Cum s-au îmbrăcat ”păpușicile” Gabi Tamaș și Dan Alexa în marea finală? Au atras atenția din primul moment

De: Alina Drăgan 12/11/2025 | 08:09
Cum s-au îmbrăcat ”păpușicile” Gabi Tamaș și Dan Alexa în marea finală /Foto: Social media
Final de joc în Asia Express. Sezonul 8 al competiției a ajuns în etapa finală, din Coreea de Sud, iar marea finală se joacă în această seară, 12 noiembrie, de la ora 20:30, la Antena 1. Din toate echipele de curajoși doar două au mai rămas în competiție. Cum s-au îmbrăcat „păpușicile” Gabi Tamaș și Dan Alexa în marea finală?

Finala Asia Express se va juca între Ștefan Floroaica și Alexandru Ion și Gabi Tamaș și Dan Alexa. Cele două echipe au dovedit de-a lungul competiției că își merită locul, iar în această seară vor trece prin ultimele probe de pe Drumul Eroilor. Marea finală se joacă în Seul.

Mult a fost și puțin a mai rămas. Competiția Asia Express a ajuns în etapa finală. După eliminarea Olgăi și a lui Karmen, doar două echipe au mai rămas în competiție. Actorii și fotbaliștii se vor înfrunta în cursa finală. Cu multe emoții și adrenalină, cei patru mai au de trecut câteva probe de foc.

Gabriel Tamaș și Dan Alexa se numără printre finaliști, iar pentru ziua ultimei curse și-au ales o vestimentație specială. Marea finală se joacă în Seul, iar vremea nu a fost prea prietenoasă. Frigul i-a chinuit pe concurenți, așa că aceștia au scos gecile groase.

Însă, peste geci, „păpușicile” au adăugat un element vestimentar special. Mai exact, Gabi Tamaș și Dan Alex au îmbrăcat tricourile echipei naționale, pe care le-au personalizat cu numele lor pe spate. Cei doi nu au vrut să uite de unde vin, iar alegerea vestimentară a acestora i-a bucurat pe mulți.

Cum s-au îmbrăcat „păpușicile” în marea finală /Foto: Captură Antena 1

Irina Fodor, despre marea finală

Așa cum spuneam, mare finală Asia Express se joacă în această seară, iar Irina Fodor ne-a făcut câteva dezvăluiri din spatele camerelor de filmat. Întrebată care a fost lucrul ce a surprins-o cel mai mult în marea finală, prezentatoare a spus că frigul a fost „dușmanul” acestei ultime confruntări și i-a chinuit serios pe finaliști.

„Frigul! Doamne ferește cât de frig a fost! Doamne, săracii concurenți! E greu să pun degetul pe ceva care m-a surprins, pentru că Seul e Seul. Este un oraș cu totul diferit. De obicei, finalele Asia Express se întâmplă în orașe mari, în metropole. Dar aici a fost totul diferit: oamenii, ce vedeai în jur. A fost greu. A fost foarte greu pentru ei.

Coreea a venit cu un impact destul de serios așa. Pentru că oamenii poate sunt de treabă, dar până spargi un pic bariera ca să ajungi la ei, durează. Și asta i-a cam dat peste cap. Cred că a fost una dintre cele mai epuizante finale de până acum, pentru că ei veneau deja cu un bagaj de oboseală și de rugăminți fierbinți. Nu le-a fost ușor. Nu m-aș fi gândit, știi, într-un fel, că într-un oraș atât de civilizat lucrurile se vor mișca atât de greoi”, ne-a spus Irina Fodor.

Foto: Captură Antena 1

×