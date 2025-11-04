Cum s-a aprins scânteia dintre Denise Rifai și Dan Alexa. După „40 de întrebări”, acțiunea s-a mutat la restaurant

După o ediție incendiară la „40 de întrebări cu Denise Rifai”, unde s-au spus lucruri care au ridicat sprâncene și pulsuri, Dan Alexa pare că nu s-a oprit doar la confesiuni televizate! Așa cum știți, CANCAN.RO l-a surprins în compania chiar a realizatoarei, iar noi ne-am pus lupa mondenă pe întreaga poveste. I-am surprins luând masa la un restaurant din Capitală, iar gesturile dintre ei trădau începutul unei noi povești de dragoste. S-a înfiripat totul în cadrul emisunii?! Noi am analizat momentele cheie, iar voi dați verdictul final.

Denise a început întrebările picante pentru care este cunoscută. Dar, nu întrebările în sine au atras atenția, ci mai degrabă, tonul, zâmbetul misterios și privirile care ar fi mișcat pe oricine, indiferent de liga în care joacă.

„Domnule Alexa, vreau să știu cum vă îngrijiți podoaba capilară. Pentru ce v-ați mai tunde astăzi la chelie?”, întreabă Denise.

Dan Alexa, calm, dar vizibil flatat, a răspuns cu modestia unui bărbat care știe exact ce efect are: „Dacă albesc, dar nu la chelie. M-aș tunde dacă, într-adevăr aș încărunți, de vopsit, nu mă vopsesc și nu îmi plac pletoșii cu părul alb. Mă spăl de două ori pe zi de vreo 15 ani, îl pieptăn rar. Asta e tot”,a fost răspunsul lui Dan Alexa. Să recunoaștem: cu răspunsurile la fel de calculate ca pasele pe teren, Alexa a știut să mențină jocul deschis.

Răspunsurile cu care Dan Alexa a cucerit-o pe Denise Rifai

Cu o privire ștrengărească și un ton care a combinat perfect profesionalismul cu flirtul subtil, ne-am permite să spunem, Denise a continuat seria întrebărilor. Unul dintre punctele esențiale pe care prezentatoarea l-a atins este felul în care antrenorul se îngrijește. Aspectul fizic este un capitol important pe care Dan Alexa pune mare preț.

„Sunteți cel mai trendy antrenor din liga a III a?”, continuă Denise cu zâmbetul pe buze.

Dan Alexa nu ezită să îi răspundă, fără ocolișuri. „Din a III-a de departe. Antrenorul trebuie să impună respect, să fie țiplă. Cred că pentru stilul meu dezorganizat. Nu mă prinde să mă îmbrac la patru ace. Cred că stilul acesta mai delăsător, trendy i-ai spus, tu? Bine, tu nu răspunzi. Nu vreau să fie totul la dungă, nu e în acord cu personalitatea mea. Deci e un stil, nu e o întâmplare? Da, e un stil” , a spus el.

Discuția a virat apoi spre viața amoroasă a antrenorului. Prezentatoarea tv nu a ezitat să intre în sfera personală, iar unul dintre punctele atinse a fost gelozia lui Dan Alexa.

„În vreme ce fosta soție este cu 18 ani mai mică, apropiații spuneau că erați atât de gelos că ați insistat să ascultați o discuție amicală pe care fosta o purta la telefon cu un fost iubit. Sunteți gelos?”, întreabă Denise Rifai.

Recunoscut pentru pasiunea cu care trăiește poveștile de iubire, antrenorul a subliniat că gelozia a fost un aspect foarte pregnant, însă acum face parte din domeniul trecutului. Acum în viața sa sunt mai pregnante maturitatea, dar și orgoliul masculin.

„Nu mai sunt cum eram. Sun scorpion, iar scorpionii pun pasiune în ce fac și vor să fie siguri că le revine și lor. Am fost genul de tip foarte gelos, acum după 45 de ani, crede-mă că mai mult țin la respect decât la gelozie. Cred că gelozia este o prostie, în ziua de azi agăți cu un like întors la cineva și nu mai sunt gelos, doar țin mult la respect. Am un orgoliu mult peste medie”, a spus el.

Punctul culminant a fost atins de prezentatoarea tv în momentul în care l-a întrebat despre infidelitate pe antrenor.

„În 2016 ați divorțat, iar motivul ar fi fost infidelitatea. De câte ori ați înscris în afara dormitorului conjugal?”, întreabă Denise.

De o sinceritate dezarmantă aproape, Dan Alexa nu a avut nicio problemă să-și recunoască greșelile.

„Am mai înscris, de câte ori nu știu. Să spun că nu mi-am înșelat soția, aș fi dobitoc. E mama fetelor mele, o respect. Am înșelat-o de multe ori, dar nu am vrut să-mi pierd familia”, a spus el.

Când discuția a ajuns la capitolul vicii, Alexa a pus cărțile pe masă, fără ocolișuri.

„Ce vicii aveți?”, îl întreabă Denise Rifai.

Ca un elev care a fost scos la tablă, antrenorul recunoaște tot. „Jucam poker înainte.Băutura nu, femeile…o bună perioadă de timp, cred că acesta a fost un viciu. Femeile și țigările? Acum doar țigările.

„Deci ați terminat cu femeile?” , insistă prezentatoarea tv.

„Nu, acum sunt și singur. Ar fi și păcat să termin acum”, primește ea răspunsul și încheie apoteotic: „Sunteți singur, am notat!”.

Dacă „40 de întrebări” a fost doar o emisiune, noi zicem că masa din Capitală e „episodul pilot” al unei posibile povești de dragoste. Nu știm ce urmează, dar după întâlnirea dintre ei și replicile din platoul emisiunii, putem spune doar atât: S-ar putea să asistăm la „meciul” anului.

