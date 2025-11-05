Iubire cu termen limitat? “Numerologul vedetelor” dă verdictul: „Denise Rifai și Dan Alexa nu vor rămâne împreună”

Denise Rifai și Dan Alexa formează cel mai discutat cuplu al momentului. Și pe bună dreptate! S-au văzut, s-au plăcut, noi i-am surprins împreună la cafeluță. Ce urmează de acum? Ne spune numerologul vedetelor, Adam Andreas Stavarache, în exclusivitate pentru CANCAN.RO. Din spusele lui, relația celor doi nu prea are șanse să dureze mulți ani. Mai exact, maxim cinci! Asta dacă ambii vor face compromisuri și vor renunța la anumite concepții. Ce îi unește, dar și ce au de învățat unul de la celălalt, veți afla în rândurile care vor curge mai jos.

Ce-i drept, ne-a luat prin surprindere acest duo. Așa că am fost curioși să mergem mai departe și să vedem ce anume i-a unit pe cei doi. Le-am aflat numerele destinelor și l-am întrebat pe numerologul vedetelor dacă relația lor are șanse să dureze. Faptul că sunt firi diferite o știm deja, se vede de la o poștă.

Dar iată că au unele lucruri de învățat unul de la celălalt. Mai exact, ea trebuie să învețe de la el să se relaxeze, în timp ce el, să fie mai stăpân pe sine și mai puternic de caracter. Din spusele specialistului, ea are anumite pretenții, iar antrenorul va trebui să se ridice la nivelul așteptărilor ei.

Adam Andreas Stavarache: „Denise Rifai și Dan Alexa nu vor rămâne împreună”

Se pare că numărul destinului prezentatoarei spune multe despre ea, despre planurile ei de viitor, dar și despre ce își dorește de la bărbatul de lângă ea. Atenție, Dan Alexa! Dacă antrenorul nu va fi pe poziții, relația este destinată eșecului!

Dan Alexa și Denise Rifai nu vor rămâne împreună. Ea va fi cea care îi va da cu flit. El are numărul destinului 1, ea 4. Ea este mult mai organizată, are niște reguli stricte, iar el trebuie să învețe să le respecte. Numerele lor, adunate, dau cu virgulă, ceea ce înseamnă cu au slabe șanse să rămână împreună, relația are multe virgule. Ea este mai rigidă, iar el merge mai mult pe instinct. Ei pot călători, pot trăi o pasiune mare. Există o atracție mare între ei, dar relația nu va merge foarte mult. Ea are de învățat de la el să fie mai relaxată, el trebuie să învețe de la ea să fie mai stăpân pe el, mai puternic ca și caracter. Ea a venit în viața lui ca să-l învețe cum să fie mai sigur pe el, cumva ei se completează. Eu cred că va merge maxim 5 ani relația lor, dar aici depinde mai mult de Denise. El este ușor influențabil din punct de vedere comportamental. Ca să rămână împreună, Dan Alexa va trebui să o susțină pe ea din punct de vedere financiar, pentru că ea și-ar dori ca să aibă mai multe proiecte pe viitor, iar dacă el o va susține din punct de vedere material, relația are mai multe șanse să funcționeze. Ea încă își caută o menire, e fericită cu ceea ce face, e mulțumită, simte plăcere în ceea ce face, dar ea vrea să construiască ceva mai măreț, veți vedea că în viitor ea va face ceva în direcția asta. Ea vrea de la bărbatul de lângă ea să fie stâlpul familiei, să o ajute să construiască, să o susțină, a declarat numerologul vedetelor, Adam Andreas Stavarache pentru CANCAN.RO.

