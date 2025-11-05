Acasă » Știri » Dan Alexa a cedat la Asia Express: ”Îmi pierdusem controlul”. Cine l-a scos din sărite

De: Irina Vlad 05/11/2025 | 09:15
Gabriel Tamaș și Dan Alexa/ sursă foto: Antena 1

În ediția de luni, 3 noiembrie 2025, Dan Alexa a fost pe punctul de a claca nervos, după ce a fost scos din sărite de actorul Ștefan Floroaica. Echipele rămase în cursa pentru marele premiu au avut de îndeplinit o misiune specială: cursa solo din Coreea de Sud. Irina Fodor, gazda emisiunii a despărțit cuplurile și le-a dat fiecăruia sarcini diferite, ghinioniștii fiind nevoiți să meargă singuri pe traseu. 

După ce au fost despărțiți de jumătatea lor, Dan Alexa, Ștefan Floroaica, Joseph Adam și Olga Barcari au fost cei care au trebuit să facă autostopul, să își cauta cazare și sî îndeplineasăc misiunile singuri. Stresul și probele dificile și-au pus amprenta asupra concurenților. Majoritatea dintre ei au întâmpinat dificultăți în rezolvarea sarcinilor, iar la ultima probă, Dan Alexa a cedat nervos.

Dan Alexa, scos din sărite de Ștefan Floroaica

În timp ce se chinuiau să treacă peste o probă tensionată, Dan Alexa a fost scos din sărite de anumite gesturi pe care actorul Ștefan Floroaica le-a făcut. Mai exact, acesta a încercat să îl încurce intenționat pe Alexa – astfel încât să primească penalizări.

„Cum să nu încerc să-l sabotez un pic pe adversarul meu, păpușica mică, cum să nu? Ăsta e jocul. Și el ar fi făcut la fel’, a declarat actorul, recunoscând că a vrut să-i distragă atenția pentru a-l penaliza.

În lupta pentru amuletă și pentru calificarea în marea finală, Dan Alexa a cedat nervos și a izbucnit în fața camerelor de filmat.

„Nu pot nici să respir. Nu auzeam clopoțelul, m-a disperat! Îmi pierdusem controlul pentru că el era pe prinse. Trebuia să sune clopoțelul și să mă oprească”, a spus Dan Alexa.

La finalul unei zile intense, concurenții care au parcus cursa solo din Coreea de Sud au respirat ușurați când au ajuns la pupitrul Irinei Fodor, care le-a promis cu mâna pe inimă că nu va mai destrăma echipele.

„Nu vă mai despart, nu vă mai amestec, rămâneți împreună. Mai există doar șase zile de cursă. Să nu uităm că suntem în etapa semifinală. (…) Aici ducem totul la următorul nivel și la propriu, și la figurat!

Azi începe sprintul final către calificările pentru marea finală. La capătul acestei curse am de dat biletul de aur”, le-a spus Irina Fodor.

Cum s-a aprins scânteia dintre Denise Rifai și Dan Alexa. După „40 de întrebări”, acțiunea s-a mutat la restaurant

Rifai + Alexa, episodul doi. S-au privit ca într-un film, iar CANCAN.RO a surprins tot

