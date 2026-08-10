Insula unde ușile caselor și ale mașinilor rămân descuiate zi și noapte. De ce nimeni nu se teme de hoți

Există o insulă unde locuitorii nu își închid casele și mașinile niciodată! Explicația nu are nicio legătură cu lipsa infractorilor, ci cu un pericol mult mai mare, care poate apărea pe neașteptate chiar în mijlocul localității.

Este vorba despre Longyearbyen, una dintre cele mai nordice comunități locuite permanent de pe glob, aflată în arhipelagul norvegian Svalbard. Aproximativ 2.000-3.000 de persoane trăiesc aici, într-un peisaj dominat de ghețari, munți și faună arctică.

De ce oamenii de pe această insulă nu își închid casele și mașinile

În această regiune, localnicii trebuie să fie pregătiți pentru o situație pe care puțini oameni din alte părți ale lumii și-ar putea imagina. Un urs polar poate ajunge în apropierea zonelor locuite, iar întâlnirea cu un astfel de animal poate deveni extrem de periculoasă. Într-o asemenea situație, o casă sau o mașină descuiată poate reprezenta un adăpost de urgență pentru cineva surprins pe stradă.

„Interesant este că locuitorii din Svalbard nu își încuie ușile, pentru că în cazul în care un urs polar înfometat ar rătăci prin oraș, oricine se află afară are șansa de a se refugia. E înfricoșător”, a scris site-ul de turism Kandoo Adventures.

Regula nu este, așadar, o invitație pentru oricine să intre într-o locuință, ci o măsură de siguranță adaptată condițiilor extreme în care trăiesc oamenii de aici.

Obiceiul local a devenit însă mai greu de păstrat odată cu creșterea numărului de vizitatori. Navele de croazieră pot aduce mii de turiști într-o singură oprire, iar prezența lor a generat situații neplăcute pentru localnici.

Potrivit Responsible Travel, unii vizitatori au ajuns să intre fără permisiune în locuințele oamenilor, tratând comunitatea ca pe o atracție turistică. În aceste condiții, unii localnici aleg să își încuie ușile atunci când în port ajung vase mari de croazieră.

„Când o navă de croazieră uriașă acostează în Longyearbyen, mulți locuitori își încuie ușile. Acest lucru contravine normelor, întrucât recomandările de siguranță prevăd ca ușile caselor și ale mașinilor să rămână descuiate, astfel încât oamenii să aibă unde să se refugieze în cazul în care un urs polar ar rătăci pe strada principală”, au scris cei de la Responsible Travel.

Unul polar, cea mai serioasă amenințare

Localitatea este centrul administrativ al arhipelagului Svalbard și una dintre ultimele așezări importante înainte de regiunile arctice extrem de îndepărtate. În jurul comunității se întinde un teritoriu sălbatic, unde pot fi întâlnite animale precum renii și vulpile arctice. Însă ursul polar este cel care reprezintă cea mai serioasă amenințare pentru oameni.

Din acest motiv, deplasările în afara zonelor locuite presupun măsuri speciale de precauție. Excursiile organizate pe insula Spitsbergen sunt însoțite de ghizi pregătiți să reacționeze în cazul apariției unui urs polar.

Pentru turiști, experiența poate fi spectaculoasă, dar regulile locului trebuie respectate. Într-un mediu în care granița dintre oraș și sălbăticie este atât de subțire, un gest aparent banal, precum încuierea unei uși, poate avea o semnificație cu totul diferită.

Vizitatorii sunt sfătuiți să fie atenți și la ceea ce consumă în timpul șederii. În Svalbard este disponibilă și carne de balenă, în contextul în care Norvegia permite în continuare vânătoarea comercială a acestei specii.

„Nu recomandăm consumul acesteia, deoarece reprezintă o amenințare directă pentru speciile de balene”, a avertizat Responsible Travel.

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