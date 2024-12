Mihai Trăistariu primește mesaje din lumea de dincolo de la mama sa! Cum l-a trimis de 8 ori la Eurovision! ”Am făcut o obsesie, așa m-am dus!”

Mihai Trăistariu crede în tot ceea ce ține de paranormal, iar evenimentele la care a fost martor sunt cu adevărat impresionante. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, artistul vorbește despre visele premonitorii pe care le are de ceva vreme. Mai exact, îndrăgitul interpret primește informații din lumea de dincolo de la mama sa, pe care a pierdut-o în urmă cu mulți ani. Fan înrăit al fenomenelor inexplicabile, cântărețul spune că nu neagă existența fantomelor, a entităților sau a spiritelor care încearcă să ne transmită mesaje prin diverse moduri. Cea mai plauzibilă variantă, din punctul lui de vedere, rămâne cea onirică, iar de fiecare dată când are vise aparte, face tot posibilul să le deslușească. Deși nu este singura întâmplare care are legături strânse cu paranormalul, pentru Mihai Trăistariu este cea mai emoționantă, deoarece mama sa este cea care, prin intermediul viselor, îi influențează alegerile de zi cu zi.

Artistul a trăit, în urmă cu aproape doi ani, o întâmplare care nu doar că l-a pus pe gânduri și l-a speriat, ci l-a făcut să creadă și mai mult în tot ceea ce ține de paranormal. Deși recunoaște că mulți ani a negat existența anumitor fenomene inexplicabile, odată cu trecerea anilor, părerile i s-au schimbat la 180 de grade. Asta în urma evenimentelor pe care era obișnuit să le vadă doar în filmele science fiction.

CITEȘTE ȘI: Mihai Trăistariu nu-și ia gândul de la Eurovision, dar acum vine surpriza: nu va reprezenta România ci… Trădare cu 50 de euro! Ce țări țintește artistul

Totul a pornit inițial de la niște zgomote ciudate pe care le auzea de la mașina de spălat. Zgomote care apăreau mecanic, la același interval de timp și care nu au dispărut, în ciuda strădaniilor artistului. De aici, Mihai Trăistariu a început să găsească explicații și răspunsuri și pentru visele pe care le avea în mod regulat, în care apărea mama sa.

Mihai Trăistariu, asaltat de fenomene inexplicabile: „M-au speriat teribil”

Celebrul interpret obișnuia să nu țină cont de lucrurile care țin de paranormal. Asta deoarece era ferm convins că astfel de fenomene nu există și le nega cu îndârjire, ba chiar îi stârneau sentimente de teamă. Dar știți cum se spune, „de ceea ce ți-e frică, de aia nu scapi”, așa a fost și în cazul lui Mihai Trăstariu. A trecut prin mai multe episoade de ordin supernatural, care i-au schimbat percepțiile. Însă cu siguranță unele dintre cele mai importante au fost visele cu mama sa, care îl povățuia.

„Paranormalul, în mintea mea, are legături firești. Eu citesc foarte mult despre fizica cuantică și sunt mulți oameni care explică faptul că există alte dimensiuni. Nu neg faptul că există fantome, blesteme, tot ce ține de paranormal. Chiar am citit undeva faptul că visele pot fi ca niște premoniții, pot fi descifrate cumva. Eu o visez foarte des pe mama. Mama îmi apare în vis și îmi spune că trebuie să merg la Eurovision îmbrăcat în alb. Am făcut o obsesie cu asta și am fost îmbrăcat de opt ori în alb.

NU RATA: Lui Trăistariu i-a trecut glonțul pe lângă ureche! Femeia doar cu prosopul în jurul ei care l-a întâmpinat își aștepta…soțul! ”M-a chemat ca s-o văd așa!”

Probabil și data viitoare voi merge tot în alb. Cumva, te poate influența un vis, care face parte tot din paranormal. Eu am avut și episoadele cu mașina de spălat, care m-au speriat teribil. Țăcănea foarte matematic, o lună de zile, am scos-o din priză, i-am scos furtunurile, nimic. Am crezut că este ceva paranormal. Eu sunt oricum fan sf, deci pot să am și paranoia. Mă uit la tot felul de filme și seriale de genul acesta, care probabil mă influențează. Dar îmi place să se întâmple lucruri ciudate”, a declarat Mihai Trăistariu pentru CANCAN.RO.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.