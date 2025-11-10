Acasă » Știri » Finala Asia Express 2025, tot mai aproape. În ce zi vezi cine a câștigat marele premiu de 30.000 de euro

De: Alina Drăgan 10/11/2025 | 10:19
Finala Asia Express 2025, tot mai aproape /Foto: Social media

După un drum lung, competiția Asia Express 2025 se apropie cu pași repezi de marea finală. Echipele de curajoși s-au împuținat și doar trei au mai rămas în cursă. Acum, acestea se pregătesc să câștige marea finală. În ce zi vezi cine a câștigat marele premiu de 30.000 de euro? Competiția Asia Express mai are doar un pas până la final.

Din cele nouă echipe înscrise în competiție, doar trei mai sunt acum în concurs și se pregătesc de finalul apoteotic. Drumul Eroilor este aproape de sfârșit, iar în această săptămână fanii show-ului de la Antena 1 vor putea urmări mare finală. În ce zi se difuzează și cine sunt cei care au rămas în cursa pentru marele premiu?

Finala Asia Express 2025 se apropie cu pași repezi. În curând, în show-ul de la Antena 1 vor fi desemnați câștigătorii premiului de 30.000 de euro. Echipa câștigătoare va pleca acasă și cu banii obținuți din amuletele câștigate în concurs.

După săptămâni pline de aventuri, probe dificile și momente emoționante, Asia Express 2025 ajunge la final. Trei echipe s-au calificat în etapa finală. Este vorba despre: Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, Karmen Simionescu – Olga Barcari și Dan Alexa și Gabi Tamaș.

Marea finală a sezonului 8 Asia Express, prezentată de Irina Fodor, va fi difuzată miercuri, 12 noiembrie 2025, de la ora 20.30, la Antena 1. De asemenea, aceasta se poate vedea și în reluare duminică, 16 noiembrie, de la ora 23.30. În aceeași zi, de la ora 14.00, telespectatorii pot urmări un episod special cu momente inedite din culisele sezonului „Drumul Eroilor”.

Finaliștii Asia Express

Așa cum spuneam, echipele care vor trage tare în marea finală sunt Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, Karmen Simionescu – Olga Barcari și Dan Alexa și Gabi Tamaș. Ei sunt cei care au rezistat până la final, deși de-a lungul competiției fiecare dintre ei a avut momente în care și-a dorit să plece de acasă.

„Și eu, și Gabi Tamaș am vrut să plecăm. Cred că eu de vreo două ori, Gabi Tamaș a avut și el un moment… Am avut! Dar cred că n-a fost niciunul dintre concurenți să nu vrea asta, măcar o dată”, a mărturisit Dan Alexa.

