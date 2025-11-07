Acasă » Exclusiv » Banii de la Antena 1 n-au stat deloc în cont. Pe ce “a spart” finalistul Asia Express suma câștigată: “Am profitat și l-am luat fără taxe”

Banii de la Antena 1 n-au stat deloc în cont. Pe ce “a spart” finalistul Asia Express suma câștigată: “Am profitat și l-am luat fără taxe”

De: Andreea Archip 07/11/2025 | 14:26
Banii de la Antena 1 n-au stat deloc în cont. Pe ce “a spart” finalistul Asia Express suma câștigată: “Am profitat și l-am luat fără taxe”
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Aflați în pauze de seriale, Alexandru Ion și Ștefan Floroaica și-au testat limitele în cel mai dur reality-show din România, cum este supranumit Asia Express. Cei doi s-au împrietenit pe platourile de filmare, iar amiciția s-a consolidat pe Drumul Eroilor, unde au făcut față provocările și au ajuns până în finala concursului de la Antena 1. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, actorul ne-a povestit despre cadoul aniversar pentru soție, cumpărat din Asia, dar și pe ce “a spart” o parte din banii câștigați de la Antena 1. De asemenea, finalistul Asia Express ne-a vorbit și despre legătura specială pe care o are cu mama sa, care l-a crescut singură de la vârsta de 6 ani.

Alexandru Ion a revenit din Asia Express, chiar în preajma zilei de naștere a soției sale, Evelyne. Actorul a plecat de acasă cu planul făcut, așa că a cumpărat din Asia și cadoul dorit de jumătatea sa. Ulterior, din banii câștigați, i-a organizat și o vacanță de vis într-o destinație preferată. Apoi a bifat și o vacanță alături de mama sa.

Cum și-a surprins Alexandru Ion soția de ziua ei

CANCAN.RO: Ce i-ai adus lui Evelyne când te-ai întors din Asia Express?

Alexandru Ion: Când m-am întors din Asia Express ne și apropiam de aniversarea de 30 de ani a lui Evelyne, așa că am profitat și am cumpărat ceva dintr-o țară, una dintre cele trei. Și dat fiind faptul că eram pe alt continent, l-am luat fără taxe și atunci a fost foarte bine. I-am luat un ceas pe care și-l dorea foarte tare.

CANCAN.RO: În ce ai investit banii câștigați?

Alexandru Ion: N-am investit în ceva anume. Am investit în ce investesc în general, adică în vacanțe, în plecări.

Cum să îngrijești PLANTELE pe timp de iarnă. Puțini cunosc următoarele trucuri banale, dar foarte utile
Cum să îngrijești PLANTELE pe timp de iarnă. Puțini cunosc următoarele trucuri banale,...
SCANDALOS! Primarul din România a agresat o angajată, apoi a publicat imaginile pe internet
SCANDALOS! Primarul din România a agresat o angajată, apoi a publicat imaginile pe...

CANCAN.RO: În cele mai frumoase amintiri din viața voastră.

Alexandru Ion: Exact.

Alexandru Ion, vacanțe separate cu mama și soția

CANCAN.RO: Unde v-ați relaxat?

Alexandru Ion: Am fost chiar de aniversarea lui Evelyne împreună cu unii dintre cei mai apropiați prieteni ai noștri, am fost într-o mini-vacanță în Toscana și am stat cu toți în aceeași casă și ne-am închiriat mașini și ne-am plimbat acolo prin orășele și ne-a plăcut foarte mult. Și am mai fost la Copenhaga cu mama, pentru că încerc în fiecare an să am o vacanță doar eu cu mama undeva, unde n-am mai fost nici eu și nici ea.

Alexandru Ion i-a făcut surprize pe bandă rulantă soției de ziua ei

CANCAN.RO: Ce frumos! De cât timp aveți acest ritual?

Alexandru Ion: Avem ritualul ăsta, cred că de vreo 5-6 ani. Tatăl meu nu mai trăiește, dar ai mei sunt divorțați de când aveam șase ani. Nu am avut o relație cu tata, nu a fost prezent în viața mea.

CANCAN.RO: Cum ai reușit să treci peste schimbarea asta, având în vedere că despărțirea părinților s-a întâmplat în copilărie?

Alexandru Ion: Mama a făcut o treabă așa de bună în creșterea mea și în relația pe care am avut-o, încât nu am simțit niciodată că eu cresc fără un tată. N-am simțit asta niciodată, deși ăsta e genul de subiect care e mai degrabă tabu într-o comunitate mică cum e Alexandria, unde am crescut până când am mers la facultate. Nu am simțit niciodată asta ca fiind un subiect delicat. E ceva ce compunea realitatea pe care o trăiam. Așa erau lucrurile.

Alexandru Ion: “Mama nu s-a recăsătorit și nici n-a intrat în altă relație”

CANCAN.RO: Nu ai tânjit după o prezență masculină în viața ta?

Alexandru Ion: Nu, n-am tânjit niciodată după o prezență masculină, n-am conținut niciodată vreun tip de furie în ceea ce privește divorțul alor mei sau faptul că n-am avut o relație cu tata.

CANCAN.RO: Mama nu s-a mai recăsătorit?

Alexandru Ion: Mama nu s-a recăsătorit și nici n-a intrat în altă relație, deși atunci când am crescut un pic am încurajat-o în sensul ăsta. I-a priit viața, nu singură, că are foarte mulți prieteni și are viața socială foarte activă, dar i-a plăcut acest status quo și n-a căutat să-l modifice.

Foto: Instagram

NU RATA: Strategia care i-a dus până în finală la Asia Express! Actorul de la Antena 1 spune TOT ce nu s-a văzut la TV: “Mă gândeam că mă duc și…”

CITEȘTE ȘI: Se știu echipele calificate în finala Asia Express! Surprize uriașe la Antena 1

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
Oana Roman are strategia perfectă de Black Friday. A dezvăluit tactica prin care evită „țepele” la cumpărături | EXCLUSIV
Exclusiv
Oana Roman are strategia perfectă de Black Friday. A dezvăluit tactica prin care evită „țepele” la cumpărături | EXCLUSIV
Cum își duce de nas Andreea Bostănică fanii pentru mii de euro. “Icon-ul Tiktok-ului”, prinsă cu minciuna!
Exclusiv
Cum își duce de nas Andreea Bostănică fanii pentru mii de euro. “Icon-ul Tiktok-ului”, prinsă cu minciuna!
Vortexul Polar ar putea aduce fenomene severe în România: Cum va arăta iarna 2025–2026
Mediafax
Vortexul Polar ar putea aduce fenomene severe în România: Cum va arăta iarna...
Ramona Olaru, singură de patru ani! „Am cununiile LEGATE, mi-a zis o doamnă...”
Gandul.ro
Ramona Olaru, singură de patru ani! „Am cununiile LEGATE, mi-a zis o doamnă...”
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Portretul securistului român, bătăușii care și-au terorizat propriul popor. Semianalfabeți, brutali, incapabili să învețe o meserie
Adevarul
Portretul securistului român, bătăușii care și-au terorizat propriul popor. Semianalfabeți, brutali, incapabili să...
Prima reacție a Poliției Române după ce Dani Mocanu nu a fost găsit pentru a fi trimis după gratii. Ce pedeapsă riscă
Digi24
Prima reacție a Poliției Române după ce Dani Mocanu nu a fost găsit...
Vremea în București: Weekend cu maxime de 15 grade
Mediafax
Vremea în București: Weekend cu maxime de 15 grade
Parteneri
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine,...
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu generos
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu generos
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
Click.ro
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor...
Un francez a găsit lingouri și monede de aur în grădină, în timp ce își săpa piscina. Comoara valorează 700.000 de euro
Digi 24
Un francez a găsit lingouri și monede de aur în grădină, în timp ce își...
Fratele lui Dani Mocanu sfidează Poliția Română, după ce manelistul a fost condamnat la ani grei de închisoare. Primul mesaj
Digi24
Fratele lui Dani Mocanu sfidează Poliția Română, după ce manelistul a fost condamnat la ani...
Poliția a analizat imaginile de pe noile radare pe trepied. Ce a descoperit?
Promotor.ro
Poliția a analizat imaginile de pe noile radare pe trepied. Ce a descoperit?
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Aici începe următoarea generație de monitoare pentru PC
go4it.ro
Aici începe următoarea generație de monitoare pentru PC
Ceva COLOSAL ne străbate galaxia!
Descopera.ro
Ceva COLOSAL ne străbate galaxia!
Olimpiada jocurilor video a fost anulată!
Go4Games
Olimpiada jocurilor video a fost anulată!
Ramona Olaru, singură de patru ani! „Am cununiile LEGATE, mi-a zis o doamnă...”
Gandul.ro
Ramona Olaru, singură de patru ani! „Am cununiile LEGATE, mi-a zis o doamnă...”
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ilie Bolojan, anunț de ultim moment! Ce se întâmplă cu salariul minim și tichetele de masă de la ...
Ilie Bolojan, anunț de ultim moment! Ce se întâmplă cu salariul minim și tichetele de masă de la 1 ianuarie 2026
Oana Roman are strategia perfectă de Black Friday. A dezvăluit tactica prin care evită „țepele” ...
Oana Roman are strategia perfectă de Black Friday. A dezvăluit tactica prin care evită „țepele” la cumpărături | EXCLUSIV
Sebastian Dobrincu și Ioana Ignat, din nou împreună la ceas de seară! Adevărul despre imaginea care ...
Sebastian Dobrincu și Ioana Ignat, din nou împreună la ceas de seară! Adevărul despre imaginea care le-a dat fanilor speranțe
Cum își duce de nas Andreea Bostănică fanii pentru mii de euro. “Icon-ul Tiktok-ului”, prinsă ...
Cum își duce de nas Andreea Bostănică fanii pentru mii de euro. “Icon-ul Tiktok-ului”, prinsă cu minciuna!
Radu Mazăre Jr. s-a schimbat radical! De ce nu mai calcă pe urmele tatălui său: „Am fost nevoit, ...
Radu Mazăre Jr. s-a schimbat radical! De ce nu mai calcă pe urmele tatălui său: „Am fost nevoit, sincer, nu voit”
Vedeta din România care i-a pus condiții soțului, dacă vrea al doilea copil: „Mi-am dorit o familie ...
Vedeta din România care i-a pus condiții soțului, dacă vrea al doilea copil: „Mi-am dorit o familie mare”
Vezi toate știrile
×