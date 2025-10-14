Alex Bodi și Dan Alexa au dat-o la pace! Cum au rezolvat bărbătește problemele cauzate de Andrada

După ce a fost acuzat că i-a ”furat” soția lui Dan Alexa, Alex Bodi a spus lucrurilor pe nume și a vorbit despre întâlnirea pe care a avut-o cu antrenorul de fotbal. Câștigătorul Asia Express a mers acasă la afacerist, au vorbit ca de la bărbat la bărbat, iar în cele din urmă au dat-o la pace.

După aproximativ 6 ani de căsnicie, Dan Alexa și Andrada au divorțat, motivul principal al separării fiind infidelitatea. În vara acestui an, în timp ce antrenorul se afla la Asia Express, bruneta a fost surprinsă de CANCAN.RO ieșind din vila afaceristului – vezi AICI imagini.

De ce a divorțat Dan Alexa de Andrada

Odată cu întoarcerea antrenorului de pe Drumul Eroilor a avut loc și despărțirea de Andrada, femeia care i-a fost alături timp de 6 ani și care i-a dăruit un fiu. Dan Alexa a depus actele de divorț și nu a mai privit în urmă.

„Infidelitatea aceasta… actul în sine nu m-a deranjat! Pe mine m-au deranjat lipsa de respect, minciunile, perversitatea, tot ceea ce s-a întâmplat. Mie mi-a fost foarte greu până am pus tot puzzle-ul pe masă. Când m-am prins? Când m-am întors din Asia… bănuiam, era comportamentul schimbat. Două săptămâni și am aflat în trei nopți și patru zile. Filmarea care apare e filmată de mine. Nu e confortabil, dar asta e viața”, a declarat Dan Alexa, în emisiunea 40 de intrebari cu Denise Rifai.

Alex Bodi și Dan Alexa au dat-o la pace

În timp ce divorțul dintre Dan Alexa și Andrada se pronunța, în spațiul public au apărut mai multe zvonuri conform cărora între cei doi masculi s-ar fi născut o rivalitate – care a oglindit convingerea că cei au devenit dușmani de moarte.

În cadrul unui interviu, Alex Bodi a dat cărțile pe față și a dezvăluit că – imediat după ce a fost acuzat că ar fi fost implicat într-un triunghi amoros – a fost sunat de Dan Alexa. În primă fază, ”confruntarea” a avut loc telefonic, apoi s-a mutat în vila afaceristului.

Discuția dintre ei a fost una civilizată, ca de la bărbat la bărbat, în urma căreia cei doi au dat-o la pace și au convenit de comun acord că au existat ”binevoitori” care au profitat de vulnerabilitatea antrenorului, transformând povestea în amantlâcul anului. Tot atunci, Dan Alexa a luat decizia de a divorța de soția infidelă.

”M-a sunat Dan Alexa. Am vorbit cu el, mie îmi plac bărbații de genul. Era greșit informat, dar i-am explicat. Mi-a plăcut că a purtat o discuție cu mine, l-am și chemat la mine să vorbim față în față. Se foloseau unii și alții de el sau profitau poate de starea lui, că era normal să fii rănit, numai să auzi, să vezi, indiferent ce situație aveau ei acasă, te deranjează. Au profitat alții de vulnerabilitatea lui să zic așa. Și-a dat și el seama că nu e ok. Am vorbit de vreo trei ori cu el. Când a venit la mine acasă se vedea că e agitat, l-am și înțeles pe de o parte că a vorbit într-un fel de mine, e ceva normal. Dar timpul demonstrează că nu e cum credea lumea și că o să fie cum credeau alții că o să fie”, a spus Alex Bodi în emisiunea „Online Story by Cornelia Ionescu”.

