”Tratamentul” aplicat de Irina Fodor la Asia Express: ”Nu s-a lipit nimic de mine!” Ce au făcut colegii de producție pentru vedeta TV

De-a lungul timpului, Irina Fodor a avut parte de provocări pe bandă rulantă în expedițiile Asia Express. Chiar dacă pe micul ecran nu a lăsat la vedere vreun disconfort legat de sănătate, prezentatoarea TV s-a confruntat cu diverse probleme. Spre exemplu, a avut de luptat cu o alergie la soare în perioada filmărilor în Mexic, iar în Indonezia s-a pricopsit cu o bacterie la stomac. De această dată, vedeta Antenei 1 a răsuflat ușurată: nu s-a mai lipit nimic de ea! Soția lui Răzvan Fodor a schimbat însă foaia și s-a asigurat că stă bine cu imunitatea, dar și cu stomacul și a dezvăluit, pentru CANCAN.RO, rețeta care a funcționat în cazul ei. Cum anul acesta, “Drumul Eroilor” a străbătut țări precum Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, prezentatoarea TV a profitat de situația ivită și s-a delectat cu carne de șarpe, o curiozitate pe care o avea de ceva vreme și pe care și-a îndeplinit-o cu ajutorul colegilor din producție.

Irina Fodor este amfitrioana a două show-uri de succes difuzate la Antena 1. Vedeta se bucură de susținerea partenerului său de viață, Răzvan Fodor, care a înțeles cât de importantă este pentru ea cariera și care îi preia atribuțiile în perioada în care este plecată peste mări și țări, la filmările pentru Asia Express. Irina Fodor are ocazia de a descoperi locuri și tradiții locale din diverse zone de pe glob.

Irina Fodor: „Nu știu dacă este o rețetă universal valabilă, dar la mine a funcționat”

Vedeta este dependentă de protecția solară și atunci când soarele arde mai tare apelează chiar și la umbrelă pentru o protecție suplimentară. Anul acesta, vremea a fost atipică, iar în Filipine ploaia a fost la ordinea zilei. Din fericire, în sezonul 8 Asia Express, care va avrea premiera la Antena 1 pe 7 septembrie, sănătatea nu i-a mai jucat feste.

“Anul ăsta am făcut ceva. Înainte să plec, m-am apucat să beau ceai de ghimbir. Dar din ghimbir ras, nu la pliculeț. Am luat vitamina D. Am luat și niște probiotice. Și m-am ținut de treaba asta o lună înainte de plecare și după aceea, cât am stat acolo, am continuat cu “tratamentul”, ca să spun așa. Și nu s-a mai lipit nimic de mine. Eu nu știu dacă este o rețetă universal valabilă, dar la mine a funcționat. Și o încerc și la anul”, a declarat, pentru CANCAN.RO, Irina Fodor.

Irina Fodor: „Mi-am dorit foarte mult să încerc carne de șarpe”

Vedeta TV nu ezită să testeze și preparate locale din zonele în care se desfășoară filmările pentru Asia Express. O curiozitate culinară a fost carnea de șapte, pe care a bifat-o, anul acesta, în Vietman. “Anul ăsta am mâncat șarpe. Da, mi-am dorit foarte mult să încerc carne de șarpe, pentru că știam că în zona respectivă găsești. Și au făcut rost colegii din producție. Noi nu am ajuns neapărat în zonele în care se mânca, nu știu, în mod obișnuit, carne de șarpe. Dar se putea face rost”, ne-a povestit vedeta Antenei 1.

În ceea ce privește gustul, se pare că felul de mâncare a trecut testul. “Și a fost foarte interesant. Adică, așa un gust de pui și iarbă proaspătă. Cam așa, acolo m-aș duce cu gândul. Dar nu mi s-a părut nimic nici scârbos, nici de nemâncat a doua oară. Bine, n-o să mă duc special în Vietnam să-mi comand carne de șarpe. Nu e cazul. Dar, așa, pentru curiozitatea personală am fost satisfăcută. Am încercat-o și pe asta, e bifat acolo pe lista mea. Vedem la anul ce idei îmi mai vin”, a adăugat, pentru CANCAN.RO, prezentatoarea Asia Express.

Irina Fodor: „N-am mai cumpărat niciun suvenir, pentru că banii s-au dus pe biletele de avion”

De obicei, la revenirea acasă după cele două luni petrecute la filmări, Irina Fodor aduce în bagaje suveniruri sau mici cadouri pentru Răzvan și pentru Diana, fiica lor. Anul acesta, a făcut excepție, întrucât și-a prelungit șederea în Coreea după încheierea filmărilor și desemnarea câștigătorilor Asia Express – sezonul 8.

“Anul ăsta nu am adus niciun fel de suvenir. Dar îți explic imediat și de ce, să nu mă crezi o mamă și o soție groaznică. Pentru că anul ăsta Diana a împlinit 14 ani și a venit la mine acolo. Ăsta a fost cadoul meu și al lui Fodorică pentru Diana: o vacanță în Coreea de Sud. Au venit împreună la finala Asia Express. Și am mai stat vreo patru sau cinci zile împreună acolo. Așa că n-am mai cumpărat niciun suvenir, pentru că banii s-au dus pe biletele de avion”, a completat Irina Fodor.

NU RATA: Leșini! Cum arată camera în care Irina Fodor stă la Asia Express: „Șosete murdare”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.