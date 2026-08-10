Cum a ajuns o tânără să scoată 5.000 de euro din buzunar după o noapte de distracție la UNTOLD

O tânără a fost nevoită să scoată 5.000 de euro din buzunar după o noapte de distracție la festivalul Untold. Fata a spus că n-a mai pățit niciodată așa ceva și că a sunat la poliție. Din păcate, nici oamenii legii n-au putut să o ajute.

Tânăra a povestit că s-a întors la autoturism după festival și că a a găsit mașina distrusă. Oglinda era ruptă, parbrizul făcut țăndări, iar plafonul și caroseria prezentau urme serioase de distrugere. Totul, în timp ce autoturismul era lăsat, potrivit proprietarei, într-un loc de parcare regulamentar din centrul Clujului.

Coșmarul prin care a trecut o tânără la Untold

Tânăra a plecat de la Untold în jurul orei 1:30, după concertul susținut de Zara Larsson. Aceasta a spus că era obosită și voia doar să ajungă acasă. Când a ajuns lângă mașină, însă, ceva i-a sărit imediat în ochi. Oglinda dispăruse de pe autoturism și ajunsese pe asfalt.

„Când am ajuns la mașină și am vrut să mă urc, înainte să deschid ușa mi-am dat seama că nu aveam oglindă. Am văzut că era ruptă și aruncată pe jos. M-am șocat”, a povestit tânăra.

Privind mai atent, proprietara a observat că autoturismul fusese afectat în mai multe locuri. Parbrizul era spart, plafonul fusese deteriorat, iar capota și unul dintre faruri aveau, de asemenea, de suferit.

„M-am uitat puțin mai sus și am văzut parbrizul spart, cu rea intenție, plafonul la fel. S-au urcat niște băieți petrecăreți, probabil, pe mașina noastră”, a mai spus aceasta.

În loc să plece acasă, tânăra a ajuns să aștepte Poliția și să explice ce s-a întâmplat. Agenții au mers la locul incidentului, au făcut verificări și au ridicat probe. Acum, proprietara speră ca persoanele care au provocat distrugerile să fie identificate. Mai ales că, potrivit acesteia, zona nu era lipsită de supraveghere video.

„Am sunat instant la Poliție. Au venit și ne-au ajutat, s-au luat probe la fața locului, s-au luat și declarațiile tot acolo. Sperăm ca Poliția să-și facă treaba repede, având în vedere că acolo băteau și vreo patru camere”, a declarat tânăra.

5.000 de euro, paguba după o noapte de festival

Ceea ce părea inițial o simplă avarie s-a transformat într-o lovitură financiară serioasă. Potrivit tinerei, reparațiile ar putea ajunge la aproximativ 5.000 de euro. Lista este lungă: capota este distrusă, un far a fost spart, parbrizul a fost afectat, iar oglinda a fost smulsă și abandonată pe jos.

„Pagubele sunt undeva la 5.000 de euro. Capota distrusă, far spart, parbriz… A fost foarte nașpa. Nu ne-am așteptat. Chiar nu pot să înțeleg de ce ar face cineva asta în centrul unui oraș”, a mai spus ea.

Acum, imaginile camerelor de supraveghere ar putea fi esențiale. Dacă surprind momentul în care autoturismul a fost vandalizat, anchetatorii ar putea avea o pistă concretă pentru a-i găsi pe cei responsabili.

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