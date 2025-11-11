Acasă » Știri » Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, mărturisiri inedite din Asia Express. Prin ce au trecut cei doi actori: „Am plâns”

De: Anca Chihaie 11/11/2025 | 14:06
Se apropie momentul mult așteptat de fanii emisiunii Asia Express: finala sezonului. Pe măsură ce numărătoarea inversă înaintea finalei a început, cei doi actori, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, au vorbit despre experiențele lor din competiție, evidențiind provocările fizice și emoționale prin care au trecut.

De-a lungul traseului, Ștefan și Alexandru au fost nevoiți să facă față unor distanțe foarte mari și unor situații în care sprijinul era limitat. Călătoria a fost, pe alocuri, dificilă și solicitantă, nu doar fizic, ci și mental. Concurenții au trebuit să facă față sentimentului de dor de casă și să gestioneze momentele tensionate care apar atunci când ești departe de cei dragi și te confrunți cu necunoscutul.

Ce dezvăluiri a făcut Ștefan Floroaica și Alexandru Ion

Experiența a testat nu doar abilitățile lor de a se descurca în situații imprevizibile, dar și echilibrul emoțional al echipei. Concurenții au descoperit că susținerea reciprocă este esențială, mai ales în momentele dificile, când oboseala și stresul cresc. Deși competiția este concepută să provoace participanții, Ștefan și Alexandru au subliniat că aceste provocări i-au apropiat și i-au făcut să aprecieze mai mult valorile de bază ale unei echipe: încrederea și răbdarea.

„Dorul de casă. (…) Dorul de casă a fost cel mai greu de traversat, dar nu într-un spirit dramatic, nu era nimic care să ne pună pe butuci, dar în mod inevitabil ne fugea des gândul acasă.”, a spus Alexandru Ion.

„Am plâns amândoi.” , a răspuns Ștefan Floroaica.

„Ba unul, ba altul. Am făcut această convenție și am zis că atunci când plânge unul nu plânge și celălalt.”, a spus Alexandru Ion.

Pe parcursul călătoriei, actorii au fost nevoiți să depășească obstacole neașteptate, să se adapteze rapid la situații și să gestioneze atât tensiunea fizică, cât și pe cea psihică. Provocările au inclus momente de frustrare și epuizare, dar și lecții importante despre perseverență și adaptabilitate. Experiența i-a învățat să privească situațiile dificile ca pe oportunități de învățare și să se sprijine unul pe celălalt atunci când circumstanțele devin copleșitoare.

„Deși ea mi-a povestit când s-a întors acasă cât de greu a fost, că au fost probe unde au fost în dezavantaj pentru că erau fete. Am ascultat, am înțeles, am empatizat, dar real nu aveam concretul experienței. Trăind și simțind cât de greu e pentru noi, ca bărbați, să trecem prin toată experiența aia…”, a mai spus Ștefan Floroaica.

În plus, experiența a avut un impact semnificativ asupra modului în care Ștefan a început să privească relațiile personale. Trăind provocările competiției și confruntându-se cu dificultăți similare cu cele relatate de parteneri care au participat la alte emisiuni, el a reușit să înțeleagă mai profund efortul și determinarea celor din jur.

