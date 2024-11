Andrei de la ”Insula Iubirii” o face zob pe ispită, în primul interviu după emisiune: ”episoadele” Cristina și Diandra. ”Era singura opțiune, o puneam cum voiam eu!”

Andrei Rotaru de la ”Insula Iubirii” a vorbit pentru prima dată după difuzarea emisiunii, la CAN CAN EXCLUSIV. Partenerul Cristinei spune lucrurilor pe nume, fără cenzură și fără menajamente! Concurentul explică toată situația cu ispita Diandra căreia i-ar fi dat block, dar și multe alte detalii pe care producția nu le-ar fi difuzat!

În cel mai recent interviu CAN CAN EXCLUSIV, Andrei Rotaru de la ”Insula Iubirii” vorbește pentru întâia oară, după difuzarea emisiunii pe post! Concurentul și Cristina au refuzat categoric să dea testimonialele finale, difuzate pe Antena Play, iar acum spun tot adevărul, de la A la Z, doar pentru CANCAN.RO. Andrei dezvăluie care este situația relației sale în prezent, cum se înțelege acum cu mama Cristinei, cum a făcut față criticilor din online, dar și ce s-a întâmplat, de fapt, cu ispita Diandra, pe care acum o pune la punct! Și în ce hal! 😮

La bonfire-ul final, Andrei și-a exprimat dorința de a pleca alături de Diandra, însă aceasta l-a refuzat, căci a realizat în ultimul ceas că omul este cam… însurat de vreo zece ani! 😂 Probabil din dorința de a ieși din emisiune cu o imagine mai puțin pătată, ispita i-a zis ”pas” pe ultima sută de metri, după ce pe Insula părea extrem de apropiată de el. Acum, concurentul spune că dorința lui se baza, mai degrabă, doar pe teama de singurătate, nu pe niște sentimente foarte aprinse față de ispita din Cluj, așa cum au interpretat telespectatorii.

”Cei din producție au venit și m-au întrebat pe cine aleg: pe Diandra sau pe Cristina. Eu am spus că pe Cristina, pentru că eu am lucruri de rezolvat acasă. Întotdeauna i-am spus ispitei că trebuie să merg acasă, tocmai de asta nu mi-am dat nici verigheta jos, un punct foarte mare care nu s-a dat la televizor. Eu încă de acolo am ales! Ea toată emisiunea a spus că eu sunt omul cel bun, iar Cristina cel rău, iar acum văd că iese și spune tot felul de cuvinte, că am fost grotesc. Nu prea se leagă! Vreau să punctez și chestiile astea!

La bonfire-ul final am spus că vreau să plec cu Diandra, pentru că am fost refuzat de Cristina! Singura opțiune rămasă era să plec cu Diandra! Nu prea îmi place să stau singur, tocmai de aceea am ales opțiunea pe care mi-a oferit-o emisiunea, să am și eu companie! Nu mă lăsa singur, pentru că nu pot să stau! Singur stai dacă ești călugăr!”, spune acum Andrei, în cel mai recent interviu CAN CAN EXCLUSIV. 😮

Andrei o face zob pe Diandra: ”Eu ți-am dat ție block”

Iar atacurile la adresa Diandrei nu se opresc aici! După cum știm deja, clujeanca a insinuat în mai multe podcast-uri faptul că nici ea nu ar fi fost atât de îndrăgostită de Andrei precum a crezut o țară întreagă și și-ar fi jucat doar rolul de ispită. Acum, concurentul vine și lămurește situația. Se pare că Diandra ar fi fost în afara emisiunii cel puțin la fel de interesată cum a fost și în cadrul show-ului. Ar fi venit după el la București și i-ar fi cunoscut și părinții, semn că acum Diandra s-ar dezice acum de sentimentele ei doar pentru că Andrei i-a dat mare… BLOCK! 😂 Suparată nevoie mare că Andrei ar fi refuzat-o, după cum susține chiar el, acum Diandra ar da din coate să pice în picioare! Cam greu însă, după declarațiile lui la CAN CAN EXCLUSIV. 😂

”Dacă tu ai fost observator și eu am fost un nimeni, dacă tu ai fost copilul de cinci ani care ți-ai trăit iubirea de o vară fără să îți pese în emisiune, în afara emisiunii, cine te-a mai plătit să mergi cu mine la Brașov?! Se specula pe internet că Eric și Cristina au mers la Brașov! Nu! Eu am fost cu Diandra la Brașov și le-am prezentat-o și părinților mei!

Întrebarea mea este: de ce ai mai venit și în afara emisiunii până în punctul în care eu ți-am dat block?! Fix atunci când i-am dat block și lui Eric! Eu și Cristina am decis că ne iubim și vrem să începem acest proces de cunoaștere împreună. (…) Dacă trebuie să îți mai iei și hainele și să te minți la cel care încă stă după nevasta sa și nu și-a terminat procesul, e grav! A conștientizat și ea acum.

Da, Diandra clar și-ar fi dorit o relație cu mine! Dacă o luam și o puneam cum voiam eu?! Normal că da!”, adaugă Andrei de la ”Insula Iubirii”.

Care este situația dintre el și Cristina în prezent, ce spune despre fazele care nu s-au dat pe micile ecrane, despre ispita Eric și despre restul concurenților de pe Insulă, aflați doar în cel mai recent interviu CAN CAN EXCLUSIV. Credeți-ne pe cuvânt, nu vreți să ratați! Știți deja că Andrei nu are filtru, însă, de data aceasta, s-a depășit pe sine! Rău de tot!

