Boala de care suferă Irina Fodor, de la Asia Express. Este un subiect foarte sensibil

Irina Fodor a făcut dezvăluiri neașteptate despre problemele ei de sănătate! Prezentatoarea de la Asia Express a vorbit sincer despre o afecțiune cu care se confruntă de ceva vreme. De ce boală suferă Irina Fodor – aflați în articol!

Soția lui Răzvan Fodor se bucură de un succes răsunător în televiziune, iar rolul său în reality-show-ul de la Antena 1 este unul semnificativ. Irina Fodor și-a surprins fanii cu cele mai recente declarații pe care le-a făcut și care au atras atenția tuturor. Printre acestea se numără și cea despre starea ei de sănătate.

Boala de care suferă Irina Fodor, de la Asia Express

Irina Fodor a fost invitată la „Podcastito Express”, unde a povestit că are probleme la nivelul ochilor, mărturisire care i-a uimit pe Cătălin Bordea și Nelu Cortea, gazdele proiectului. Cei doi nu au bănuit nicio secundă că prezentatoarea poartă lentile de contact din cauza miopiei de care suferă.

„La un moment dat, abia am putut să-mi pun lentilele de contact”, a spus Irina Fodor.

„Ce?! Lentile de contact?!”, au exclamat cei doi, uimiți de ceea ce a spus aceasta.

„Da, sunt foarte chioruță! Am minus 4,5. Am ditamai miopia. Inclusiv acum port lentile, pentru că, dacă nu le aveam, nu aș fi știut cu cine stau de vorbă”, a adăugat vedeta TV.

Irina Fodor a povestit în urmă cu ceva timp cât de mult s-a schimbat viața ei de când face parte la proiectul Asia Express. Soția lui Răzvan Fodor a explicat că această emisiune a schimbat-o foarte mult și că i-a dat foarte multă încredere în ea.

„M-a transformat foarte mult acest proiect (n.r. Asia Express), mi-a dat foarte mult curaj. Cred că s-a suprapus și cu o maturizare a mea, din punct de vedere al vârstei, pur și simplu am ajuns la o vârstă la care mă simt în punctul maxim de maturizare, nu cred că mai am de unde să mă duc de aici încolo, vă spun sincer. Sunt maximum de matură, gata! Aici mă opresc!”, a spus Irina Fodor, în urmă cu ceva timp.

Câți bani a primit Irina Fodor pentru 44 de zile de filmări la Asia Express 2025. Am aflat suma exactă!

Irina Fodor, cu ochii pe toate cheltuielile fiicei! Prezentatoarea de la Asia Express e contabilul șef în familie: „Uneori, chiar n-aveam bani”