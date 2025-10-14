Acasă » Știri » Alex Bodi și Dan Alexa au dat-o la pace! Cum au rezolvat bărbătește problemele cauzate de Andrada

Alex Bodi și Dan Alexa au dat-o la pace! Cum au rezolvat bărbătește problemele cauzate de Andrada

De: Irina Vlad 14/10/2025 | 20:12
Alex Bodi și Dan Alexa au dat-o la pace! Cum au rezolvat bărbătește problemele cauzate de Andrada

După ce a fost acuzat că i-a ”furat” soția lui Dan Alexa, Alex Bodi a spus lucrurilor pe nume și a vorbit despre întâlnirea pe care a avut-o cu antrenorul de fotbal. Câștigătorul Asia Express a mers acasă la afacerist, au vorbit ca de la bărbat la bărbat, iar în cele din urmă au dat-o la pace. 

După aproximativ 6 ani de căsnicie, Dan Alexa și Andrada au divorțat, motivul principal al separării fiind infidelitatea. În vara acestui an, în timp ce antrenorul se afla la Asia Express, bruneta a fost surprinsă de CANCAN.RO ieșind din vila afaceristului – vezi AICI imagini.

De ce a divorțat Dan Alexa de Andrada

Odată cu întoarcerea antrenorului de pe Drumul Eroilor a avut loc și despărțirea de Andrada, femeia care i-a fost alături timp de 6 ani și care i-a dăruit un fiu. Dan Alexa a depus actele de divorț și nu a mai privit în urmă.

„Infidelitatea aceasta… actul în sine nu m-a deranjat! Pe mine m-au deranjat lipsa de respect, minciunile, perversitatea, tot ceea ce s-a întâmplat. Mie mi-a fost foarte greu până am pus tot puzzle-ul pe masă.

Când m-am prins? Când m-am întors din Asia… bănuiam, era comportamentul schimbat. Două săptămâni și am aflat în trei nopți și patru zile. Filmarea care apare e filmată de mine. Nu e confortabil, dar asta e viața”, a declarat Dan Alexa, în emisiunea 40 de intrebari cu Denise Rifai.

În 2004, o femeie și-a pierdut verigheta în timp ce grădinărea. După ani și ani, nora ei a găsit inelul. Ireal unde era, de fapt
În 2004, o femeie și-a pierdut verigheta în timp ce grădinărea. După ani...
Codul Rutier 2025 | Greșeala banală pe care o pot face șoferii atunci când parchează. Amenda ajunge până la 1012 lei
Codul Rutier 2025 | Greșeala banală pe care o pot face șoferii atunci...

Alex Bodi și Dan Alexa au dat-o la pace

În timp ce divorțul dintre Dan Alexa și Andrada se pronunța, în spațiul public au apărut mai multe zvonuri conform cărora între cei doi masculi s-ar fi născut o rivalitate – care a oglindit convingerea că cei au devenit dușmani de moarte.

În cadrul unui interviu, Alex Bodi a dat cărțile pe față și a dezvăluit că – imediat după ce a fost acuzat că ar fi fost implicat într-un triunghi amoros – a fost sunat de Dan Alexa. În primă fază, ”confruntarea” a avut loc telefonic, apoi s-a mutat în vila afaceristului.

Discuția dintre ei a fost una civilizată, ca de la bărbat la bărbat, în urma căreia cei doi au dat-o la pace și au convenit de comun acord că au existat ”binevoitori” care au profitat de vulnerabilitatea antrenorului, transformând povestea în amantlâcul anului. Tot atunci, Dan Alexa a luat decizia de a divorța de soția infidelă.

”M-a sunat Dan Alexa. Am vorbit cu el, mie îmi plac bărbații de genul. Era greșit informat, dar i-am explicat. Mi-a plăcut că a purtat o discuție cu mine, l-am și chemat la mine să vorbim față în față. Se foloseau unii și alții de el sau profitau poate de starea lui, că era normal să fii rănit, numai să auzi, să vezi, indiferent ce situație aveau ei acasă, te deranjează.

Au profitat alții de vulnerabilitatea lui să zic așa. Și-a dat și el seama că nu e ok. Am vorbit de vreo trei ori cu el. Când a venit la mine acasă se vedea că e agitat, l-am și înțeles pe de o parte că a vorbit într-un fel de mine, e ceva normal. Dar timpul demonstrează că nu e cum credea lumea și că o să fie cum credeau alții că o să fie”, a spus Alex Bodi în emisiunea „Online Story by Cornelia Ionescu”.

CITEȘTE ȘI:

Gestul intim dintre Dan Alexa și Alina Pușcău, de la Asia Express 2025. Ce s-a întâmplat noaptea, de fapt, între cei doi

Cum arată acum fiicele lui Dan Alexa din prima căsătorie. Cu ce se ocupă fosta soție, Izabela, în prezent

Tags:
Iți recomandăm
Lele și Nikolas și-au încercat-o iar cu Jador, dar și-au luat țeapă! Soțul Andrei Voloș, luat la țintă: ”Să vezi ce microfon îți dăm noi”
Știri
Lele și Nikolas și-au încercat-o iar cu Jador, dar și-au luat țeapă! Soțul Andrei Voloș, luat la țintă:…
Bianca Drăgușanu, siderată de comportamentului unui bărbat din restaurant: „Nu vreau să fiu oripilată”
Știri
Bianca Drăgușanu, siderată de comportamentului unui bărbat din restaurant: „Nu vreau să fiu oripilată”
OMS: Bacteriile devin tot mai puternice, iar antibioticele tot mai slabe. Una din șase infecții bacteriene este rezistentă la tratament
Mediafax
OMS: Bacteriile devin tot mai puternice, iar antibioticele tot mai slabe. Una din...
În 2004, o femeie și-a pierdut verigheta în timp ce grădinărea. După ani și ani, nora ei a găsit inelul. Ireal unde era, de fapt
Gandul.ro
În 2004, o femeie și-a pierdut verigheta în timp ce grădinărea. După ani...
A renunțat la meserie pentru a face avere din imaginile cu ea: „Am câștigat în 24 de ore mai mult decât în toată cariera”
Prosport.ro
A renunțat la meserie pentru a face avere din imaginile cu ea: „Am...
Sfânta Parascheva 2025: Tradiții și superstiții ascunse, secretele viselor și puterea Acatistului pe 14 octombrie
Adevarul
Sfânta Parascheva 2025: Tradiții și superstiții ascunse, secretele viselor și puterea Acatistului pe...
„Și-a dezlegat mâinile”. Cum a făcut rost Putin de încă două milioane de ruși pe care să-i trimită pe front, fără o mobilizare generală
Digi24
„Și-a dezlegat mâinile”. Cum a făcut rost Putin de încă două milioane de...
Rutte: NATO nu va doborî avioanele rusești decât dacă reprezintă o amenințare reală
Mediafax
Rutte: NATO nu va doborî avioanele rusești decât dacă reprezintă o amenințare reală
Parteneri
Cum se menține Anna Lesko într-o formă de invidiat la 45 de ani. Și-a încântat fanii cu imagini incendiare! “Secretul” ei alimentar
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum se menține Anna Lesko într-o formă de invidiat la 45 de ani. Și-a încântat...
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
Prosport.ro
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cornel Păsat, adevărul despre divorțul de Bianca! „Peste asta nu o să pot să trec!”
Click.ro
Cornel Păsat, adevărul despre divorțul de Bianca! „Peste asta nu o să pot să trec!”
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
WOWBiz.ro
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani,...
Răsturnare de situație în cazul mamei ucise pe trecere în București: Unul din șoferii implicați în accident a ieșit pozitiv la drugtest
Antena 3
Răsturnare de situație în cazul mamei ucise pe trecere în București: Unul din șoferii implicați...
O bancă dispare din România. Ce se întâmplă cu clienții și până când pot fi folosite cardurile
Digi 24
O bancă dispare din România. Ce se întâmplă cu clienții și până când pot fi...
VIDEO Imaginile surprinse de camera de bord a șoferului care a accidentat mortal o mamă pe trecerea de pietoni. Momentul impactului
Digi24
VIDEO Imaginile surprinse de camera de bord a șoferului care a accidentat mortal o mamă...
EXCLUSIV | Șoferii pot afla cine i-a verificat în baza de date a Poliției. Dacă verificarea nu e justificată, pot face plângere penală
Promotor.ro
EXCLUSIV | Șoferii pot afla cine i-a verificat în baza de date a Poliției. Dacă...
Doliu în familia Denisei Răducu! Fratele vitreg al regretatei cântărețe a murit
kanald.ro
Doliu în familia Denisei Răducu! Fratele vitreg al regretatei cântărețe a murit
VIDEO Filmul tragediei din Berceni! Imaginile filmate surprind momentul în care femeia este spulberată de pe trecerea de pietoni în timp ce împinge căruciorul
StirileKanalD
VIDEO Filmul tragediei din Berceni! Imaginile filmate surprind momentul în care femeia este spulberată de...
VIDEO Șoferul de doar 20 de ani care a provocat teribilul accident din București, a dat primele declarații! O tânără mamă a fost ucisă, iar fetița ei se află în stare critică la spital
kfetele.ro
VIDEO Șoferul de doar 20 de ani care a provocat teribilul accident din București, a...
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
WOWBiz.ro
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Schimbări în Codul Rutier: amenda nu mai vine prin poștă, ci sub forma unui autocolant pe parbriz
observatornews.ro
Schimbări în Codul Rutier: amenda nu mai vine prin poștă, ci sub forma unui autocolant...
BANCUL ZILEI. – Bulă, de ce nu încerci să aduci puțin mister și intrigă în viața ta?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, de ce nu încerci să aduci puțin mister și intrigă în...
Două produse electrice Parkside, la Lidl, pentru grădină și curte, perfecte toamna
go4it.ro
Două produse electrice Parkside, la Lidl, pentru grădină și curte, perfecte toamna
Marea Roșie a trecut prin unul dintre cele mai EXTREME EVENIMENTE de pe Pământ
Descopera.ro
Marea Roșie a trecut prin unul dintre cele mai EXTREME EVENIMENTE de pe Pământ
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie, dar și atunci era atrăgătoare
Viva.ro
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie,...
Călin Georgescu, păzit la Sfânta Parascheva de martorul-cheie din dosarul loviturii de stat. Legături periculoase cu Horațiu Potra
Fanatik.ro
Călin Georgescu, păzit la Sfânta Parascheva de martorul-cheie din dosarul loviturii de stat. Legături periculoase...
Câți bani a cheltuit Dominic Thiem ca să iasă campion la US Open. Tenisul nu e un sport pentru oricine
Fanatik.ro
Câți bani a cheltuit Dominic Thiem ca să iasă campion la US Open. Tenisul nu...
Cardurile cu 500 de lei expiră pe 31 octombrie și banii se pierd. Ce români mai au 2 săptămâni să-i cheltuiască
Capital.ro
Cardurile cu 500 de lei expiră pe 31 octombrie și banii se pierd. Ce români...
Cine e soțul Marei Bănică. Bogdan locuiește în Germania și este putred de bogat De ce nu vrea sub nicio formă să se afișeze în public alături de vedetă!
Romania TV
Cine e soțul Marei Bănică. Bogdan locuiește în Germania și este putred de bogat De...
Este jocul momentului, însă oare campania sa merită banii?
Go4Games
Este jocul momentului, însă oare campania sa merită banii?
Se introduc intervale orare pentru circulația anumitor mașini. Măsura ar putea intra în vigoare din noiembrie. Bujduveanu: În alte municipii există aceste regulamente
Capital.ro
Se introduc intervale orare pentru circulația anumitor mașini. Măsura ar putea intra în vigoare din...
De ce doar A7 merge înainte. Adevărul despre autostrăzile A8 și A13
evz.ro
De ce doar A7 merge înainte. Adevărul despre autostrăzile A8 și A13
Secretul celui mai bun ostropel de pui cu mămăligă. Chef Ștefan Popescu l-a dezvăluit
Gandul.ro
Secretul celui mai bun ostropel de pui cu mămăligă. Chef Ștefan Popescu l-a dezvăluit
Pasiunea secretă a lui Victor Piţurcă. De la ce nu se poate abţine: “N-am cum să lipsesc”
as.ro
Pasiunea secretă a lui Victor Piţurcă. De la ce nu se poate abţine: “N-am cum...
Cine a fost marea absentă de la înmormântarea Marinelei Chelaru. Regretata actriță a fost condusă pe ultimul drum de apropiați
A1
Cine a fost marea absentă de la înmormântarea Marinelei Chelaru. Regretata actriță a fost condusă...
Decizia luată de Veronica în ceea ce îl privește pe Ahmed: „Să știi că ești pe calea cea dreaptă. Nu contează vârsta” Concurenta din „Casa Iubirii” este tot mai încântată de colegul ei
radioimpuls.ro
Decizia luată de Veronica în ceea ce îl privește pe Ahmed: „Să știi că ești...
Cum a fost primită Nadia Comăneci de mama sa, la revenirea în România: ”Orice îmi spune să fac atunci când vin acasă, o ascult”
Fanatik.ro
Cum a fost primită Nadia Comăneci de mama sa, la revenirea în România: ”Orice îmi...
Polițista din Giurgiu care a murit după naștere nu e singura victimă. Armonia Hospital, implicată în mai multe cazuri grave
Fanatik.ro
Polițista din Giurgiu care a murit după naștere nu e singura victimă. Armonia Hospital, implicată...
Știrile zilei, 7 octombrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 7 octombrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Lele și Nikolas și-au încercat-o iar cu Jador, dar și-au luat țeapă! Soțul Andrei Voloș, luat ...
Lele și Nikolas și-au încercat-o iar cu Jador, dar și-au luat țeapă! Soțul Andrei Voloș, luat la țintă: ”Să vezi ce microfon îți dăm noi”
Bianca Drăgușanu, siderată de comportamentului unui bărbat din restaurant: „Nu vreau să fiu oripilată”
Bianca Drăgușanu, siderată de comportamentului unui bărbat din restaurant: „Nu vreau să fiu oripilată”
Un turist din America a nimerit la pelerinajul de Sf. Parascheva și a reacționat instant: „Să vezi ...
Un turist din America a nimerit la pelerinajul de Sf. Parascheva și a reacționat instant: „Să vezi toată ţara adunându-se…”
Șoferul care a omorât-o pe Elena în Berceni nu e la primul accident! Un martor rupe tăcerea: ce obișnuiește ...
Șoferul care a omorât-o pe Elena în Berceni nu e la primul accident! Un martor rupe tăcerea: ce obișnuiește să le facă mașinilor sale
CANCAN.RO a făcut lista vedetelor părăsite! Şi-au jurat iubire, apoi şi-au dat block
CANCAN.RO a făcut lista vedetelor părăsite! Şi-au jurat iubire, apoi şi-au dat block
Cu ce se ocupă Bianca, soția lui Cornel Păsat. Cei doi se iubesc de peste 20 de ani
Cu ce se ocupă Bianca, soția lui Cornel Păsat. Cei doi se iubesc de peste 20 de ani
Vezi toate știrile
×