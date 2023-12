Câștigătoarea America Express dă de pământ cu adversarii din competiție! Și-a recunoscut antipatia: „Nu îmi place de ei doi”

Competiția America Express – Drumul Soarelui s-a terminat, iar Sânziana Negru și Laura Giurcanu a fost cele care au reușit să își adjudece trofeul. Acum, una dintre câștigătoare a vorbit despre experiența din cadrul show-ului și nu s-a sfiit să își expună antipatiile, recunoscând că una dintre echipele din competiție nu i-a fost deloc pe plac.

Finala America Express din acest an a fost jucată din echipele formate din Laura Giurcanu – Sânziana Negru și Alexia – Aris Eram. Concurenții au dat ce au avut mai bun, însă în cele din urmă cele două influencerițe au reușit să se claseze pe primul loc și să plece acasă cu marele premiu. În cadrul unei emisiuni, Sânziana Negru a răspuns mai multor întrebări despre experiența din America, iar printre altele a dezvăluit și numele concurenților pe care nu i-a prea plăcut.

Recent, Sânziana Negru și Laura Giurcanu au fost prezente în cadrul emisiunii Detectorul de Minciuni, găzduită de Selly. Fără emoții, cele două s-au lăsat supuse testului și au răspuns unor întrebări picante, fiind conectate la detectorul de minciuni.

Printre altele, Sânziana Negru a trebuit să spună dacă a existat vreo echipă de care nu i-a plăcut în America Express, iar răspunsul acesteia a venit imediat și a fost unul sincer. Influencerița a mărturisit că printre cei mai antipatici concurenți din cadrul competiției s-au numărat Iulia Albu și Mike.

Se pare că aceștia nu au fost deloc pe placul câștigătoarei, asta probabil din cauza certurilor des dintre ei și a replicilor acide pe care le-au avut vizavi de alți concurenți.

Sânziana Negru: Real, real, nu am nimic cu nimeni. E un show…dar lăsând PR-ul la o parte… Cred că de Iulia și Mike îmi place cel mai puțin. Nu îmi place de ei doi”, a recunoscut Sânziana Negru.

Dacă despre Iulia Albu și Mike, Sânziana Negru nu a avut prea multe lucruri bune de spus, despre echipele alături de care a ajuns în ultima etapă a jocului a avut numai cuvinte de laudă.

După ce deznodământul competiție s-a aflat, influencerința a transmis un mesaj măgulitor la adresa rivalilor, dar în același timp și a prietenilor alături de care a trăit ultimele zile din America Express.

„S-a încheiat cea mai intensă, grea și frumoasă experiență de viață pe care am trăit-o vreodată. Iar noi am câștigat. Dar trofeul îl merită în egală măsură și echipele cu care am jucat etapa finală.

A fost o reală plăcere să vă descoperim și să învățăm de la voi ce înseamnă să ai 20 de ani și să fii extrem de răbdător, cumpătat și extrem de competitiv sau ce înseamnă să ai o relație de 17 ani și să formezi REAL o echipă în orice. Vă mulțumim, Aris și Alexia, Giulia și Vlad, sunteți un exemplu pentru noi”, a transmis Sânziana Negru, pe Instagram.