Finală de foc în Asia Express! Irina Fodor dezvăluie ce nu s-a văzut la TV + Motivul pentru care a izbucnit în lacrimi: “Săracii concurenți!”

Finala Asia Express promite adrenalină sută la sută, iar fanii sunt nerăbdători să afle deznodământul unui sezon în care și-au susținut favoriții, s-au enervat, i-au încurajat și au trăit la maximum fiecare episod de pe Drumul Eroilor. În exclusivitate, pentru CANCAN.RO, prezentatoarea TV a rupt tăcerea despre finala care s-a desfășurat la Seul și pe care publicul o va putea viziona pe 12 noiembrie, de la 20.30 la Antena 1. Ce a surprins-o pe Irina Fodor în ultimul episod al celui mai dur reality-show din România, ce spune despre rezultatul final, dar și de ce a plâns în fața și, mai ales, în spatele camerelor, aflați din interviul pe care ni l-a acordat.

Finala Asia Express se va juca între Ștefan Floroaica și Alexandru Ion și Gabi Tamaș și Dan Alexa. Potrivit informațiilor apărute în mediul online, se pare că ultimii ar fi reușit să treacă primii linia de sosire și să își adjudece marele premiu în valoare de 30.000 de euro, la care se adaugă recompensele financiare câștigate în timpul competiției. Ce nu se va vedea niciodată pe micul ecran din emisiunea Asia Express ne-a povestit în detaliu vedeta Antenei 1. Pe Irina Fodor am întâlnit-o la ASE. Mai exact, i-a fost alături prietenei sale, Laura Cosoi, la un eveniment privind adicțiile minorilor din România care “costă” statul 0,4% din PIB, mai precis 1,35 miliarde de euro anual. Asociația „Eu te iubesc”, fondată de Laura Cosoi, și Asociația Familiilor Numeroase cer ajutor oficial statului pentru o strategie națională integrată împotriva adicțiilor la minori, ca urmare a rezultatelor îngrijorătoare ale cercetării Academiei de Studii Economice din București.

Irina Fodor: „A fost una dintre cele mai epuizante finale de până acum”

CANCAN.RO: Se apropie finala Asia Express. Ce te-a surprins în ultimul episod din acest sezon?

Irina Fodor: Frigul! Doamne ferește cât de frig a fost! Doamne, săracii concurenți! E greu să pun degetul pe ceva care m-a surprins, pentru că Seul e Seul. Este un oraș cu totul diferit. De obicei, finalele Asia Express se întâmplă în orașe mari, în metropole. Dar aici a fost totul diferit: oamenii, ce vedeai în jur. A fost greu. A fost foarte greu pentru ei. Coreea a venit cu un impact destul de serios așa. Pentru că oamenii poate sunt de treabă, dar până spargi un pic bariera ca să ajungi la ei, durează. Și asta i-a cam dat peste cap. Cred că a fost una dintre cele mai epuizante finale de până acum, pentru că ei veneau deja cu un bagaj de oboseală și de rugăminți fierbinți. Nu le-a fost ușor. Nu m-aș fi gândit, știi, într-un fel, că într-un oraș atât de civilizat lucrurile se vor mișca atât de greoi.

Până acum mi se părea greu că dorm așa, din casă în casă, pe la diverși oameni, dar măcar acolo îi primeau. Adică, indiferent cu ce aveau, nu știu, că erau săraci, că nu erau săraci, nu conta. Oamenii aveau inima deschisă întotdeauna și ușa casei la fel. Aici, vezi, civilizația aduce la pachet și mai multe scuturi și oamenii n-au încredere. Nu, nu sunt atât de deschiși. Dar am dus-o la capăt, de fapt ei au dus-o.

CANCAN.RO: Pe tine te-a surprins rezultatul, câștigătorii acestui sezon?

Irina Fodor: Dintr-un punct de vedere, da. Într-un fel, da. În alt fel, mi-am dat seama că, în ziua finalei, la configurația existentă, erau multe lucruri care țineau și de noroc. Foarte multe.

Irina Fodor: „Când vezi un om la capătul puterilor, n-are cum să nu te sensibilizezi treaba asta”

CANCAN.RO: Din ce punct de vedere te-a surprins?

Irina Fodor: Nu știu, în egală măsură mă așteptam și nu chiar. Adică, evident, eu cu aceste echipe am stat acolo două luni, le-am văzut parcursul, le-am văzut când se pierd, când nu se pierd, cum lucrează sub presiune, cum se fac misiunile în funcție de țara în care suntem. Și se putea întâmpla, cum să zic, să apară lucruri care să destabilizeze treaba. Și eram curioasă dacă vor apărea sau nu în ziua respectivă.

CANCAN.RO: Ți s-a întâmplat să plângi de emoții în spatele camerei?

Irina Fodor: Și în spatele și în fața camerei de foarte multe ori.

CANCAN.RO: Dar emoții legate de concurenți sau determinate de stres?

Irina Fodor: Nu, de stres nu. Dacă au fost lacrimi, au fost de dor pentru familie din partea mea. Dacă au fost pentru concurenți, au fost pentru că cedau la un moment dat și vedeam cât le este de greu și de milă, efectiv de mila lor.

Simțeam că sunt într-un punct în care ceva, cineva trebuie să-i ridice de acolo. E practic pură empatie. Când vezi un om la capătul puterilor, n-are cum să nu te sensibilizezi treaba asta. Am mai plâns de situația oamenilor, a localnicilor din diverse țări pe unde am fost, care m-au impresionat așa, prin cât de buni pot fi și cât de generoși, în condițiile în care ei n-au aproape nimic. Niște copii foarte fericiți, iarăși neavând aproape nimic de ordin material. De multe ori s-a plâns, da.

Irina Fodor: „În Coreea, nu se vede că eu aveam cel puțin trei straturi de haine pe sub hainele de filmare”

CANCAN.RO: Ce nu se știe despre Asia Express, legat de filmări, și ar șoca publicul dacă s-ar afla?

Irina Fodor: Pentru noi a devenit un ritm normal să filmăm în regim anormal ca să spun așa. Nu știu ce să zic. Poate până să intru eu la filmare, de exemplu, nimic nu e atât de glamuros cum pare, în legătură cu mine, aici mă refer doar la mine.

Adică schimbările mele se fac în mașină, avem o dubiță de asta, în care avem tot echipamentul: eu, hainele care se plimbă de colo-colo pe un umeraș. Înainte să ajung în locul X, mă anunță Zoran, regizorul: “vezi că mai avem un sfert de oră”. Încep să-mi fac retuș, tot în mașină se întâmplă toate lucrurile astea. În mașină avem mâncare, avem pernuță, noi suntem așa ca și cum ne-am plimba cu cortul. Poate că asta nu se vede. De exemplu, în Coreea, nu se vede că eu aveam cel puțin trei straturi de haine pe sub hainele de filmare.

Adică, aveam inclusiv niște tălpici care se prindeau la bateria externă și îmi încălzeau tălpile. Adică, atât de frig a fost! Era și umezeală și burniță, cum nu se poate mai prost. Și bătea și un vânt de îți usca ochii.

Foto: Antena 1/Instagram

NU RATA: Finala Asia Express 2025, tot mai aproape. În ce zi vezi cine a câștigat marele premiu de 30.000 de euro

CITEȘTE ȘI: Știm următoarea echipă eliminată de la Asia Express! Surprize uriașe la Antena 1: ei rămân în marea finală

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.