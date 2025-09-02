Irina Fodor, dezvăluiri uluitoare din show-ul Antenei 1! Coșmarul de la Asia Express: ”Șobolănei de dimensiuni medii!”

Asia Express, cel mai dur reality-show din România, nu îi scoate doar pe concurenți din zona de confort, ci și pe prezentatoarea Irina Fodor. Dacă pe sticlă este impecabilă, de la machiaj, coafură și outfituri specifice zonelor în care filmează, noaptea este, de multe ori, un coșmar chiar și pentru ea. Și asta pentru că nu are parte deloc de condiții de lux, ba, uneori, mai pot veni și vizitatori nepoftiți de la insecte la animale. Totul ține de noroc și reprezintă, de cele mai multe ori, o surpriză la…fața locului. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, vedeta Antenei 1 ne-a explicat cum ajunge să se odihnească în astfel de locuri…inedite. Zonele în care echipa de televiziune staționează nu sunt turistice și, prin urmare, cu toții sunt nevoiți să se adapteze condițiilor de cazare existente. Precaută de fel, soția lui Răzvan Fodor are în bagaje lucruri care să o scoată din orice impas.

Irina Fodor le-a arătat fanilor imagini dintr-o cazare în care a poposit pe Drumul Eroilor. Conform mărturisirilor sale, locul nu a fost o excepție, ci dimpotrivă. La evenimentul de lansare a noului sezon Asia Express, prezentatoarea TV ne-a povestit despre experiențele trăite la filmări, dar și măsurile luate pentru a face față, cu zâmbetul pe buze, surprizelor. Noul sezon al reality-show-ului are premiera la Antena 1 pe 7 septembrie.

Irina Fodor: “E frecvent genul ăsta de cazare cu umezeală, cu mucegai, cu așternuturi îndoielnice uneori”

CANCAN.RO: Ai șocat lumea pe Instagram cu fotografiile dintr-o cazare. A fost o excepție?

Irina Fodor: Nu, a fost prima dată când am filmat. Cazările de genul ăsta nu sunt o excepție și îți explic imediat de ce. Noi nu ajungem în zone turistice întotdeauna. De fapt, foarte rar ajungem în zone turistice. Și atunci când te duci să te cazezi, te cazezi la oameni sau la o pensiune mititică și care oferă ce poate ea mai bun, dar uneori asta se poate. Și la noi e frecvent genul ăsta de cazare cu umezeală, cu mucegai, cu așternuturi îndoielnice uneori.

Irina Fodor își ia de acasă față de pernă și pijama cu mâneci lungi

CANCAN.RO: De obicei, pleci cu așternuturi de rezervă?

Irina Fodor: N-am chiar tot tacâmul, că n-aș avea cum. Deci n-am tot setul, dar am fața de pernă. Pentru că eu cu fața lucrez. Acum, de la gât în jos, ce s-o întâmpla, Dumnezeu cu mila! (n.r râde) Oricum eu sunt friguroasă, nu contează că merg în zone tropicale. Eu am frumos pijama cu mânecă lungă, pantalon, față de pernă, eu sunt safe, eu pot să stau așa oricât. Acum, dacă pică un șobolănel pe mine, e partea a doua, nu avem ce să facem.

Irina Fodor: “Mai dormim și cu pătura în cap, din când în când, ca să ne asigurăm că nu ne pică nimic de pe tavan”

CANCAN.RO: Ai avut vizitatori patrupezi?

Irina Fodor: Mai sunt, dar nu în cameră. La cazare au fost. I-am văzut, traversând aleile. Adică șobolănei, așa, mai de dimensiuni medii, ca să spunem așa. În rest, cele uzuale: șopârlițe, paianjeni, din astea sunt tot timpul, în fiecare sezon, călătoresc cu noi, pur și simplu peste tot unde mergem. Dar ne-am obișnuit cu ele.

Mai luăm câte un spray de insecte de pe la magazin, le mai luăm pe altele pe hârtie, le dăm afară și mai dormim și cu pătura în cap, din când în când, ca să ne asigurăm că nu ne pică nimic de pe tavan.

CANCAN.RO: Ai slăbit sau te-ai îngrășat în acest sezon Asia Express?

Irina Fodor: Este primul sezon în care nu am slăbit. A fost atât de bună mâncarea și nu știu dacă e doar asta. Cred că a contat mult.

Irina Fodor: “Am și eu plăcerile mele simple”

CANCAN.RO: Ce te-a tentat din punct de vedere culinar în Filipine, Vietnam și Coreea de Sud?

Irina Fodor: În Filipine am găsit o supă care mi-a plăcut foarte mult. E o supă de vită, se numește bulalo soup și poți să o acrești cu lămâie. Adică e foarte aproape de ciorbițele noastre. Ceea ce pentru mine a fost perfect. Asta îmi trebuie, de fapt. Trebuie să am ziua și ciorbița. Am și eu plăcerile mele simple.

După aceea, în Vietnam, am găsit altă supă de vită care se numește pho bo. La fel, se poate acri cu lămâie. Deci am ținut-o numai pe mâncăruri de genul ăsta și noodles. Și după aceea, când am ajuns în Coreea, acolo gata: s-a deschis raiul culinar. Cărniță bună, supă kimchi, salată kimchi. Acolo nu exista să-ți lipsească ceva din punctul ăsta de vedere. Mie îmi plac și gusturile asiatice foarte mult.

Foto: Antena 1/ Instagram

