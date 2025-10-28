Lacrimi și suspine pentru Irina Fodor la Asia Express. Ce a citit prezentatoarea de la Antena 1

Irina Fodor, emoționată la Asia Express! Prezentatoarea a primit o scrisoare neașteptată care a făcut-o să plângă. Iată de la cine era!

Filmările pentru sezonul 8 din Asia Express continuă să aducă nu doar adrenalină și competiție, ci și momente cu o încărcătură emoțională uriașă. După ce concurenții au avut parte, într-una dintre edițiile recente, de scrisori trimise de familiile lor din România, producția a pregătit o surpriză neașteptată pentru Irina Fodor, prezentatoarea emisiunii.

Ce scrisoare a primit Irina Fodor la Asia Express

De obicei, atenția se îndreaptă către concurenți, care trec prin provocări dificile și trăiesc departe de cei dragi timp de mai multe săptămâni. Însă, de această dată, echipa emisiunii a decis să-i ofere Irinei un dar special, o scrisoare scrisă chiar de fiica ei, Diana. Momentul a fost unul de o sinceritate dezarmantă, iar emoția Irinei a fost imposibil de ascuns. În timp ce citea cuvintele scrise de mâna micuței sale, prezentatoarea a izbucnit în lacrimi.

Departe de casă pentru o perioadă îndelungată, Irina Fodor trăiește, la rândul ei, dorul de familie la fel de intens ca și concurenții. De fiecare dată când pleacă în expedițiile Asia Express, își lasă acasă soțul și fiica, cu care menține legătura doar prin mesaje scurte sau apeluri rare, atunci când programul de filmare îi permite. Scrisoarea Dianei a fost, astfel, o adevărată gură de aer pentru sufletul Irinei, un moment de tandrețe într-un context plin de stres, efort și responsabilitate.

După ce și-a recăpătat vocea, Irina a reușit să zâmbească printre lacrimi, vizibil copleșită de surpriza primită. Pentru o clipă, competiția, camerele și presiunea filmărilor au dispărut complet.

Surprizele nu s-au oprit însă aici. Producătorii au pregătit o scrisoare și pentru Marius Damian, povestitorul emisiunii, care trăiește alături de echipă fiecare etapă a cursei. Actorul a primit un mesaj de la fiul său, Ilia, care i-a scris cuvinte pline de dor și admirație. La fel ca Irina, și el a fost vizibil emoționat.

