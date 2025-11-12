Finala Asia Express 2025 | Cine a câștigat, de fapt, marele premiu de 35.000 €

Asia Express – Drumul Eroilor – a ajuns la final. Miercuri, 12 noiembrie, s-a disputat lupta pentru trofeul campionilor, dar în special pentru cecul în valoare de 35.000 de euro. Marea finală s-a jucat între echipa actorilor, Ștefan Floroaica – Alexandru Ion, și echipa fotbaliștilor, Dan Alexa – Gabi Tamaș. Așa cum era de așteptat, tensiunile și evenimentele neprevăzute i-au pus pe finaliști în încurcătură. Cine a câștigat, de fapt, testul rezistenței și al curajului de la Antena 1?

UPDATE 00:11 – Marea finală Asia Express a ajuns la capăt de drum! Gabi Tamaș și Dan Alexa sunt câștigătorii trofeului și ai cecului în valoare de 35.000 de euro.

Gabi Tamaș: Am dat tot pentru a câștiga această cursă. Eu spun că am făcut istorie. Este ceva extraordinar să câștigi Asia Express. De fiecare dată când purtăm culorile țării, suntem foarte mândri pentru asta. Am zis să le purtăm și în finală, am crezut că ne vor împinge de la spate, să ne mobilizăm. Dan Alexa: Am fost implicați 100%. Nu credeam niciodată că ajungem aici! Sunt momente unice, suntem fericiți! Asia Express este despre viață, te scoate din zona de confort în care ești obisnuit. Putem spune că suntem fericiți. Am reușit și în altceva în afară de fotbal.

UPDATE 23:40 – Fotbaliștii și actorii au descifrat codurile secrete, au obținut plicul, iar acum se află în drum spre locul de întâlnire cu Irina Fodor.

Irina Fodor: Aventura se apropie de sfârșit, iar răcoarea nopții ne aduce aminte prin câte am trecut ca să ajungem aici. Cu sufletul la gură, privim spre culoarul roșu pentru a-i întâmpina pe câștigători. Dan Alexa: Am emotii. Mai sunt 12 minute. Sperăm să fie ultima misiune. Acum e tensiunea cea mai mare. Gabi Tamaș: Minutele de prelungire. Eram stresat, ce să mai zic.

UPDATE 23:30 – Concurenții au ajuns într-un hotel unde au fost întâmpinați de un robot – care i-a condus în camera de hotel. Acolo au avut misiunea de a găsi mai multe indicii pentru a descifra câteva coduri. Mesajul secret se afla în baie. Pentru a-l vedea, concurenții au dat drumul la apa caldă astfel încât aburii să scoată la iveală mesajul scris pe oglindă: ”Eroi-români”. Numele eroilor români (sportivi de performanță) alcătuiesc, de fapt, codul pentru a obține următorul plic – care îi va duce la ultimul punct de control.

Dan Alexa: Trebuie să cauți ceva și nu ai habar ce. Am început să ne uităm prin cameră, să cotrobăim peste tot. Este o nebunie totală. Gabi Tamaș: Nimic ieșit din comun sau ceva să îți dea niște indicii.

UPDATE 23:15 – În timp ce actorii Ștefan și Alexandru au rămas în urmă cu ultima misiune, Dan Alexa și Gabi Tamaș au terminat proba și au rugat un localnic să le plătească taxiul până la următoarea destinație.

Dan Alexa: Am rugat pe toată lumea să ne plătească taxiul. Am profitat la maximum de acest avantaj. Cred că avem o șansă reală să câștigăm Asia Express. Alexandru Ion: Ne făceam scenariul și ne gândeam cât mai avem de recuperat.

UPDATE: 22:40 – După ce au obținut plicul cu următoarea misiune, echipele ajung în bibliotecă și au de căutat cartea cu propria lor poza pe copertă, numită ”Cartea eroilor”. Traduc mesajul și pornesc imediat spre următoarea misiune – vezi AICI foto.

Dan Alexa: Cred că erau un milion de cărți acolo… Dacă ne întreabă câți dragoni erau în cartea aia, faci cu mine ce vrei tu.

UPDATE 22:20 – Cele două echipe au avut misiunea de a găsi 10 oameni de pe stradă (5 turiști și 5 localnici) pentru a dansa împreună Gangnam Style. Tamaș și Alexa au avut norocul și au dat peste un grup de turiști din România, avantaj de care au profitat la maximum. Atât actorii, cât și fotbaliștii au făcut senzație dansând Gangnam Style pe străzile din Seul.

UPDATE: 22:00 – După ce și-au spart ouă fierte în cap într-un centru SPA, finaliștii au ajuns apoi într-o saună, unde – la temperaturi extreme – au avut misiunea de a deznoda aproximativ 20 de prosoape stranse tare cu noduri – într-unul dintre ele fiind indiciul pentru următoarea misiune.

Alexandru Ion: Trăgeam cu dinții de ele și nu se desfăceau. Și desfăceam, și desfăceam și mi se părea că Universul ne ia la mișto.

UPDATE 21: 50 – Au ajuns și actorii la proba cu pricina. Mai în glumă, mai în serios, Ștefan și Alexandru au făcut haz de necaz, în timp ce își spărgeau cele 30 de ouă în cap.

Alexandru Ion – Mi-a spart capul! Eu am simțit cum am făcut comoție cerebrală. Din clipă în clipă, așteptam să îmi țâșnească sângele. Ștefan Floroaica – Îmi pare rău… se simțea așa ca.. nu știu, nu mă durea.

UPDATE: 21:40 – Pe lângă probele tensionate și stresante, Dan Alexa și Gabi Tamas nu au uitat de simțul umorului. Au ajuns la următoarea misiune, unde a trebuit să își spargă (unul altuia) 30 de ouă fierte în cap, așa cum obișnuiesc localnicii, apoi să le curețe de coajă.

După ce și-au terminat munca, cei doi fotbaliști au fost nevoiți să le împartă printre doritorii care se aflau alături de ei în SPA, la relaxare, somn sau butonat pe telefon.

UPDATE 21:30 – Deși sunt în avantaj, Dan Alexa și Gabi Tamaș au fost copleșiți de presiunea probei și au întâmpinat probleme. Au cerut ajutorul localnicilor pentru a ajunge la standul unui localnic, unde au avut misiunea de a mânca 15 viermi. Pentru a obține alt cod, în următoarea probă au avut de băut un ceai tradițional din pastă de cuib de viespi. Pentru a îl prepara, aceștia au primit o cană cu ceaiul, dar au fost nevoiți să alerge după apă fierbinte.

UPDATE 21:00 – Irina Fodor pregătește echipele cu primele instrucțiuni. Pentru prima probă, concurenții au primit câte o tabletă și ultimele două plicuri din acest sezon. Echipele încep să înțeleagă ce trebuie să facă, însă, la găsirea unui cod din 3 cifre, actorii greșesc la prima întrebare și primesc penalizare de 3 minute.

Alexandru Ion: După penalizare, ne-am întors la colegul pianist și ne-am dat seama că a apăsat doar patru clape cu mâna stângă și codul băgat în tabletă a deblocat prima întrebare. Apoi a trebuit să deblocăm următoarea întrebare și am avut de numărat mai multe simboluri de pe un perete.

UPDATE 20:30 – A început marea finală Asia Express – Drumul Eroilor. Fotbaliștii (Dan Alexa și Gabi Tamaș) și Actorii (Ștefan Floroaica și Alexandru Ion) au pornit în cursa pentru marele premiu.

Dan Alexa: Finala asta o vedem ca pe o finală de Cupă Mondială, raportat la ceea ce facem noi. Sper să nu dezamăgim. Nicio secundă nu m-am gândit că putem ajunge până în Coreea. Am luat-o ca pe o experiență. Gabi Tamaș: Se vedea pe fața lor că sunt dornici să ne bată, dar în ultimele două săptămâni ne-au văzut doar spatele. Acum avem și numele noastre pe spate, o să le vadă mai bine. Ștefan Floroaica: Chiar eram montat, aveam un sentiment de: ”hai, mă, orice ar fi”. Evident că ne dorim să câștigăm, că suntem competitivi. Cred că marele câștig de aici, din Asia Express, al fiecărui concurent, este faptul că a fost prezent, că a trăit experiența asta și că este unică. Alexandru Ion: Mi se pare că finala seamănă cel mai mult cu un escape room în aer liber, iar eu sunt expert în astfel de jocuri. Eu am visat la Asia Express. Până la final nu m-am gândit, dar am sperat.

Asia Express – Drumul Eroilor, sezonul 8, una dintre cele mai intense competiții de la Antena 1, a debutat pe micile ecrane pe data de 7 septembrie 2025. Cele 9 echipe au pornit încrezătoare într-o călătorie plină de suspans, provocări, nervi întinși la maximum, adrenalină și emoții puternice pe o rută spectaculoasă: Filipine, Vietnam și Coreea de Sud.

Răsturnare de situație în finala Asia Express – Drumul Eroilor, sezonul 8

După o aventură cum doar în filme s-a mai văzut, Drumul Eroilor a ajuns la final. În cele din urmă, echipele care aproape că și-au dat sufletul în probe, fără telefoane mobile, fără cazare, fără transport, cu doar un dolar pe zi, au reușit să răzbească și sunt acum la un pas de a câștiga trofeul „eroilor” și marele premiu.

Semifinala de marți, 11 noiembrie, a fost una intensă, plină de momente tensionate și situații limită. Echipele Dan Alexa – Gabi Tamaș, Alexandru Ion – Ștefan Floroaica și Olga Barcari – Karmen Simionescu au ajuns în Coreea de Sud, acolo unde s-au luptat pentru a ocupa un loc în marea finală. Cursa pentru marele premiu s-a dovedit a fi destul de dificilă, Olga Barcari și Karmen Simionescu au pierdut două dintre cele trei probe, astfel că au primit două cufere cu statuete.

Actorii Alexandru Ion și Ștefan Floroaica au primit doar un singur cufăr, în timp ce fotbaliștii Alexa și Tamaș au avut locul asigurat în ultima cursă din Coreea de Sud. La finalul probelor, în una dintre cele două cutii ale fetelor s-a aflat o statuetă roșie – ceea ce a însemnat că Olga Barcari și Karmen Simonescu au fost eliminate chiar înainte de marea finală.

Cine a câștigat, de fapt, marele premiu de 35.000 de euro

Finala Asia Express se joacă în această seară, începând cu ora 20:00. Echipele finaliste sunt formate din Gabi Tamaș – Dan Alexa și Alexandru Ion – Ștefan Floroaica. Ultima cursă din sezonul 8 se anunță a fi cel puțin la fel de intensă ca cele de până acum, miza fiind acum marele premiu – în valoare de 35.000 de euro.

Una dintre surprizele finalei din sezonul 8 Asia Express – Drumul Eroilor este că nimeni nu se aștepta ca Dan Alexa și Gabi Tamaș să câștige marele premiu, de la bun început. Nici măcar ei! După toate câte au îndurat fotbaliștii, așa cum au fost numiți de echipele adverse, au pus mâna pe trofeu și pe cecul cu multe zerouri.

Fiind foști sportivi, cei doi au trecut prin probele fizice și de rezistență ca ”peștele prin apă”, s-au bătut pentru supremație cu toate cele 9 echipe, iar la final au câștigat. Privind în urmă, Gabi Tamaș a recunoscut că cele mai grele obstacole au fost cele legate de autostop și cazare, când situația nu a mai depins de ei, ci pur si simplu au fost la mila oamenilor.

,,Nu pot să spun că a fost nici greu, nici ușor. Pentru mine și pentru Dan cele mai grele lucruri din Asia Expres au fost două: cazarea și autostopul! Am prins să stăm ore în șir la autostop și la cazare. Este cel mai greu. Adică poți să mă pui să dorm pe bancă și dorm pe bancă. Asta pentru mine a fost cel mai greu. În rest, competiția ca și probe, fiind sportivi, le luam ca atare. Dar să stai să te rogi de lume și să dormi la ei în casă, asta a fost cel mai greu. M-am distrat, am furat că nu aveam bani, ce vrei, d-ale emisiunii! (n.r.- râde)”, a povestit Gabi Tamaș pentru CANCAN.RO.

