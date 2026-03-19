Cum arată casa pe care Sânziana Negru a renovat-o recent, de dragul bunicilor? A schimbat 5 echipe de muncitori în 2 ani

De: Irina Vlad 19/03/2026 | 06:20
În urmă cu doi ani, Sânziana Negru a început unul dintre cele mai importante și semnificative proiecte personale din viața ei. A investit timp, resurse financiare serioase și multă răbdare în renovarea casei în care au trăit bunicii ei. Locuința a fost construită în urmă cu mai bine de 100 de ani. 

Sânziana Negru le-a oferit prietenilor virtuali un tur vizual complet al proiectului ei de suflet. Este vorba despre renovarea unei case construite acum 126 de ani, locuință în care au stat bunicii ei. Vrând să păstreze autenticitatea locului, nu să o transforme într-o vilă modernă, a păstrat structura actuală, a adăugat finisaje noi, care nu modifică sau strică estetica veche și a încercat să o decoreze în stil clasic românesc.

Sânziana Negru renovează casa bunicilor ei

În cadrul unui mini-vlog pe social media, fosta câștigătoare Asia Express a venit și cu sfaturi practice pentru cei care sunt interesați să înceapă astfel de proiecte.

„Casa asta a fost făcută în 1900, urmând ca în 1948 bunicul meu împreună cu familia lui să se mute aici și ăla a fost și anul în care s-au făcut ultimele îmbunătățiri, cum ar fi stuful de pe casă  care a fost cules de bunicul meu împreună cu mama lui și montat tot de ei. Renovarea durează de două ori mai mult decât crezi, și ca timp, și ca buget.

Toată lumea mi-a spus de la început, dărâmă tot și iau de la capăt și probabil ar fi fost o soluție mult mai ușoară, dar nu asta era intenția. Noi ne-am apucat de reparație în 2024”, și-a început influencerița povestea.

Renovările durează deja de doi ani, însă Sânziana susține că lucrările vor mai continua o perioadă. Viața la sat urmează un alt rimt, influențat de cu totul alte valori și priorități față de cele de la oraș. De asemenea, ea susține că a fost foarte greu să găsească meseriași pricepuți pentru un proiect de o asemenea amploare. Din 2024 până acum a fost nevoită să schimbe 5 echipe de muncitori.

„Dacă ar fi să dau din nou un sfat nesolicitat, înainte să te apuși să schimbi tot, vorbește cu un meșter sau un arhitect specializat pe case tradiționale. (1:30) Lucru pe care eu nu l-am făcut, de asta durează doi ani. Meșterii buni sunt mai importanti decât materialele scumpe. La casele vechi, experiența contează enorm.

Am subestimat cât de greu este să găsești muncitori care știu să lucreze pe tehnici vechi. Pentru că mulți știu să lucreze pe tehnici moderne, nu știu cum să făceau lucrurile acu’ 50 de ani, de exemplu. Și mai ales aici, în sat, mi-a fost foarte greu să găsesc.  Noi am schimbat în 2 ani de zile 5 echipe de muncitori”, a mai spus Sânziana.

„Cred că e bine să aveți și experiența unui om simplu”

Ca o concluzie în ceea ce privește întregul proces, Sânziana a mărturisit, cu mână pe suflet, că nu a avut parte de ajutor specializat (designer, arhitect etc), ci s-a bazat strict pe propriile decizii și preferințe. În spatele proiectului de renovare a casei bunicilor ei a stat dorința sinceră de a păstra autenticitatea unei moșteniri de familie.

„Și aș vrea să știți că nu vorbesc deloc din postura unui specialist. Noi n-am avut un arhitect aici, este doar experiența noastră, deciziile le-am luat noi singuri de capul nostru, eu și Ștefan. Și cred că e bine să aveți și experiența unui om simplu care a vrut o casă la țară și care s-a ținut cu dinții de visul ăsta de a reconstrui casa străbunicilor”, a concluzionat influencerița.

