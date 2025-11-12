Câți bani au primit Karmen Minune și Olga Barcari pentru 10 săptămâni la Asia Express? Calculul complet: Antena 1 le-a ”umplut” de euro

Lacrimi și emoție în ediția de aseară din competiția Asia Express! Karmen Simionescu și Olga Barcari au părăsit Drumul Eroilor cu foarte puțin înainte de marea finală. Cât au câștigat cele două pe parcurs? Află sumele exacte în articol!

Sezonul 8 al emisiunii Asia Express se apropie de final, iar atmosfera devine tot mai intensă pentru ultimele echipe rămase. Karmen și Olga sunt una dintre echipele curajoase care s-au aventurat în competiția Asia Express. Cele două au avut un parcurs remarcabil și au reușit să ajungă la sufletele telespectatorilor.

Câți bani au primit Karmen Minune și Olga Barcari pentru 10 săptămâni la Asia Express

Deși nu au mai apucat să ducă lupta finală, cele două au plecat cu sume frumușele din competiția momentului. Olga a fost remunerată cu 2.000 euro pe săptămână și a rezistat 10 săptămâni. La un simplu calcul matematic, realizăm că hairstylist-ul a plecat acasă cu suma de 20.000 de euro. În ceea ce o privește pe Karmen, notorietatea ei a propulsat-o către o înțelegere mai avantajoasă. Fiica lui Adrian Minune a primit 3.000 de euro pe săptămână, ceea ce înseamnă că a plecat acasă cu 30.000 euro. Mai mult, în timpul competiției, cele două au câștigat o amuletă de 1000 de euro, însemnând 500 de euro de fiecare.

Totalul sumei pentru ambele? Echipa Karmen – Olga a aplecat acasă cu un total de 51.000 de euro.

Marea finală se va desfășura între echipele Ștefan Floroaica și Alexandru Ion vs. Dan Alexa și Gabi Tamaș. Totuși, știți deja cine va pleca acasă cu marele premiu, asta pentru că CANCAN.RO a fost cu un pas în față și v-a anunțat cu mult înainte (VEZI AICI).

