Sânziana Negru de la America Express şi-a făcut casă în pădure, de una singură! Cum arată bijuteria din inima naturii. FOTO

Sânziana Negru este cât se poate de fericită pentru faptul că a dus la capăt un proiect ambițios, la care visa de mult timp. Câștigătoarea America Express a reușit să își construiască propria casă, de care este tare mândră. Vedeta are acum o locuință de vis, la marginea Capitalei, în mijlocul pădurii. Proprietatea este una impresionantă, amenajată într-un stil minimalist, cu mult bun gust. Cum arată casa Sânzianei Negru?

În urmă cu doi ani, Sânziana Negru demara un proiect ambițios. Aceasta a cumpărat un teren în afara Capitalei, unde a început să își construiască propria casă. Proiectul l-a început de una sigură și recunoaște că a întâmpinat câteva dificultăți pe parcurs. Însă, acum lucrările sunt gata, iar rezultatul este unul spectaculos.

Așa cum spuneam, în urmă cu doi ani, Sânziana Negru începea construcția casei sale. Proiectul a fost unul curajos și destul de greu de gestionat pentru o femeie singură. Însă, câștigătoarea America Express nu s-a speriat și a luat lucrurile pas cu pas. Mai întâi a cumpărat terenul, ulterior a făcut tot planul alături de un arhitect, iar apoi a dat drumul la treabă.

Vedeta a recunoscut că a întâmpinat câteva dificultăți, iar cel mai greu pas a fost să gestioneze echipele de muncitori care au lucrat la casă. Însă, nu s-a dat bătută, iar rezultatul i-a depășit așteptările.

„Un prieten mi-a zis că e terenul acesta, am cumpărat terenul cu cineva, am zis că îl parcelăm, tu acolo, eu acolo și eu fac ce vreau. Și am luat-o fix bucată cu bucată, pas cu pas. Am luat terenul, bun. Ce înseamnă să construiești o casă? E un proiect un pic ambițios pentru o femeie singură! Am luat-o pas cu pas din nou, au făcut rost de un arhitect, a proiectat lucrurile, a venit firma și așa s-a întâmplat. Am ridicat-o în doi ani de zile, anul trecut s-a întâmplat cel mai mult.

Cea mai mare bătaie de cap cred că a fost cu muncitorii. Vezi tu, să vină o femeie micuță ca mine, pe un șantier de bărbați, care sunt obișnuiți cu alți bărbați care vin și le dau ordine, e așa…un pic interesant. Eu venea și ziceam că vreau geamuri mari, ei ziceau că nu se poate. Apoi le spuneam că dacă scoatem asta și asta și adăugăm…cred că le-am dat multă bătaie de cap băieților de pe șantier și asta mi-a mâncat mie cea mai multă energie pentru că e un limbaj aparte al muncitorilor pe care eu a trebuit să îl învăț și să îl înțeleg”, a declarat Sânziana Negru, în cadrul unui podcast.