Banii de la Antena 1 n-au stat deloc în cont. Pe ce “a spart” finalistul Asia Express suma câștigată: “Am profitat și l-am luat fără taxe”

Aflați în pauze de seriale, Alexandru Ion și Ștefan Floroaica și-au testat limitele în cel mai dur reality-show din România, cum este supranumit Asia Express. Cei doi s-au împrietenit pe platourile de filmare, iar amiciția s-a consolidat pe Drumul Eroilor, unde au făcut față provocările și au ajuns până în finala concursului de la Antena 1. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, actorul ne-a povestit despre cadoul aniversar pentru soție, cumpărat din Asia, dar și pe ce “a spart” o parte din banii câștigați de la Antena 1. De asemenea, finalistul Asia Express ne-a vorbit și despre legătura specială pe care o are cu mama sa, care l-a crescut singură de la vârsta de 6 ani.

Alexandru Ion a revenit din Asia Express, chiar în preajma zilei de naștere a soției sale, Evelyne. Actorul a plecat de acasă cu planul făcut, așa că a cumpărat din Asia și cadoul dorit de jumătatea sa. Ulterior, din banii câștigați, i-a organizat și o vacanță de vis într-o destinație preferată. Apoi a bifat și o vacanță alături de mama sa.

Cum și-a surprins Alexandru Ion soția de ziua ei

CANCAN.RO: Ce i-ai adus lui Evelyne când te-ai întors din Asia Express?

Alexandru Ion: Când m-am întors din Asia Express ne și apropiam de aniversarea de 30 de ani a lui Evelyne, așa că am profitat și am cumpărat ceva dintr-o țară, una dintre cele trei. Și dat fiind faptul că eram pe alt continent, l-am luat fără taxe și atunci a fost foarte bine. I-am luat un ceas pe care și-l dorea foarte tare.

CANCAN.RO: În ce ai investit banii câștigați?

Alexandru Ion: N-am investit în ceva anume. Am investit în ce investesc în general, adică în vacanțe, în plecări.

CANCAN.RO: În cele mai frumoase amintiri din viața voastră.

Alexandru Ion: Exact.

Alexandru Ion, vacanțe separate cu mama și soția

CANCAN.RO: Unde v-ați relaxat?

Alexandru Ion: Am fost chiar de aniversarea lui Evelyne împreună cu unii dintre cei mai apropiați prieteni ai noștri, am fost într-o mini-vacanță în Toscana și am stat cu toți în aceeași casă și ne-am închiriat mașini și ne-am plimbat acolo prin orășele și ne-a plăcut foarte mult. Și am mai fost la Copenhaga cu mama, pentru că încerc în fiecare an să am o vacanță doar eu cu mama undeva, unde n-am mai fost nici eu și nici ea.

CANCAN.RO: Ce frumos! De cât timp aveți acest ritual?

Alexandru Ion: Avem ritualul ăsta, cred că de vreo 5-6 ani. Tatăl meu nu mai trăiește, dar ai mei sunt divorțați de când aveam șase ani. Nu am avut o relație cu tata, nu a fost prezent în viața mea.

CANCAN.RO: Cum ai reușit să treci peste schimbarea asta, având în vedere că despărțirea părinților s-a întâmplat în copilărie?

Alexandru Ion: Mama a făcut o treabă așa de bună în creșterea mea și în relația pe care am avut-o, încât nu am simțit niciodată că eu cresc fără un tată. N-am simțit asta niciodată, deși ăsta e genul de subiect care e mai degrabă tabu într-o comunitate mică cum e Alexandria, unde am crescut până când am mers la facultate. Nu am simțit niciodată asta ca fiind un subiect delicat. E ceva ce compunea realitatea pe care o trăiam. Așa erau lucrurile.

Alexandru Ion: “Mama nu s-a recăsătorit și nici n-a intrat în altă relație”

CANCAN.RO: Nu ai tânjit după o prezență masculină în viața ta?

Alexandru Ion: Nu, n-am tânjit niciodată după o prezență masculină, n-am conținut niciodată vreun tip de furie în ceea ce privește divorțul alor mei sau faptul că n-am avut o relație cu tata.

CANCAN.RO: Mama nu s-a mai recăsătorit?

Alexandru Ion: Mama nu s-a recăsătorit și nici n-a intrat în altă relație, deși atunci când am crescut un pic am încurajat-o în sensul ăsta. I-a priit viața, nu singură, că are foarte mulți prieteni și are viața socială foarte activă, dar i-a plăcut acest status quo și n-a căutat să-l modifice.

