Antena 1 a modificat premiul Asia Express! Suma colosală pe care o încasează câștigătorii emisiunii din 2025

Final de joc în Asia Express. Sezonul 8 al competiției a ajuns în etapa finală, din Coreea de Sud, iar marea finală se joacă în această seară, 12 noiembrie, de la ora 20:30. Ei bine, finalul acestui sezon aduce o surpriză de proporții. Premiul Asia Express a crescut! Antena 1 a mărit miza, iar câștigătorii pleacă acasă cu buzunarele pline.

Inițial, sezonul 8 Asia Express a avut aceeași miză ca până acum. Câștigătorii trebuiau să plece acasă cu suma de 30.000 de euro. Însă, în acest an, Antena 1 a crescut miza și premiul cel mare a fost umflat. Totul se datorează lui Cătălin Bordea și lui Nelul Cortea.

Antena 1 a modificat premiul Asia Express

Marea finală Asia Express se joacă în această seară, iar echipele finaliste sunt cele formate din Alexandru Ion – Ștefan Floroaica și Gabriel Tamaș – Dan Alex. Cei patru se vor lupta în ultima cursă, iar cei care ajungă primii la final o să pună mâna pe premiul cel mare, care este în valoare de 35.000 de euro de această dată.

Premiul Asia Express a crescut datorită lui Cătălin Bordea și lui Nelu Cortea. În etapa a șasea a competiției, cei doi și-au făcut apariția în Asia. Aceștia au stat în competiție o săptămână, iar prezența lor a ridicat miza.

Mai exact, pe parcursul acelei etape s-au pus în joc 10.000 de euro, iar regulile au fost clare. Dacă Bordea și Cortea reușeau să câștige unul dintre jocurile de amuletă sau una dintre imunitățile puse în joc, încasau automat 2.500 de euro. Iar pentru fiecare joc pierdut de către ei, câte 2.500 de euro se duceau către marele premiu.

În cele din urmă, Bordea și Cortea au reușit să plece acasă cu 5.000 de euro, câștigând două jocuri. Iar restul de 5.000 de euro au fost puși la premiul cel mare. Astfel, în acest an, premiul de la Asia Express este mai mare și le va umple buzunarele câștigătorilor. Mai mult, aceștia vor pleca acasă, pe lângă premiu, și cu banii acumulați în timpul jocului, de la amulete.

