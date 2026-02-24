Prognoza meteo azi, 24 februarie 2026. Precipitații mixte în Oltenia: iarna târzie își face simțită prezența

Prognoza meteo azi, 24 februarie 2026.România va rămâne sub influența unei atmosfere reci, caracterizată de temperaturi scăzute și cer predominant noros. Precipitațiile pot fi variate-de la ploaie la lapoviță și ninsoare-în funcție de altitudine și regiune. Pentru o zi de iarnă târzie, hainele groase, bocancii și protecția împotriva frigului și umidității vor fi esențiale pentru cei care se aventurează afară.

Vremea în România

Vremea în România va rămâne rece și de iarnă târzie, cu temperaturi apropiate de 0 °C în multe zone și cu precipitații ce pot lua forma ploii, lapoviței sau ninsorii, în funcție de regiune. Meteorologii anticipează un cer înnorat pe aproape întregul teritoriu și o vreme mai rece decât media istorică pentru această perioadă a anului.

Vremea pe Regiuni

Nord și Vestul țării vor fi dominate de o vreme rece și umedă. Temperaturile maxime vor fi modeste, iar cerul va rămâne înnorat, favorizând posibile ninsori slabe spre seară în zonele de deal și munte. Aerul rece persistă și nopțile, cu minime sub pragul înghețului.

În Sud și Sud-Est, inclusiv în Oltenia și sud-vest, dar și în estul țării, regimul termic rămâne scăzut, iar precipitațiile vor fi mixte-unele ore sub formă de ploaie, altele ca lapoviță sau ninsoare. Cerul va fi predominant noros, iar vântul rece va accentua senzația de frig.

Zona centrală și Carpații vor păstra caracteristicile iernii, cu temperaturi joase și ninsori în special la altitudini mai mari. Stratul de zăpadă deja instalat în munți se va menține, iar condițiile de iarnă vor persista pe parcursul zilei.

Pe coasta Dobrogei și zona Mării Negre, vremea va rămâne rece și umedă, cu cer noros și umiditate ridicată, iar temperaturile nu vor urca semnificativ peste pragul congelării.

Vremea în capitală

În București, capitala va avea o zi rece, cu temperaturi maxime estimate în jurul valorii de 0–2 °C, iar cerul va fi înnorat. Există riscul ca precipitațiile să apară sub formă de lapoviță sau ninsoare, iar minimele nocturne vor coborî spre valori negative.

Vremea în marile orașe

În Cluj-Napoca, se vor înregistra maxime în jurul 3–4 °C, cu cer noros și umed;

Timișoara va avea temperaturi ce se vor situa în jur de 4–5 °C, cu umiditate ridicată și posibilă ceață;

La Iași, mercurul termometrelor va urca până spre 2–3 °C, într-o zi rece și înnorată;

În Craiova, vremea va fi rece, cu maxime de aproximativ 1–3 °C și precipitații posibile;

Constanța va avea temperaturi de circa 0–2 °C pe litoral, cu cer predominant închis;

La Brașov, în zona montană, zilele vor fi friguroase, cu valori apropiate de 0 °C și ninsoare mai consistentă.

