Mesajul bizar trimis de Rodica Stănoiu, înainte să moară. Informația care dă peste cap ancheta!

De: Delina Filip 08/01/2026 | 23:20
Moartea Rodicăi Stănoiu, fosta ministră a Justiției, continuă să ridice semne de întrebare majore, pe fondul tot mai multor informații grave apărute în ultima perioadă din viața sa. CANCAN.RO a stat de vorbă cu unul dintre cei mai apropiați oameni de regretata ministră, iar informațiile aflate pot schimba cursul anchetei. Ce le-a pus la dispoziție procurorilor, aflați în rândurile următoare. 

Noi detalii ies la iveală în cazul morții Rodicăi Stănoiu, fosta ministră a Justiției, pe măsură ce apropiații acesteia vorbesc despre relațiile personale, ultimele luni de viață și circumstanțele suspecte ale internării sale în spital. Un apropiat al familiei Stănoiu a povestit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, un episod care ar putea răsturna toată situația. Bărbatul a pus deja la dispoziție organelor de cercetare penală toate dovezile, dovezi pe care ni le arată și nouă.

Mesajul bizar trimis de Rodica Stănoiu înainte să moară

Beniamin Cojocaru, unul dintre oamenii cei mai apropiați prieteni ai Rodicăi Stănoiu, rezident la Nisa, a povestit câteva lucruri și situații care ridică semne de întrebare. El și regretatul ministru erau prieteni de 30 de ani, acesta fiind unul dintre oamenii care au fost contactați pentru ultima dată de Rodica Stănoiu.

Eu locuiesc la Nisa din 1986. Am cunoscut-o pe mătușa ei întâi, doamna Zuckof, care locuia și ea acolo. Ne-am împrietenit și din discuție în discuție mi-a zis: Te deranjează dacă o iei pe nepoata mea de la aeroport cu soțul ei? Sigur că nu. Așa ne-am împrietenit și am ajuns să ieșim împreună, să mâncăm împreună, am vizitat toate atracțiile turistice. Eu am cunoscut-o pe doamna Stănoiu în urmă cu 30 de ani, a spus Beniamin Cojocaru, bunul prieten al Rodicăi Stănoiu.

Bărbatul susține că fosta ministră nu ar fi deținut o proprietate la Nisa, ci ar fi fost a mătușii sale. Rodica Stănoiu ar fi fost luată în spațiu de mătușa ei, doamna Zuckof, însă în realitate locuia într-un apartament închiriat cu vedere la mare pus la dispoziție de Beniamin.

Eram la Nisa, ea avea nevoie să scoată bani mulți. Mi-a zis ce să fac că nu am bani și trebuie să-i scot. Am mers cu ea la banca unde sunt eu client de 40 de ani și mi s-a zis să o iau în spațiu cum ar veni. Doamna Stănoiu a zis că vrea să își facă adresa la mătușa ei din Nisa, doamna Zuckof. Ea după a tot venit la Nisa, mereu mergea să scoată bani de aici. Stătea în general între o lună și două. Îi închiriam cu 100 de euro pe zi, deci pe lună trei mii de euro plătea pentru un apartament cu trei camere,a declarat amicul Rodicăi Stănoiu pentru CANCAN.RO.

 

Mesajul primit de bărbat cu două zile înainte ca fostul ministru să moară: „Am pus totul la dispoziția procurorilor”

Un alt element care ridică suspiciuni în privința morții Rodicăi Stănoiu ar fi faptul că femeia l-a contactat pe Beniamin cu două zile înainte să moară. Aceasta era internată de pe 30 octombrie 2025 în spitalul Floreasca din Capitală, apoi a fost transferată la Spitalul Obergia. Amicul Rodicăi Stănoiu spune că a primit un mesaj (pe care ni l-a pus la dispoziție și nouă) chiar în data de 1 decembrie de la politiciană, deși aceasta ar fi fost internată cu o zi înainte în spital.

„Pe 1 decembrie mi-a trimis mesaj: „Sărbători fericite”. Cum a putut să scrie dacă era bolnavă, internată? E un mesaj scris. Am dat mesajul și organelor de cercetare penală, i-am dat unui procuror. A dat apoi datele mele la poliția judiciară ca să mă contacteze în cazul în care au nelămuriri”, a spus Beniamin pentru CANCAN.RO.

Mesajul primit de Beniamin de pe telefonul Rodicăi Stănoiu cu două zile înainte de decesul ei
Mesajul primit de Beniamin de pe telefonul Rodicăi Stănoiu cu două zile înainte de decesul ei

 

„Și vă mai spun ceva legat de testament pentru că știu asta. Rodica a vrut să lase nepoatei sale mare parte din avere, una care locuiește în Filiaș, mi-a zis că și-a făcut testamentul. Între timp am înțeles că s-a schimbat situația”, a spus prietenul fostului ministru.

Rodica Stănoiu a fost înmormântată pentru a doua oară, după ce trupul ei a fost ridicat de la INML de o nepoată. Între timp, ancheta în cazul morții fostei ministre continuă, iar procurorii au făcut noi audieri. Parchetul a deschis dosar penal in rem pentru ucidere din culpă și acces ilegal la un sistem informatic.

