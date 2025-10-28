Sânziana Negru își dorește să devină mamă? Ce declarații a făcut influencerița: „Dacă vrea...”

Sânziana Negru, cunoscută pentru activitatea sa în mediul online, pentru fosta relație cu Smiley și pentru participarea la America Express, își ține fanii la curent cu momentele importante din viața personală și profesională. Influencerița are sute de mii de urmăritori pe Instagram și reușește să mențină o legătură apropiată cu publicul, răspunzând curiozităților acestora.

Viața Sânzianei Negru este tot mai urmărită de când influencerița este împreună cu Ștefan. Chiar dacă răspunsurile sale la întrebările despre copii și căsătorie sunt deschise, ele arată că cei doi se gândesc la un viitor împreună șii la întemeierea unei familii.

Își dorește Sânziana să devină mamă?

Recent, fanii au fost curioși să afle dacă Sânziana își dorește să devină mamă. Deși momentan nu există un plan concret în această direcție, ea a lăsat de înțeles că ideea de a avea copii este prezentă în gândurile sale și că, pe viitor, ar fi deschisă la această posibilitate. Mărturisirea a venit într-un moment în care atenția publicului asupra cuplului format cu actorul Ștefan Floroaică este foarte mare.

„O să vrei copii? Bineînțeles, dacă vrea Doamne Doamne”, a răspuns Sânziana Negru.

Pe lângă întrebările legate de maternitate, Sânziana a fost întrebată și despre ideea de căsătorie și despre dorința de a purta rochia de mireasă. Ea a explicat că nu a avut niciodată o imagine clară a momentului nunții și nu și-a dorit personal să participe la astfel de ceremonii.

Totuși, recunoaște că dacă partenerul său și-ar dori acest lucru, ar fi dispusă să facă pasul, mai ales din dorința de a-l vedea fericit și împăcat cu ideea unui legământ oficial. Astfel, Sânziana subliniază că alegerile ei legate de viața personală se raportează mai degrabă la armonia și nevoile cuplului, decât la convențiile sociale sau așteptările generale.