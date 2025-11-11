Dan Alexa, schimbare dramatică după ce a câștigat Asia Express! Câte kilograme a slăbit

Dan Alexa a trecut prin multe schimbări în ultimul an. Dacă în competiția Asia Express el a reușit să dea jos multe kilograme, ”programul” de slăbit a urmat și acasă din cauza divorțului. Câte kilograme a slăbit? Află mai multe detalii în articol!

Antrenorul a fost supus multor provocări în decursul acestui an. Prima a fost una aleasă chiar de el, competiția Asia Express, dar în ceea ce o privește pe a doua, cu siguranță nu și-ar fi dorit să treacă prin așa ceva.

Dan Alexa a slăbit din cauza situațiilor dificile prin care a trecut

Dan Alexa a mărturisit că a intrat în competiție cu 92 de kilograme, dar condițiile extrem dificile l-au făcut să piardă multe kilograme.

„Am slăbit pentru că așa am vrut eu. Am fost la Asia Express. Am slăbit foarte multe kilograme. Când m-am întors acasă, a mai urmat un Asia Express X 2.”, a spus Dan Alexa.

După cum vă spuneam, Dan Alexa a continuat să piardă din greutate și ajuns acasă, cu toate că acum nu mai era supus condițiilor extreme din competiție. Totuși, alta era problema care îi tăia pofta de mâncare atunci: divorțul de Andrada, femeia care i-a oferit un copil și care i-a fost alături timp de 6 ani. Cele două etape grele din viața lui l-au adus pe antrenor la greutatea de 79 de kilograme.

„Acum mă stabilizez. Nu mai vreau să mă îngraș. Aveam 92 de kilograme când am plecat în Asia Express, iar acum am 79.13 kilograme”, a spus Dan Alexa.

Rămâne de văzut dacă antrenorul va pune kilogramele înapoi, acum că este fericit alături de Denise Rifai (VEZI AICI) sau se va menține în forma de invidiat.

CITEȘTE ȘI:

Iubire cu termen limitat? “Numerologul vedetelor” dă verdictul: „Denise Rifai și Dan Alexa nu vor rămâne împreună”

DETALIUL care arată că Dan Alexa și Andrada erau deja despărțiți când antrenorul era la Asia Express 2025