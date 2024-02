Adevăratul motiv pentru care Sânziana Negru nu a devenit mămică până la 36 de ani. Fosta iubită a lui Smiley a vrut să se afle de la ea!

Sânziana Negru (36 de ani) este o creatoare de conținut apreciată pe rețelele de socializare. De altfel, a participat la America Express, alături de Laura Giurcanu, reușind chiar să câștige marele premiu de la Antena 1. Însă, puțini sunt cei care cunosc detalii legate de viața intimă. Are o relație stabilă cu o vedetă de la Antena 1, iar până la această vârstă nu și-a dorit să devină mămică. Vezi mai jos, în articol, detaliile.

Sânziana Negru este una dintre cele mai urmărite creatoare de conținut de pe internet. Fosta concurentă de la America Express și-a construit o comunitate pe rețelele de socializare cu cel puțin 410.000 de urmăritori. De altfel, zilnic, fosta concurentă de la Antena 1 își ține la curent prietenii virtuali cu ultimele activități pe care le face. În prezent, trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de actorul Ștefan Floroaica.

În cadrul unui interviu, Sânziana, în vârstă de 36 de ani, a expus motivele pentru care nu a devenit până acum mămică. Creatoarea de conținut și-a deschis sufletul și a mărturisit cine a stat în „umbra” sa, dar și ce situație a marcat-o încât să fie nevoită să meargă la terapie de ani de zile. Declarațiile se regăsesc mai jos, în articol.

Invitată în cadrul podcastului moderat de Mihai Morar, Sânziana Negru a dezvăluit, printre altele, motivul central pentru care a ales să meargă la terapie. Câștigătoarea sezonului trecut a emisiunii America Express a mărturisit că a ales să facă acest pas, după ce tatăl ei s-a stins din viață. Tot în cadrul terapiei, creatoarea de conținut a descoperit încă un aspect legat de viața ei. Și anume, faptul că mama ei ar fi fost cea care i-ar fi impus bariere în a deveni mămică până acum.

A explicat faptul că mama ei provine dintr-o familie cu 8 copii. Motiv pentru care și-a dorit ca Sânziana să copilărească mai mult timp. Acum, însă, își dorește să își pună bazele unei familii. În prezent, trăiește o frumoasă poveste de iubire alături de actorul Ștefan Floroaica. Între cei doi există o diferență de vârstă de 8 ani.

„Cred că ideea de familie completă am avut-o mult mai aproape de momentul nostru (n.r. filmarea podcastului) prezent, pentru că mama mi-a zis foarte mult timp: «Copiii îți schimbă prezentul», «Copiii îți schimbă viața complet, tu nu o să mai fii nimic. Mai ai timp. Asta e așa o capcană foarte mare. Tu nu știi cum e să îți crești copiii», ca să mă protejeze.

Mama este primul copil dintr-o familie de 8 copii. Având 7 frați, ea în copilăria ei i-a crescut pe ceilalți. Era cea mai mare. Cred că i s-a furat copilăria. Cumva nu și-a dorit același lucru pentru mine. Și-a dorit să copilăresc cât mai mult.

Și, Slavă Domnului, am copilărit până pe la 30 și ceva de ani când am înțeleș că la 30 nu prea e bine să copilărești. E bine, dar nu în sensul ăsta de familie și bine că am înțeles abia acum treaba asta. Am ajuns să-mi doresc pentru mine să creez mai departe bazele: familie, copii și așa mai departe.

Nu știu dacă am fugit până acum de asta. Inconștient, da, am fugit. Aveam cuvintele mamei în cap. Și mi-a fost foarte frică. Mă gândeam cine o să fiu (…) Sapă la terapie, descoperă ce, cum”, a mărturisit Sânziana Buruiană, în podcastul moderat de Mihai Morar.