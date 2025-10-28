Irina Fodor face dezvăluiri despre ”dependența” care îi strică liniștea casei: ”Unde ceri ajutor dacă este o problemă mai gravă?”

Irina Fodor s-a dezbrăcat de timiditate și ne-a povestit tot ce înseamnă să fii mamă în era telefoanelor și a rețelelor sociale. La lansarea Asociației „Eu te-am făcut, eu te iubesc”, alături de Laura Cosoi, vedeta a dezvăluit cum a prins-o pe fiica ei cu 8 ore pe zi în fața ecranului și ce măsuri radicale a luat ca să recupereze „miracolul pierdut al copilăriei”. Părinți și mame, atenție: lecțiile Irinei nu sunt pentru cei slabi de inimă!

Între zâmbete și multe glume, prezentatoarea Asia Express ne-a povestit cum reușește să fie mamă strictă, dar și cool, o misiune destul de grea. Are și sprijinul lui Răzvan la fiecare decizie care o privește pe fiica lor, iar rezultatele se văd.

CANCAN.RO: Irina, poți să ne dezvălui cu ce probleme te-ai confruntat tu, de-a lungul anilor, ca mamă?

Irina Fodor: Ne-am întâlnit alături de Laura să facem un pas foarte, foarte important în a ne ajuta unele pe celelalte. Noi, mamele și noi, părinții, în a ne ajuta unii pe ceilalți. S-a deschis asociația “Eu te-am făcut, eu te iubesc”. Laura a reușit să strângă în jurul ei 200.000 de mame. Avem cu toate nevoie de sfaturi. Într-un punct sau altul, pe acest traseu de a fi părinte, ai nevoie de un pic de sprijin. Și atunci, la cine apelezi? Pe cine întrebi? Unde ceri ajutor dacă este o problemă mai gravă care necesită ajutor? Habar n-ai unde să te îndrepți.

Și asta nu face decât să pună încă o cărămidă peste toate cărămizile pe care le cărăm în fiecare zi, peste toate grijile, peste tot stresul, peste tot haosul pe care îl trăim. Că n-avem ce să facem, că așa e viața de om mare.

Cea mai mare frică a mea este ca Diana să nu se bucure de viață. Să treacă pe lângă momente importante, să treacă pe lângă emoții pe care ar trebui să le simtă, să treacă pe lângă pur și simplu tot miracolul acesta care ni se întâmplă în fiecare zi în care deschidem ochii. Despre asta este vorba.

Și dacă în fiecare zi deschizi ochii în telefon, pierzi o parte, îl ciuntești pe acest miracol.

CANCAN.RO: Stă mult pe telefon?

Irina Fodor: Stă pe telefon dacă nu sunt atentă, doar că sunt. Telefoanele noastre sunt sincronizate, ea are un anumit timp pe care îl poate petrece pe telefon și, în funcție de aplicații. Adică, pe rețelele de socializare are un timp, pe WhatsApp, unde comunică și ea cu prietenii, cu cei de la școală, un alt timp.

I-am separat lucrurile astea în așa fel încât să nu o frustrez că nu poate să-și contacteze o colegă sau o prietenă, dar să nu se piardă în Instagram, în Facebook sau în TikTok.

Pentru că eu recunosc treaba asta și cred că tuturor ni se întâmplă, te apuci să scrollezi, să te uiți doar pe o poză, pe două, și te-ai trezit că au trecut exact 40 de minute, o oră. Este enorm în condițiile în care avem foarte puțin timp liber la dispoziție. Real. Adică stăm la muncă 10-12 ore, mai dormi 7, cât timp îți rămâne să te bucuri de cei din jurul tău?

Dacă două ore le mai petreci și pe telefon, una dimineața, una seară, plus celelalte ore pe care le petreci, pentru că trebuie să răspunzi la telefoane, trebuie să răspunzi la mesaje, că totul se desfășoară acum pe mail, pe WhatsApp.

Inclusiv școlile. Atunci adunăm un număr impresionant, în sens negativ, de ore de stat pe ecran.

CANCAN.RO: Răzvan, ce spune? Este și el de acord cu tine?

Răzvan: Complet de acord. Asta este ceva pentru care mă simt foarte norocos. Faptul că atunci când am luat o decizie, am luat-o împreună. Și, uneori, chiar dacă am fost impulsivă, de exemplu, pentru că eu sunt cea impulsivă în casă, eu sunt cea care vede greșelile și le și taxează. Chiar dacă uneori poate am reacționat un pic cam dur, el tot n-a spus nimic de față cu Diana. Absolut nimic.

Irina încearcă să ”corecteze” dependența de telefon

CANCAN.RO: Ceea ce este foarte important pentru familie…

Irina Fodor: Da, dacă el ar fi zis: “Hai mă, las-o în pace, ce a făcut, a stat 7 ore pe telefon”, Diana ar fi înțeles că “mama e un pic cam strictă față de alte mame sau, uite, față de tati”.

N-a fost cazul și asta m-a ajutat foarte mult, și Diana a putut să înțeleagă că am dreptate dintr-un punct încolo. Dar eu i-am demonstrat, adică mi-am pus capul și am avut zile în care am lăsat-o la liber pe telefon. Dar zile multe, ca să nu-și dea seama. Pentru că ea tot spunea: “Dar eu nu stau mult. Chiar nu stau mult, mami, în comparație cu alți copii”.

Și am lăsat-o la liber. Și i-am luat într-o zi telefonul aleatoriu, așa, dintr-o dată. Zic: “Dă-mi și mie un pic telefonul tău”. Asta până să-i pun această aplicație despre care îți povestesc. Iau telefonul și avea 8 ore. 8 ore pe o zi. Pe o zi întreagă. Efectiv, ea în ziua aia n-a mai făcut nimic altceva în afară de asta. Nimic.

Și zic: “Uite, te-am lăsat, uite ce se întâmplă, dacă ție ți se pare normal”.

“Dar nu mi-am dat seama.” “Știu că nu ți-ai dat seama.” Spunea: “N-am stat doar pe rețelele sociale, m-am jucat, uite, am și un joc.” Își găsea scuze.

Zic: “Eu înțeleg asta perfect. Poți să faci o mie de lucruri cu telefonul, pentru că acum inglobează tot. Biroul, prietenii, distracțiile, umorul, tot. Efectiv, găsești tot într-un telefon. Curiozitățile, îl întrebi pe Chat GPT: ‘Nu te supăra, la ce oră se trezesc găinile în Asia Express?’ De exemplu.

Tot înglobează și, într-adevăr, poți face chestii diverse în 8 ore. Dar asta nu te scuză de la ce s-a întâmplat. Ai stat 8 ore în fața unui ecran de cât are, de 6 pe 8.”

Și a înțeles atunci. Pentru că până în momentul ăla, ea considera că sunt nedreaptă. Spunea că suntem prea stricți, că ea nu stă așa de mult. Și am lăsat-o la liber și i-am dovedit că asta face, de fapt.

Și a înțeles. Și nici măcar nu a protestat când i-am zis: “Uite, gata, punem aplicația, nu se mai poate.”

CANCAN.RO: Când urmează să pleci la filmări?

Irina Fodor: O să plec în curând. Sunt acasă pentru că, deocamdată, începem un Chefi la cuțite. Și după aceea plecăm în Asia. Acesta este ritmul. Chefi – Asia, Chefi – Asia, Chefi – Asia.

CANCAN.RO: Nu prea stai pe acasă.

Irina Fodor: În următoarele șase luni, nu.

