Primele declarații ale lui Ștefan Floroaica, după ce Sânziana Negru a revenit de la America Express! Iubita l-a lăsat mască: ”Mi-a povestit tot!”

Ștefan Floroaica nu și-a lăsat colegii de grilă la greu și i-a onorat cu prezența la evenimentul de lansare a serialului „Lasă-mă, îmi place! Camera 609”! În exclusivitate pentru CANCAN.RO, actorul a oferit un interviu de zile mari! Iubitul Sânzianei Negru a vorbit deschis despre întoarcerea partenerei din America Express, dar și despre cum l-a detronat pe Cristiano Ronaldo!

Mai mult, „Petru” a făcut dezvăluiri despre următorul sezon al dramei în care este distribuit. „Lia – Soția soțului meu” va rula pe Antena 1, în fiecare joi, începând cu ora 20:30!

Ștefan Floroaica, mai tare decât rivalul lui Messi: „L-au dat pe Cristiano Ronaldo jos ca să mă pună pe mine!”

CANCAN.RO: Dacă tu faci reclamă la Head & Shoulders, crezi că Ronaldo se spală cu celălalt șampon?

Ștefan Floroaica: Știam că vor apărea afișele cu „Brigada de răcorire”. Erau afișe cu Cristiano Ronaldo fix pe o clădire unde știam că o să fie și un afiș cu mine. Mă gândeam «deci o să îl dea pe Cristiano Ronaldo jos ca să mă pună pe mine», îmi plăcea foarte mult ideea. Nu s-a întâmplat, le-au pus față în față.

CANCAN.RO: Te uiți în ochii lui Cristiano Ronaldo?

Ștefan Floroaica: Nu, gata, l-au dat jos, nu mai e Cristiano acolo, sunt doar eu cu Dorian și brigada.

Ștefan Floroaica, primele declarații după întoarcerea Sânzianei Negru, victorioasă, din America Express

CANCAN.RO: S-a întors Sânziana de la America Express, cum a fost revederea?

Ștefan Floroaica: A fost emoționant, îți dai seama, a fost emoționantă revederea și extrem de bucuroasă, amândoi ne-am bucurat, că nu ne-am văzut atâta vreme.

CANCAN.RO: Ți-a zis, dacă a fost greu?

Ștefan Floroaica: A fost foarte greu, o admir foarte mult pentru ce-a făcut acolo, pentru că mi-a povestit.

CANCAN.RO: Ștefan, ce tricou porți?

Ștefan Floroaica: H&M, second hand, chiar. Toată viața mea m-am îmbrăcat de la second hand. Am vândut haine second hand, la 16 ani. De la 16 ani sunt independent financiar, la 17 ani mi-am cumpărat prima mașină și la 18 ani mi-am cumpărat a doua mașină, pe care am condus-o. Lucrurile au luat o altă întorsătură la un moment dat, dar spiritul antreprenorial e acolo, de mic acolo. Ideea e să te îmbraci cât mai simplu și să ai grijă, de fapt, de corpul tău.

Ștefan Floroaica îl interpretează pe Petru în serialul „Lia – Soția soțului meu”, difuzat în fiecare joi la Antena 1

CANCAN.RO: Având în vedere peisajul din spate, poți să cumperi ce e aici, cu banii de pe serialul Lia?

Ștefan Floroaica: Petru ar putea să cumpere tot ce este aici, Ștefan nu știu dacă ar putea să cumpere, încă.

CANCAN.RO: Dacă te trimite Antena 1 ispită la Insula Iubirii, ce faci?

Ștefan Floroaica: Nu pot să mă trimită, că ar trebui să accept, mi-au propus mai de mult, oricum. Dar îți recunosc că mă uit și sunt fiert pe insulă, cum s-ar spune.

CANCAN.RO: În noul sezon din Lia bubuie ceva, mori, te îmbogățești?

Ștefan Floroaica: Se întâmplă chestii foarte tari în sezonul ăsta, chiar cred că primul sezon e o încălzire, am tot zis chestia asta, dar situațiile astea sunt atât de multe și atât de șocante pentru mine, care citesc scenariul.

