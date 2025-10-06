Cum arată acum fiicele lui Dan Alexa din prima căsătorie. Cu ce se ocupă fosta soție, Izabela, în prezent

Dan Alexa și Gabi Tamaș formează unul dintre cele mai de succes echipe de la Asia Express, însă puțini știu cine este fosta soție a antrenorului și cu ce se ocupă aceasta.

Dan Alexa a câștigat atenția nu doar prin activitatea sa în lumea fotbalului, ca antrenor, ci și prin viața lui personală. Fiind un om mai discret, fostul internațional a încercat mereu să își țină familia departe de atenția publicului. Totuși, detaliile despre relațiile lui au generat interes, mai ales după ce s-a despărțit de prima sa soție, Izabela, cu care a împărțit ani importanți din viață.

Cu ce se ocupă Izabela, fosta soție a lui Dan Alexa

Cei doi au trăit împreună o perioadă lungă de timp și au două fiice, Casiana și Antonia, care acum sunt două adolescente. Casiana are 18 ani și încearcă deja să-și construiască propriul drum în viață, în timp ce Antonia, care are 13 ani, se află încă în școala gimnazială.

Izabela împreună cu cele două fete/foto: FacebookIzabela a fost mereu prezentă pentru fete, oferindu-le sprijin în perioada dificilă a despărțirii. Divorțul oficial a avut loc în 2016, un moment care a surprins pe mulți. Păreau un cuplu stabil, dar, ca în multe cazuri, viața de familie a fost marcată de tensiuni și distanță. Izabela a ales să rămână discretă, fără a revela motivele separării.

După ce s-a despărțit, Izabela a continuat viața departe de atenția publicului. Fosta soție a lui Dan Alexa locuiește în Timișoara și, conform profilului de Facebook, lucrează în domeniul medical, într-un spital local al unei instituții din Turcia, cunoscută pentru serviciile de înalt nivel.

„Eu am avut parte de o soție foarte bună, care și-a dedicat viața pentru mine. Ea suferea foarte mult când jucam prost sau eram criticat. Și-a făcut viața după programul meu. Cred că am ajuns la divorț pentru că am fost de foarte mult timp împreună. Cred că am fost imatur în relație. Atunci când cunoști pe cineva de mult, există și riscul ăsta, să nu te maturizezi împreună cu relația și să apară alte probleme odată cu creșterea în vârstă. Cred că sunt persoane pe care le iubesc necondiționat. Important este că am o relație foarte bună cu ea acum și, până la urmă, viața merge înainte ”, a declarat Dan Alexa.

Pe de altă parte, Dan Alexa a trecut prin multe provocări după divorț. A avut o a doua căsnicie cu Andrada, care s-a sfârșit anul acesta, și din care a rezultat un băiețel. În prezent, antrenorul s-a mutat în orașul natal, Timișoara, unde performează la Știința Poli Timișoara. Relația cu fiicele lui a fost complicată, mai ales din cauza programului încărcat și a activității profesionale. Dar, treptat, lucrurile s-au normalizat, iar comunicarea cu fetele și cu Izabela s-a îmbunătățit.

