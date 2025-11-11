Câți ani are asiatica din imagine? Tamaș și Alexa au ”dat-o de gard” la Asia Express! Gafa i-a costat pe ”fotbaliști”

Tamaș și Alexa, induși în eroare în Asia Express! O probă aparent simplă le-a dat planurile peste cap. Iată ce probă le-a pus mintea la încercare celor doi concurenți!

Aventura echipei formate din Gabi Tamaș și Alexa în cadrul emisiunii Asia Express a luat o întorsătură neașteptată în Coreea de Sud. Cei doi concurenți, obișnuiți cu terenul de fotbal și competițiile sportive, au descoperit că în show-ul de aventură provocările nu se rezumă la rezistență fizică sau spirit de echipă, ci, uneori, și la atenție, percepție și… intuiție.

Câți ani are asiatica din imagine?

Una dintre probele care i-a pus serios în dificultate a fost cea în care concurenții trebuiau să estimeze vârsta unor localnici. Misiunea părea, la prima vedere, una distractivă și rapidă. Totuși, diferențele culturale, dar mai ales fizionomia asiaticilor, i-au făcut pe mulți dintre participanți să subestimeze sau să supraestimeze vârstele reale.

Pentru Tamaș și Alexa, provocarea s-a transformat într-un moment amuzant, dar care le-a și schimbat ordinea în clasament. Printre persoanele pe care trebuiau să le evalueze s-a aflat o femeie asiatică ce părea, în ochii lor, foarte tânără. Estimarea lor? În jur de 20-30 ani. Realitatea însă era cu totul alta: femeia avea 48 de ani.

„48 de ani”, a fost răspunsul Irinei Fodor. „Mă uitam la ea… de unde să aibă 48 de ani? Nu aveau nimic pe față”, a spus Gabi Tămaș.

Obișnuiți să observe detalii în mișcare și să evalueze situații de joc, Tamaș și Alexa au descoperit că atunci când vine vorba de trăsăturile faciale asiatice, intuiția lor nu mai funcționează la fel de bine.

Proba s-a dovedit mai complexă decât părea, iar greșelile de estimare au avut consecințe directe. Ordinea plecării în etapa următoare a fost stabilită în funcție de acuratețea răspunsurilor oferite, iar cei doi concurenți s-au trezit la final în poziția cea mai puțin dorită: ultimii.

Diferențele de vârstă greu de intuit între asiatici i-au făcut să realizeze cât de complicat poate fi să interpretezi vârsta doar după aspectul fizic, mai ales într-o cultură diferită. În Asia, stilul de viață, alimentația, îngrijirea pielii și chiar trăsăturile genetice contribuie la un aspect mult mai tineresc decât în alte părți ale lumii.

