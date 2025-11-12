Ce i-a șoptit Olga Barcari la ureche lui Alexandru Ion, după ce a fost dată afară de la Asia Express. Toți au început să râdă

Ediția de aseară a emisiunii Asia Express – Drumul Eroilor a fost una încărcată de emoție și lacrimi. Karmen Simionescu și Olga Barcari, una dintre cele mai îndrăgite echipe ale sezonului, au fost eliminate cu doar câțiva pași înainte de marea finală. Momentul despărțirii a fost unul emoționant atât pentru concurente, cât și pentru celelalte echipe, care le-au apreciat pentru energia pozitivă și spiritul lor de echipă.

Sezonul 8 al show-ului se apropie de final, iar competiția devine tot mai strânsă între echipele rămase în cursă. Karmen și Olga au dat totul în această aventură. Acestea au dat dovadă de curaj, determinare pe tot parcursul emisiunii, ajungând rapid în sufletele oamenilor. Deși cele două nu au reușit să ajungă până la final, ele au câștigat respectul celor care le-au urmărit, dar și experiența unei competiții trăite la intensitate maximă, unde au parcurs mii de kilometri pe „Drumul Eroilor”.

Ce i-a șoptit Olga Barcari la ureche lui Alexandru Ion, după eliminarea de la Asia Express

De-a lungul competiției, Karmen și Olga au reușit să se facă remarcate prin pozitivitate, indiferent de greutăți. Fie că au fost nevoite să caute transport, să înfrunte provocări extreme sau să se descurce în medii necunoscute, ele au fost întotdeauna determinate și hotărâte să ajungă până la final. Participarea lor la această emisiune a fost o dovadă că prietenia lor este extrem de strânsă și împreună pot trece prin toate.

După ce au fost eliminate, atmosfera s-a mai destins pentru câteva momente, atunci când Olga Barcari i-a șoptit în glumă ceva amuzant colegului Alexandru Ion și toți au început să râdă. Chiar dacă drumul lor în competiție a ajuns la final, Karmen și Olga au lăsat în urmă o amprentă puternică în sufletul colegilor lor, dar și amintiri de neuitat.

Mânca-mi-ați fundu’, a șoptit în glumă Olga Barcari.

Deși nu au mai apucat să ducă lupta finală, cele două au plecat cu sume frumușele din competiția momentului. Olga a fost remunerată cu 2.000 euro pe săptămână și a rezistat 10 săptămâni. Aceasta ar fi plecat acasă cu suma de 20.000 de euro. Fiica lui Adrian Minune a primit 3.000 de euro pe săptămână, ceea ce înseamnă că a plecat acasă cu 30.000 euro. Mai mult, în timpul competiției, cele două au câștigat o amuletă de 1000 de euro, însemnând 500 de euro de fiecare.

