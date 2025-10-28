Acasă » Știri » Sânziana Negru își dorește să devină mamă? Ce declarații a făcut influencerița: „Dacă vrea…”

Sânziana Negru își dorește să devină mamă? Ce declarații a făcut influencerița: „Dacă vrea…”

De: Anca Chihaie 28/10/2025 | 11:12
Sânziana Negru își dorește să devină mamă? Ce declarații a făcut influencerița: „Dacă vrea...”
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
6 poze
Vezi galeria foto

Sânziana Negru, cunoscută pentru activitatea sa în mediul online, pentru fosta relație cu Smiley și pentru participarea la America Express, își ține fanii la curent cu momentele importante din viața personală și profesională. Influencerița are sute de mii de urmăritori pe Instagram și reușește să mențină o legătură apropiată cu publicul, răspunzând curiozităților acestora.

Viața Sânzianei Negru este tot mai urmărită de când influencerița este împreună cu Ștefan. Chiar dacă răspunsurile sale la întrebările despre copii și căsătorie sunt deschise, ele arată că cei doi se gândesc la un viitor împreună șii la întemeierea unei familii.

Își dorește Sânziana să devină mamă?

Recent, fanii au fost curioși să afle dacă Sânziana își dorește să devină mamă. Deși momentan nu există un plan concret în această direcție, ea a lăsat de înțeles că ideea de a avea copii este prezentă în gândurile sale și că, pe viitor, ar fi deschisă la această posibilitate. Mărturisirea a venit într-un moment în care atenția publicului asupra cuplului format cu actorul Ștefan Floroaică este foarte mare.

„O să vrei copii? Bineînțeles, dacă vrea Doamne Doamne”, a răspuns Sânziana Negru.

Pe lângă întrebările legate de maternitate, Sânziana a fost întrebată și despre ideea de căsătorie și despre dorința de a purta rochia de mireasă. Ea a explicat că nu a avut niciodată o imagine clară a momentului nunții și nu și-a dorit personal să participe la astfel de ceremonii.

Elena Mateescu anunță când vine iarna ADEVĂRATĂ în România. La ce trebuie să ne așteptăm în perioada următoare
Elena Mateescu anunță când vine iarna ADEVĂRATĂ în România. La ce trebuie să...
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...

Totuși, recunoaște că dacă partenerul său și-ar dori acest lucru, ar fi dispusă să facă pasul, mai ales din dorința de a-l vedea fericit și împăcat cu ideea unui legământ oficial. Astfel, Sânziana subliniază că alegerile ei legate de viața personală se raportează mai degrabă la armonia și nevoile cuplului, decât la convențiile sociale sau așteptările generale.

„Nu mi-am dorit, nu mi-am imaginat niciodată eu pe mine la altar, în rochie albă, nu mi-am dorit treaba asta. Mi se pare o convenție, care nu mi se potrivește. Aș face-o de dragul celuilalt, dacă lui i-ar aduce liniște sau poate o bucurie că există legământul dintre noi, dar eu pentru mine nu”, a declarat Sânziana Negru.

CITEȘTE ȘI: Ștefan Floroaica a plecat împăcat la Asia Express, dar s-a topit de dorul iubitei: “Ăsta e motivul pentru care n-am putut să mergem împreună”

Stațiunea fantomă din România care a renăscut! Trei hoteluri de 4 stele au fost inaugurate în ultimii 5 ani

Tags:
Iți recomandăm
Gina Chirilă a spus adevărul! Cum s-a schimbat viața ei după divorțul de Bogdan Vlădău
Știri
Gina Chirilă a spus adevărul! Cum s-a schimbat viața ei după divorțul de Bogdan Vlădău
Medicul Ștefania Szabo era la un pas să clacheze! „A fost prima dată când am auzit că vrea să își dea demisia”
Știri
Medicul Ștefania Szabo era la un pas să clacheze! „A fost prima dată când am auzit că vrea…
Când se virează pensiile, indemnizațiile, alocațiile și ajutoarele sociale: Modificări în calendarul plăților!
Mediafax
Când se virează pensiile, indemnizațiile, alocațiile și ajutoarele sociale: Modificări în calendarul plăților!
Lege pentru proprietarii din România: Ce se întâmplă dacă ți s-a încălcat proprietatea
Gandul.ro
Lege pentru proprietarii din România: Ce se întâmplă dacă ți s-a încălcat proprietatea
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
Prosport.ro
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
Brutar celebru: Pâinea ținută în frigider se învechește de trei ori mai repede. Cum recomandă să o depozităm
Adevarul
Brutar celebru: Pâinea ținută în frigider se învechește de trei ori mai repede....
Avertisment de la Bruxelles: România are cel mai mare deficit din UE. Comisia cere măsuri urgente. Reacția lui Bolojan
Digi24
Avertisment de la Bruxelles: România are cel mai mare deficit din UE. Comisia...
Boala de iarnă ignorată care afectează milioane de persoane: „Nu este doar tristețe”
Mediafax
Boala de iarnă ignorată care afectează milioane de persoane: „Nu este doar tristețe”
Parteneri
Ultimele imagini cu Ștefania Szabo, directoarea Spitalului Județean de Urgență Buzău. Ce a făcut cu o zi în urmă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ultimele imagini cu Ștefania Szabo, directoarea Spitalului Județean de Urgență Buzău. Ce a făcut cu...
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în noua reclamă! S-a încins atmosfera când a apărut în costum de baie
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în noua reclamă! S-a încins atmosfera când a apărut în costum...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Mirabela Grădinaru, criticată de stiliști pentru că ar fi confundat Sfințirea Catedralei cu o… înmormântare: „Nu apari cu doliu pe cap! Nu ești la funeraliile Reginei Elisabeta!” Ce au spus despre Gigi Becali
Click.ro
Mirabela Grădinaru, criticată de stiliști pentru că ar fi confundat Sfințirea Catedralei cu o… înmormântare:...
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de gardă a spitalului din Buzău. Ipotezele anchetatorilor
Digi 24
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de gardă a...
Parlamentul European și-a pierdut răbdarea. Ia măsuri pentru a pune capăt definitiv schimbării orei de iarnă/vară
Digi24
Parlamentul European și-a pierdut răbdarea. Ia măsuri pentru a pune capăt definitiv schimbării orei de...
Brandul german care alimentează mașinile diesel cu ulei vegetal în loc de motorină
Promotor.ro
Brandul german care alimentează mașinile diesel cu ulei vegetal în loc de motorină
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd...
Galaxy Z TriFold a fost prezentat oficial. Se așteaptă ca telefonul să fie lansat la sfârșitul acestei săptămâni
go4it.ro
Galaxy Z TriFold a fost prezentat oficial. Se așteaptă ca telefonul să fie lansat la...
Astronomii au găsit un Super-Pământ foarte aproape de noi
Descopera.ro
Astronomii au găsit un Super-Pământ foarte aproape de noi
Seria emblematică pentru Xbox ajunge pe PlayStation
Go4Games
Seria emblematică pentru Xbox ajunge pe PlayStation
Lege pentru proprietarii din România: Ce se întâmplă dacă ți s-a încălcat proprietatea
Gandul.ro
Lege pentru proprietarii din România: Ce se întâmplă dacă ți s-a încălcat proprietatea
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Gina Chirilă a spus adevărul! Cum s-a schimbat viața ei după divorțul de Bogdan Vlădău
Gina Chirilă a spus adevărul! Cum s-a schimbat viața ei după divorțul de Bogdan Vlădău
Medicul Ștefania Szabo era la un pas să clacheze! „A fost prima dată când am auzit că vrea să ...
Medicul Ștefania Szabo era la un pas să clacheze! „A fost prima dată când am auzit că vrea să își dea demisia”
Chris Martin de la Coldplay s-a despărțit de Dakota Johnson și s-ar fi cuplat cu un star din „Game ...
Chris Martin de la Coldplay s-a despărțit de Dakota Johnson și s-ar fi cuplat cu un star din „Game of Thrones”!
HAUL cu surprize! Ce au găsit Becali și Nicușor Dan în punguțele primite la sfințirea Catedralei
HAUL cu surprize! Ce au găsit Becali și Nicușor Dan în punguțele primite la sfințirea Catedralei
Jamaica, amenințată de uraganul Melissa. Este cea mai puternică furtună din anul 2025
Jamaica, amenințată de uraganul Melissa. Este cea mai puternică furtună din anul 2025
Primarul Buzăului, dezvăluiri despre medicul Ștefania Szabo! Întreaga comunitate îi deplânge moartea: ...
Primarul Buzăului, dezvăluiri despre medicul Ștefania Szabo! Întreaga comunitate îi deplânge moartea: „Un om de nădejde”
Vezi toate știrile
×