altfel, Călin Geambașu ne-a mai spus că nu poate lua momentan în calcul să se mute din nou cu mama fiului său, până la finalizarea procesului aflat pe rol.

„Care e cearta până la urmă? Care e problema…Timp, bani, energie pierdută. Am fost și la mediere, înainte de proces. Mă săruta în birou cu avocații.

Nu pot lua încă în calcul scenariul să ne mutăm împreună. Sunt acțiuni penale în curs și nu pot influența oamenii”, a completat acesta.

