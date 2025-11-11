Cât alcool a băut Serghei Mizil, de fapt, la Asia Express 2025 de la Antena 1. Cum l-au găsit colegii

Cursa Asia Express a intrat pe ultima sută de metri. Doar trei echipe au mai rămas în competiție și se apropie de marea finală. Însă și cei eliminați au făcut o figură frumoasă, iar printre aceștia se numără și Serghei Mizil. Chiar dacă nu a câștigat Asia Express, acesta a câștigat cursa atunci când vine vorba despre pahare date peste cap. Cât alcool a băut Serghei Mizil, de fapt, la Asia Express 2025?

Serghei Mizil a făcut parte din suita de curajoși care s-au înscris în cursa Asia Express. Acesta a fost eliminat în etapa a cincea, atunci când a ajuns la cursa pentru ultima șansă alături de Emil Rengle și Alejandro Fernández, Anda Adam și Joseph și Serghei. Iar cum venea după o noapte grea de șpriț, Serghei nu a fost prea în formă și a fost eliminat (Vezi mai multe detalii AICI)

Cât alcool a băut Serghei Mizil, de fapt, la Asia Express 2025

Un maestru al paharelor, Serghei Mizil nu s-a dezis de unul dintre obiceiurile sale nici la Asia Express. Deși cursa a fost una grea, printre probe și autostop, partenerul Marei Bănică a găsit timp și pentru câteva șprițuri.

Prima „petrecere” a fost dată atunci când a făcut echipă cu Gabi Tamaș. După ce s-au văzut împreună, cei doi au uitat că sunt în cursă și au stat o noapte întreagă la șpriț. Cheful a avut urmări pentru Serghei Mizil, căci a fost eliminat imediat după noaptea de rebeliune.

Ei bine, mulți s-au întrebat cât a băut Serghei Mizil, de fapt, în timpul competiției, iar acum acesta a oferit răspunsul. Invitata în cadrul podcast-ului realizat de Bordea și Cortea, concurentul a spus cât a băut, de fapt, la Asia Express.

Se pare că noaptea de șpriț cu Gabi Tamaș doar i-a deschis apetitul, iar imediat după eliminare Serghie Mizil a avut grijă să se cinstească bine. Atât de bine încât a terminat toată bere din trei hoteluri.

„Cortea: Noi nu am fost în competiție cu Serghei. Dar ne-am întâlnit exact când ai ieșit tu din competiție. Ne-am întâlnit în hotel, unde ai terminat toate berile din hotel. A fost o competiție pe berea aia. Bordea: Dar până la bere, imaginea mea cu tine slăbit. Erai obosit. Te cunosc de mult timp și nu te-am mai văzut niciodată atât de obosit. Serghei: Pai se băuse două zile sau trei zile, nu mai știu cât se băuse. Păi la primul hotel am terminat berea, la al doilea hotel am terminat berea și la al treilea am zis că nu mai vin dacă nu se aprovizionează. Bine, nu eu singur. Era și brigadă. Bordea: Da, era și Tamaș. El e campion”, a mărturisit Serghei Mizil.

Finală de foc în Asia Express! Irina Fodor dezvăluie ce nu s-a văzut la TV + Motivul pentru care a izbucnit în lacrimi: “Săracii concurenți!”

Proba pe care Dan Alexa regretă enorm că a făcut-o la Asia Express: „M-am băgat și rău am făcut!”