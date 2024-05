Maria Constantin a bătut palma cu Antena Stars! Ce emisiune va prezenta artista

Maria Constantin (36 de ani) a intrat oficial în echipa Antena Stars. Viața artistei va fi expusă – cu bune și cu rele – în cadrul celor mai noi episoade a reality show-ului ”În culisele celebrității”, începând de săptămâna aceasta. Fanii o vor vedea pe cântăreață în cele mai intime ipostaze, dincolo de scenă și de aparițiile publice.

Urmează un nou capitol în viața Mariei Constantin. Vedeta i-a luat locul Aneimaria Prodan în reality show intitulat ”În culisele celebrității”, la Antena Stars. Pe lângă concerte și evenimente publice, viața Mariei Constantin se împarte între sarcinile și responsabilitățile de mamă și soție. Telespectatorii vor putea descoperi detalii neștiute din viața amoroasă a artistei, din căsnicia cu Robert Soica – cel care i-a devenit soț în urmă cu un an – și vor putea afla mai multe informații din ”culisele” vieții unei femei de succes.

Maria Constantin a bătut palma cu Antena Stars

Înainte de debutul proiectului, interpreta a împărtășit vestea cu fanii săi din mediul online. Reality show-ul ”În culisele celebrității by Maria Constantin” va fi difuzat pe Antena Stars – în fiecare sâmbătă, de la ora 19:30.

„Dragilor, vă anunț cu bucurie despre un super proiect împreună cu Antena Stars, începând de sâmbătă 25 mai , ÎN CULISELE CELEBRITĂȚII by Maria Constantin, unde îmi veți cunoaște viața exact așa cum e ea. Curioși ?”, a fost mesajul transmis de Maria Constantin.

În cadrul unui interviu, Maria Constantin a mărturisit că noul proiect reprezintă o provocare destul de mare pentru soțul ei, Robert Stoica. Bărbatul nu este obișnuit să fie filmat, și-a dorit tot timpul discreție, însă de data aceasta a acceptat să facă un compromis – de dragul partenerei sale.

„Categoric, m-am consultat cu soțul meu prima oară. Soțul meu a fost de față când am discutat despre acest proiect. În primă fază, el a crezut că voi fi implicată mai mult eu, dar având în vedere că suntem un cuplu, suntem ambii implicați.

Lui nu prea îi place să apară, să fie filmat, mereu a stat mai mult în spate, dar pentru mine, ce nu face el? Este un gest de iubire foarte mare, am apreciat că a acceptat și el.”, a mărturisit Maria Constantin pentru playtech.

Maria Constantin este pregătită să devină mamă

În vara anului trecut, Maria Constantin s-a căsătorit cu Robert Stoica. A fost un eveniment intim, o nuntă atipică, la care cei doi nu au dorit să se respecte nicio tradiție specifică, interpreta de muzică populară nici măcar nu a avut buchet de mireasă. După fericitul eveniment, artista a mărturisit că își dorește să devină din nou mamă, orice minune în viața ei este binevenită. Cântăreața de muzică populară mai are un fiu – Codruț (13 ani) – din prima căsnicie cu Ciprian Tapotă.

„Nu știm. Dacă Doamne, Doamne vrea, îți dai seama că noi ne dorim, se lucrează. Da, ne-am dori, dar având în vedere că eu am avut probleme și prima dată când am rămas însărcinată am făcut tratament, așa că nu știu dacă Dumnezeu mai vrea, fac totuși 37 de ani. Deci, Doamne, Doamne, dacă faci o minune, se întâmplă’, i-a mărturisit Maria Constantin lui Cristian Brancu la emisiunea VIP.