DETALIUL care arată că Dan Alexa și Andrada erau deja despărțiți când antrenorul era la Asia Express 2025

Dan Alexa și Andrada au decis să își separe drumurile în vara acestui an, după întoarcerea lui din competiția Asia Express. Cu toate astea, semnele rupturii dintre cei doi au apărut încă din timpul competiției. Află în articol detaliul important descoperit de telespectatori!

După aproape 6 ani de căsnicie, Dan Alexa și Andrada au divorțat din cauza infidelității. În luna mai, la scurt timp după ce antrenorul a confirmat divorțul, bruneta fost surprinsă de CANCAN.RO în timp ce ieșea din vila lui Alex Bodi (VEZI AICI).

Detaliul care a dat de gol separarea dintre Dan Alexa și Andrada

Emisiunea în care Dan Alexa a participat alături de Gabi Tamaș este în curs de difuzare, iar fanii au observat un detaliu important. Într-o ediție precedentă, concurenții au primit scrisori de la familie sau prieteni. Ei bine, partenerul său de echipă, Gabi Tamaș, a primit mesaje de încurajare de la soție, iar Dan Alexa nu a primit nimic din partea Andradei, cea care la vremea respectivă încă îi era soție.

Antrenorul a primit două scrisori de la fiicele lui din căsnicia cu Izabela, astfel că nici fiul pe care îl are împreună cu Andrada nu i-a transmis nimic.

„Dragă tata, îmi este foarte dor de tine și abia aștept să te întorci acasă. Știu că experiența Asia Express este una grea, dar și extraordinară. Eu sunt foarte mândră de tine că ai avut curajul să pleci în această aventură. Mă bucur că ai reușit să ieși din zona ta de confort. Ai fost mereu un exemplu pentru mine și, chiar dacă sunt momente dificile, nu uita că toți de aici te susținem”, a fost prima scrisoare de la fiica cea mare, Casiana.

Acest detaliu a stârnit controverse în rândul fanilor. Telespectatorii se gândesc că despărțirea lor s-ar fi petrecut chiar înainte ca Dan Alexa să plece în aventura vieții lui la Asia Express.

