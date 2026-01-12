Acasă » Exclusiv » Mărturiile stupefiante ale lui Mario Iorgulescu despre nunta fiului lui Romică Țociu: “M-au întrebat dacă vreau să iau ceva cu ei”

De: Delina Filip 12/01/2026 | 12:57
Mario Iorgulescu, cel care a curmat viața lui Dani Vicol în urmă cu șase ani, a vorbit în exclusivitate națională pentru CANCAN.RO pentru prima dată de la momentul accidentului! În primul interviu oferit vreodată de la momentul tragediei, acordat moderatorului Dan Capatos, fiul președintelui LPF, vorbește despre momentul în care i-a promis tatălui său că nu va mai consuma substanțe interzise în schimbul unei mașini pe care a și primit-o: Aston Martin-ul cu care a produs accidentul din noaptea fatidică. Tânărul își amintește momentul de la nunta fiului lui Romică Țociu, atunci când i s-au oferit substanțe interzise. 

În prima ieșire publică după șase ani de tăcere, Mario Iorgulescu vorbește în exclusivitate la Dan Capatos Show despre promisiunea făcută tatălui său, de a nu mai consuma substanțe interzise după ce Gino Iorgulescu i-ar fi cumpărat un Aston Martin în valoare de 300.000 de euro. El invocă inclusiv episodul de la nunta fiului lui Romică Țociu, unde spune că ar fi fost îndemnat să consume droguri, dar susține că a refuzat și că există martori care pot confirma acest lucru.

Mario Iorgulescu, îndemnat să consume substanțe interzise la nunta fiului lui Romică Țociu: „Am martori”

Mario Iorgulescu:  Nu am mai consumat de când am stabilit cu tata că îmi ia mașina.

Dan Capatos: Tu te țineai de promisiune.

Mario Iorgulescu: Da. Eu n-am mai consumat. Și am martori de la nunta fiului lui Romică Țociu. M-au întrebat dacă vreau să iau ceva cu ei și le-am zis că nu. Am martori. I-am refuzat.

Dan Capatos: Cine te-a întrebat?

Mario Iorgulescu: Vreo cinci băieți de acolo. Cinci persoane m-au întrebat dacă vreau.

Dan Capatos: Cinci persoane de la nunta băiatului lui Romică Țociu te-au întrebat dacă vrei să tragi cu ei la nuntă?

Mario Iorgulescu: Da. Nu mă feresc. Nu pot să spun cine, dar asta s-a întâmplat

Dan Capatos: Poate ar fi bine și pentru Romică Țociu să știe ce prieteni are.

Mario Iorgulescu: Păi știe, dar fiul lui nu mai lua în perioada aceea. Se oprise și Cătălin că a avut o perioadă nasoală, dar s-a lăsat după aceea. Mie mi-au propus prieteni de-ai lui buni cu care mai ieșeam și eu. Ei mi-au propus: Hai, Mario cu noi.

Dan Capatos: Și i-ai refuzat?

Mario Iorgulescu: I-am refuzat. Dacă e nevoie pot să îi chem să depună mărturie pentru mine.

