Show-ul ”Reginei audienței”, în impas! „Super-starul” Mihai Bendeac a eșuat la Antena 1. Ședință de urgență, după un start ratat!

Aflat în plină derulare pe micul ecran, The ticket, cel mai nou și unul dintre cele mai scumpe show-uri ale Antenei 1, are deja o situație incertă. Producătorii așteaptă finala, pentru a trage linie și a lua o decizie definitivă. Vor mai fi sau nu reluate filmările, sau emisiunea va fi scoasă din grilă după primul sezon? Aflați numai din CANCAN.RO ce se întâmplă în prezent cu vedetele implicate în proiect. Printre acestea se află nume sonore, precum prezentatorii Cătălin Bordea și Nelu Cortea și jurații Delia Matache, Mihai Bendeac sau Micutzu.

După filmări maraton și publicitate pe măsură, The ticket debuta la Antena 1 în postura de emisiunea vedetă a grilei de toamnă. Cu un format nou și interactiv, cu concurenți aflați la prima participare, precum și cu vedete de top dar și cu un buget pe măsură, avându-l pe Mihai Bendeac nu doar în postura de jurat, cât și-n cea de co-producător, show-ul anunța să rupă toate audiențele. De fapt acesta era și targetul pentru toți cei implicați.

Vedetele de la The ticket, ținute în șah

Socoteala de acasă nu prea s-a potrivit însă cu ce din targ. Chiar dacă emisiunea aduce ceva nou, iar prezentatorii Cătălin Bordea și Nelu Cortea își fac treaba, la fel ca și jurații Delia Matache sau Micutzu, producătorii sunt nemulțumiți de faptul că audiențele nu sunt pe măsura așteptărilor și a investițiilor. Va urma astfel o ședință de urgență, după un start ratat. Și, potrivit unor surse din interior, se așteaptă finala din decembrie, pentru a trage linie.

„La final își vor da seama ce și cum”

Până atunci, vedetele implicate se vor afla într-o vacanță prelungită de la filmări. Timp în care au ocazia să-și analizeze ei înșiși prestațiile din fața micului ecran. Delia, Bordea și Cortea nu știu nimic în ceea ce privește viitorul lor la această emisiune. Nici că-i albă, nici că-i neagră!

„Noi nu știm nimic, momentan. Nu ne au mai anunțat ceva în acest sens după ce am terminat filmările. La final își vor da seama ce și cum. După finala din 6 decembrie, mai precis”, a mărturisit Cătălin Bordea în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Cei doi prezentatorii, precum și jurații mai sus-menționați nu au de ce să-și facă însă griji. Toți aceștia se numără printre preferații trustului. Și oricând li s-ar găsi probabil și un alt proiect. După cum se știe, Cătălin Bordea și Nelu Cortea au câștigat unul din sezoanele de la Asia Expres. În ceea ce o privește pe Delia, aceasta este una dintre „veteranele” postului. A bifat atât „X Factor”, „iUmor”, iar acum proiectul-vedetă al toamnei.

