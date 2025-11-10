Proba pe care Dan Alexa regretă enorm că a făcut-o la Asia Express: „M-am băgat și rău am făcut!”

În cel mai recent episod din Asia Express 2025, Dan Alexa au avut parte de o provocare dificilă – care l-a pus în dificultate. În mijlocul unei probe, fostul fotbalist a avut o reacție acidă și a refuzat să continue ceea ce i se cerea, asumându-și riscul că va fi penalizat jumătate de oră.

Semifinala Asia Express a venit cu provocări tot mai dificile pentru concurenți. Pe lângă temperaturile tot mai scăzute, care le-au pus la încercare rezistența fizică, sarcinile dificile le-au dat mari bătăi de cap echipelor. În episodul din 9 noiembrie 2025, Dan Alexa și celelalte echipe au fost supuse unei probe culinare inedite, menită să le testeze rezistența la gusturi extrem de puternice.

Proba pe care Dan Alexa o regretă la Asia Express

Concurenții au fost nevoiți să guste un preparat tradițional din Coreea de Sud, un fel de mâncare condimentat cu pastă de ardei iute și să ghicească ingredientul corect folosit în rețetă.

„Uite și tu unde am ajuns, la ce probă am ajuns!”, a spus Dan Alexa.

După ce a gustat, Dan Alexa a refuzat să o mai facă pentru a doua oară – deși era extrem de conștient că poate fi penalizat timp de jumătate de oră.

„Eu am o regulă, unde nu știu nu mă bag! Dar m-am băgat și rău am făcut! Am gustat și mi-a luat gura foc. Nu mai gust nici dacă mor, chiar și dacă primesc penalizare 30 de minute!”, a mai spus Dan Alexa.

Sezonul actual al emisiunii „Asia Express – Drumul Eroilor” a intrat în faza finală, iar tensiunea atinge cote maxime. Traseul de până acum a fost unul extrem de solicitant. Concurenții au parcurs mii de kilometri prin Asia, vizitând trei țări cu culturi și tradiții distincte: Vietnam, Filipine și Coreea de Sud. Fiecare etapă le-a testat nu doar abilitățile fizice, ci și răbdarea, spiritul de observație și capacitatea de a lucra în echipă în condiții de stres ridicat.

