Acasă » Exclusiv » Irina Fodor, dezvăluiri uluitoare din show-ul Antenei 1! Coșmarul de la Asia Express: ”Șobolănei de dimensiuni medii!”

Irina Fodor, dezvăluiri uluitoare din show-ul Antenei 1! Coșmarul de la Asia Express: ”Șobolănei de dimensiuni medii!”

De: Andreea Archip 02/09/2025 | 23:40
Irina Fodor, dezvăluiri uluitoare din show-ul Antenei 1! Coșmarul de la Asia Express: ”Șobolănei de dimensiuni medii!”
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Asia Express, cel mai dur reality-show din România, nu îi scoate doar pe concurenți din zona de confort, ci și pe prezentatoarea Irina Fodor. Dacă pe sticlă este impecabilă, de la machiaj, coafură și outfituri specifice zonelor în care filmează, noaptea este, de multe ori, un coșmar chiar și pentru ea. Și asta pentru că nu are parte deloc de condiții de lux, ba, uneori, mai pot veni și vizitatori nepoftiți de la insecte la animale. Totul ține de noroc și reprezintă, de cele mai multe ori, o surpriză la…fața locului. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, vedeta Antenei 1 ne-a explicat cum ajunge să se odihnească în astfel de locuri…inedite. Zonele în care echipa de televiziune staționează nu sunt turistice și, prin urmare, cu toții sunt nevoiți să se adapteze condițiilor de cazare existente. Precaută de fel, soția lui Răzvan Fodor are în bagaje lucruri care să o scoată din orice impas.

Irina Fodor le-a arătat fanilor imagini dintr-o cazare în care a poposit pe Drumul Eroilor. Conform mărturisirilor sale, locul nu a fost o excepție, ci dimpotrivă. La evenimentul de lansare a noului sezon Asia Express, prezentatoarea TV ne-a povestit despre experiențele trăite la filmări, dar și măsurile luate pentru a face față, cu zâmbetul pe buze, surprizelor. Noul sezon al reality-show-ului are premiera la Antena 1 pe 7 septembrie.

Irina Fodor: “E frecvent genul ăsta de cazare cu umezeală, cu mucegai, cu așternuturi îndoielnice uneori”

CANCAN.RO: Ai șocat lumea pe Instagram cu fotografiile dintr-o cazare. A fost o excepție?

Irina Fodor: Nu, a fost prima dată când am filmat. Cazările de genul ăsta nu sunt o excepție și îți explic imediat de ce. Noi nu ajungem în zone turistice întotdeauna. De fapt, foarte rar ajungem în zone turistice. Și atunci când te duci să te cazezi, te cazezi la oameni sau la o pensiune mititică și care oferă ce poate ea mai bun, dar uneori asta se poate. Și la noi e frecvent genul ăsta de cazare cu umezeală, cu mucegai, cu așternuturi îndoielnice uneori.

Acești 2 nepalezi au recunoscut ce salariu primesc în România, de fapt: „Muncim ca să stați voi acasă în weekend”
Acești 2 nepalezi au recunoscut ce salariu primesc în România, de fapt: „Muncim...
Lista neagră a lui BOLOJAN. Unde se vor face CONCEDIERI! Județele VIZATE
Lista neagră a lui BOLOJAN. Unde se vor face CONCEDIERI! Județele VIZATE
Irina Fodor s-a adaptat condițiilor de cazare de la Asia Express

Irina Fodor își ia de acasă față de pernă și pijama cu mâneci lungi

CANCAN.RO: De obicei, pleci cu așternuturi de rezervă?

Irina Fodor: N-am chiar tot tacâmul, că n-aș avea cum. Deci n-am tot setul, dar am fața de pernă. Pentru că eu cu fața lucrez. Acum, de la gât în jos, ce s-o întâmpla, Dumnezeu cu mila! (n.r râde) Oricum eu sunt friguroasă, nu contează că merg în zone tropicale. Eu am frumos pijama cu mânecă lungă, pantalon, față de pernă, eu sunt safe, eu pot să stau așa oricât. Acum, dacă pică un șobolănel pe mine, e partea a doua, nu avem ce să facem.

Irina Fodor: “Mai dormim și cu pătura în cap, din când în când, ca să ne asigurăm că nu ne pică nimic de pe tavan”

CANCAN.RO: Ai avut vizitatori patrupezi?

Irina Fodor: Mai sunt, dar nu în cameră. La cazare au fost. I-am văzut, traversând aleile. Adică șobolănei, așa, mai de dimensiuni medii, ca să spunem așa. În rest, cele uzuale: șopârlițe, paianjeni, din astea sunt tot timpul, în fiecare sezon, călătoresc cu noi, pur și simplu peste tot unde mergem. Dar ne-am obișnuit cu ele.

Mai luăm câte un spray de insecte de pe la magazin, le mai luăm pe altele pe hârtie, le dăm afară și mai dormim și cu pătura în cap, din când în când, ca să ne asigurăm că nu ne pică nimic de pe tavan.

CANCAN.RO: Ai slăbit sau te-ai îngrășat în acest sezon Asia Express?

Irina Fodor: Este primul sezon în care nu am slăbit. A fost atât de bună mâncarea și nu știu dacă e doar asta. Cred că a contat mult.

Irina Fodor: “Am și eu plăcerile mele simple”

CANCAN.RO: Ce te-a tentat din punct de vedere culinar în Filipine, Vietnam și Coreea de Sud?

Irina Fodor: În Filipine am găsit o supă care mi-a plăcut foarte mult. E o supă de vită, se numește bulalo soup și poți să o acrești cu lămâie. Adică e foarte aproape de ciorbițele noastre. Ceea ce pentru mine a fost perfect. Asta îmi trebuie, de fapt. Trebuie să am ziua și ciorbița. Am și eu plăcerile mele simple.

După aceea, în Vietnam, am găsit altă supă de vită care se numește pho bo. La fel, se poate acri cu lămâie. Deci am ținut-o numai pe mâncăruri de genul ăsta și noodles. Și după aceea, când am ajuns în Coreea, acolo gata: s-a deschis raiul culinar. Cărniță bună, supă kimchi, salată kimchi. Acolo nu exista să-ți lipsească ceva din punctul ăsta de vedere. Mie îmi plac și gusturile asiatice foarte mult.

Foto: Antena 1/ Instagram

CITEȘTE ȘI: ”Tratamentul” aplicat de Irina Fodor la Asia Express: ”Nu s-a lipit nimic de mine!” Ce au făcut colegii de producție pentru vedeta TV

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
Calvarul prin care a trecut o fostă concurentă de la Mireasa! Fanii show-ului de pe Antena 1 vor rămâne șocați: „M-a pus să fac avort”
Exclusiv
Calvarul prin care a trecut o fostă concurentă de la Mireasa! Fanii show-ului de pe Antena 1 vor…
Dezvăluiri halucinante, făcute de soția lui Ionuț Frumușelu’: ”Mi-a spus să mă culc cu alt bărbat și să filmez! Am făcut-o!”
Exclusiv
Dezvăluiri halucinante, făcute de soția lui Ionuț Frumușelu’: ”Mi-a spus să mă culc cu alt bărbat și să…
HOROSCOP 3 septembrie. Balanțele amână deciziile, iar Săgetătorii au oportunități de investiții
Mediafax
HOROSCOP 3 septembrie. Balanțele amână deciziile, iar Săgetătorii au oportunități de investiții
Acești 2 nepalezi au recunoscut ce salariu primesc în România, de fapt: „Muncim ca să stați voi acasă în weekend”
Gandul.ro
Acești 2 nepalezi au recunoscut ce salariu primesc în România, de fapt: „Muncim...
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Prosport.ro
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe...
La un pas de a fi „înghițiți de vii” de nisip. Doi copii care săpau o groapă, salvați în ultimul moment de salvamari
Adevarul
La un pas de a fi „înghițiți de vii” de nisip. Doi copii...
EXCLUSIV Bolojan, întrebat dacă „dă în scris” că nu va crește TVA-ul din nou, la fel cum a promis Nicușor Dan: „Am grijă ce vorbesc”
Digi24
EXCLUSIV Bolojan, întrebat dacă „dă în scris” că nu va crește TVA-ul din...
Bolojan, întrebat despre o nouă creștere a TVA: 'Eu caut să fiu cât se poate de corect cu românii'
Mediafax
Bolojan, întrebat despre o nouă creștere a TVA: 'Eu caut să fiu cât...
Parteneri
Ce mai face Laura Andreșan! E cu totul altă femeie. Ce meserie practică acum! Mulți NU o mai recunosc deloc
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce mai face Laura Andreșan! E cu totul altă femeie. Ce meserie practică acum! Mulți...
FOTO. Cum arată mama a doi copii care a participat la Campionatele Mondiale de Bikini Fitness
Prosport.ro
FOTO. Cum arată mama a doi copii care a participat la Campionatele Mondiale de Bikini...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Raluca Bădulescu s-a accidentat grav înainte de Asia Express: „Mi-am rupt o coastă” Ce a enervat-o cel mai tare în show: „Se credeau Dumnezeu pe pământ”
Click.ro
Raluca Bădulescu s-a accidentat grav înainte de Asia Express: „Mi-am rupt o coastă” Ce a...
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
WOWBiz.ro
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat...
Din ce trăiește Călin Georgescu? Fără venituri, dar cu bodyguarzi, mașină cu șofer și bani de vacanțe
Antena 3
Din ce trăiește Călin Georgescu? Fără venituri, dar cu bodyguarzi, mașină cu șofer și bani...
FOTO Cine e Kim Ju Ae, fiica și posibilă succesoare a dictatorului de la Phenian: nici măcar vârsta sa exactă nu este cunoscută
Digi 24
FOTO Cine e Kim Ju Ae, fiica și posibilă succesoare a dictatorului de la Phenian:...
VIDEO Scandal între asistentă și chirurg, cu pacientul pe masa de operație: „Domnișoară, nu-ți dau ție explicații!”
Digi24
VIDEO Scandal între asistentă și chirurg, cu pacientul pe masa de operație: „Domnișoară, nu-ți dau...
Cum sună Dacia Duster cu evacuare sport centrală instalată de tunerii germani?
Promotor.ro
Cum sună Dacia Duster cu evacuare sport centrală instalată de tunerii germani?
David, băiatul Andreei Mantea, a început școala! Mesajul emoționant postat de vedeta Kanal D: „Doamne ajută”
kanald.ro
David, băiatul Andreei Mantea, a început școala! Mesajul emoționant postat de vedeta Kanal D: „Doamne...
Ascunzătoarea lui Emil Gânj, găsită de polițiști! Ucigașul și-a construit un „adăpost” sub pământ
StirileKanalD
Ascunzătoarea lui Emil Gânj, găsită de polițiști! Ucigașul și-a construit un „adăpost” sub pământ
S-a descoperit locul în care Emil Gânj s-a ținut departe de polițiștii care sunt pe urmele lui, încă de când a săvârșit crima tragică! Acesta a intrat în pământ, la propriu
kfetele.ro
S-a descoperit locul în care Emil Gânj s-a ținut departe de polițiștii care sunt pe...
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
WOWBiz.ro
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui!...
Iancu Guda, despre reforma administraţiei locale: Ce avem acum datează de la Cuza
observatornews.ro
Iancu Guda, despre reforma administraţiei locale: Ce avem acum datează de la Cuza
BANCUL ZILEI. – Bubulino, mi-e foarte rușine de vecinul nostru de la etajul 3!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bubulino, mi-e foarte rușine de vecinul nostru de la etajul 3!
Huawei Pura 80 Ultra vs iPhone 16 Pro Max: Care e mai performant?
go4it.ro
Huawei Pura 80 Ultra vs iPhone 16 Pro Max: Care e mai performant?
Astronomii au descoperit ceva MASIV în galaxia noastră
Descopera.ro
Astronomii au descoperit ceva MASIV în galaxia noastră
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Viva.ro
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă,...
Ele sunt singurele zodii care au noroc din plin de pe 3 septembrie de la ora 3.00. Vești extraordinare, reușite și prosperitate pentru ele
Fanatik.ro
Ele sunt singurele zodii care au noroc din plin de pe 3 septembrie de la...
David Popovici l-a găsit în sfârșit pe omul pe care îl căuta de aproape o lună și despre care spunea: „Vreau să-l cinstesc”. Foto
Fanatik.ro
David Popovici l-a găsit în sfârșit pe omul pe care îl căuta de aproape o...
Decizie pentru românii cu cont la bancă. Se schimbă regulile. Cum se vor efectua plățile
Capital.ro
Decizie pentru românii cu cont la bancă. Se schimbă regulile. Cum se vor efectua plățile
BREAKING NEWS! A fost găsită ascunzătoarea lui Emil Gânj! Este ALERTĂ în toată țara!
Romania TV
BREAKING NEWS! A fost găsită ascunzătoarea lui Emil Gânj! Este ALERTĂ în toată țara!
Jocul românesc inspirat de o tragedie cauzată de regimul comunist
Go4Games
Jocul românesc inspirat de o tragedie cauzată de regimul comunist
„Muntele de otravă” din România de care puțini au auzit. E bine să stai departe de acest loc: Acolo, oamenii mor de tineri
Capital.ro
„Muntele de otravă” din România de care puțini au auzit. E bine să stai departe...
Secretul cuplului princiar William - Kate. Nu e vorba de dragoste...
evz.ro
Secretul cuplului princiar William - Kate. Nu e vorba de dragoste...
ZODIA care riscă să înceapă toamna cu un divorț, potrivit faimoasei Cristina Demetrescu
Gandul.ro
ZODIA care riscă să înceapă toamna cu un divorț, potrivit faimoasei Cristina Demetrescu
Ianis Hagi, făcut praf de fani, după ultima postare pe Instagram: Ruşine pentru numele Hagi
as.ro
Ianis Hagi, făcut praf de fani, după ultima postare pe Instagram: Ruşine pentru numele Hagi
Ce i-a dezvăluit Mattia lui Marian despre interacțiunea cu Bianca. Mărturisirea nedifuzată la TV:
A1
Ce i-a dezvăluit Mattia lui Marian despre interacțiunea cu Bianca. Mărturisirea nedifuzată la TV: "Deci...
Anunțul momentului făcut de Ministrul Educației Daniel David! Se întorc sau nu elevii în bănci pe 8 septembrie 2025: „Nu cred că vor fi şcolile goale. Doamne, fereşte! Ar trebui să fie cazuri extrem de rare”
radioimpuls.ro
Anunțul momentului făcut de Ministrul Educației Daniel David! Se întorc sau nu elevii în bănci...
Cu cine se iubește Liviu Ganea. Fostul fotbalist are o relație sentimentală cu o tânără care are legătură cu FRF
Fanatik.ro
Cu cine se iubește Liviu Ganea. Fostul fotbalist are o relație sentimentală cu o tânără...
Pe ce au cheltuit primăriile din România banii anul trecut. Surprize în orașele pe care le-au condus Ilie Bolojan și Nicușor Dan
Fanatik.ro
Pe ce au cheltuit primăriile din România banii anul trecut. Surprize în orașele pe care...
Știrile zilei, 28 august 2025
Yellow News
Știrile zilei, 28 august 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ella și Teo nu s-au putut abține la dream date! Cei doi au marcat încă un moment intim
Ella și Teo nu s-au putut abține la dream date! Cei doi au marcat încă un moment intim
Calvarul prin care a trecut o fostă concurentă de la Mireasa! Fanii show-ului de pe Antena 1 vor rămâne ...
Calvarul prin care a trecut o fostă concurentă de la Mireasa! Fanii show-ului de pe Antena 1 vor rămâne șocați: „M-a pus să fac avort”
Dezvăluiri halucinante, făcute de soția lui Ionuț Frumușelu’: ”Mi-a spus să mă culc cu ...
Dezvăluiri halucinante, făcute de soția lui Ionuț Frumușelu’: ”Mi-a spus să mă culc cu alt bărbat și să filmez! Am făcut-o!”
Crește sau nu TVA-ul de la 21% la 23%? Ilie Bolojan a explicat condițiile: „Încerc să fiu cât ...
Crește sau nu TVA-ul de la 21% la 23%? Ilie Bolojan a explicat condițiile: „Încerc să fiu cât se poate de realist”
Cum l-au pregătit Kate Middleton și Prințul William pe fiul lor, Prințul George, să fie rege. Ce ...
Cum l-au pregătit Kate Middleton și Prințul William pe fiul lor, Prințul George, să fie rege. Ce lecție i-au dat
Singura condiție în care Ilie Bolojan și-ar da demisia din funcție: „Sper să găsim o soluție ...
Singura condiție în care Ilie Bolojan și-ar da demisia din funcție: „Sper să găsim o soluție pentru că…”
Vezi toate știrile
×