Cristina de la Insula Iubirii nu s-a vindecat. Tânăra merge în continuare la terapeut: „El este prezent în viața mea”

Cristina și Andrei, foști participanți ai emisiunii Insula Iubirii, au atras din nou atenția publicului după ce au fost surprinși recent împreună, alimentând astfel zvonurile despre împăcarea lor. Iată ce mesaj a transmis tânăra!

Deși au divorțat oficial după experiențele intense de pe insulă, cei doi au fost văzuți la o petrecere de Halloween, afișându-se în mod deschis ca un cuplu. Amintim că, în cadrul emisiunii, Andrei a cedat în fața tentației și a avut o aventură cu ispita Diandra, eveniment ce a dus la ruptura oficială dintre el și Cristina. Această situație a fost intens dezbătută la acea vreme, mulți fani criticând deciziile lui Andrei și susținând-o pe Cristina, care s-a arătat profund afectată de întorsătura neașteptată a relației lor

Acum, reîmpăcarea lor este privită cu scepticism de mulți dintre cei care i-au urmărit pe parcursul emisiunii, iar Cristina a fost criticată pentru că a acceptat să se împace cu Andrei, în ciuda problemelor din trecut. În fața acestui val de critici, Cristina a simțit nevoia să ofere o explicație publică.

Tânăra afirmat că, deși decizia de a se împăca cu Andrei poate părea controversată pentru cei care nu cunosc întreaga poveste, există multe detalii personale care i-au determinat să revină unul lângă celălalt. Cristina a subliniat că împăcarea nu a fost un secret, însă ea și Andrei au decis să nu facă un spectacol din relația lor și să se afișeze împreună doar atunci când au simțit că sunt pregătiți să își asume public această etapă.

„Nu ocolesc nimic, atât că am preferat ca viața mea amoroasă să rămână privată. Avem amintiri noi împreună pe care le ținem pentru sufletele noastre, însă eu când am fost întrebată, am răspuns mereu despre situația mea”, a transmis Cristina, pe pagina sa de Instagram.