Am făcut calcul complet! Câți bani le-a dat Antena 1 actorilor Alexandru Ion și Ștefan Floroaica, pentru Asia Express 2025

De: Mirela Loșniță 13/11/2025 | 07:34
Actorii Alexandru Ion și Ștefan Floroaica au fost una dintre cele mai iubite echipe din sezonul 8 al emisiunii Asia Express, difuzată de Antena 1. Cei doi au dat dovadă de o rezistență fizică incredibilă pe tot parcursul competiției, reușind să ajungă până în marea finală. Așa cum era de așteptat, parcursul lor spectaculos a venit și cu o recompensă uriașă. Câți bani le-a dat Antena 1 actorilor Alexandru Ion și Ștefan Floroaica, pentru Asia Express – vedeți în articol!

Marea finală Asia Express a ajuns la final. Miercuri, 12 noiembrie, s-a disputat lupta pentru trofeul campionilor, dar în special pentru cecul în valoare de 35.000 de euro. Marea finală a avut loc între echipa actorilor, Ștefan Floroaica – Alexandru Ion, și echipa fotbaliștilor, Dan Alexa – Gabi Tamaș.

Câți bani le-a dat Antena 1 actorilor Alexandru Ion și Ștefan Floroaica

Deși Gabi Tamaș și Dan Alexa sunt câștigătorii trofeului și ai cecului în valoare de 35.000 de euro, nici Ștefan Floroaica și Alexandru Ion nu au plecat cu buzunarele goale – ba dimpotrivă – au încasat o sumă consistentă pentru fiecare etapă parcursă în competiție.

Conform informațiilor vehiculate în presă, Alexandru Ion și Ștefan Floroaica au primit câte 2.500 de euro pentru fiecare stage. Cum au rezistat până la final, trecând prin toate cele 10 etape ale competiției, calculul este simplu: 2.500 euro x 10 = 25.000 de euro pentru fiecare.

Sursă foto: Captură Video

Pe lângă aceste sume, cei doi au mai câștigat și 4 amulete, fiecare amuletă valorând 1.000 de euro, iar cum au strâns patru, totalul a fost de 4.000 de euro. Acești bani au fost împărțiți între ei, adică 2.000 de euro de fiecare. Așadar, Alexandru Ion și Ștefan Floroaica s-ar fi întors acasă cu 27.000 de euro de persoană.

Sezonul 8 din Asia Express a fost unul plin de emoții și provocări intense. Concurenții au trecut ușor de la o stare la alta, dar au făcut tot posibilul să ducă la bun sfârșit fiecare probă. Competiția pentru marele premiu a fost una destul de strânsă, însă cei care au ajuns primii la pupitrul Irinei Fodor au fost Dan Alexa și Gabi Tamaș, fiind câștigătorii sezonului 8 Asia Express 2025.

