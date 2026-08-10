Când ar putea scădea prețurile din România. Anunțul de ultima oră de la BNR despre inflație

BNR indică faptul că inflația ar urma să intre într-o fază de reducere accelerată în trimestrul al treilea din 2026, pe măsură ce dispar efectele directe ale liberalizării prețului la energie electrică și ale creșterilor de TVA și accize.

Conform evaluărilor instituției, această corecție ar marca începutul unei perioade de temperare a scumpirilor, cu o evoluție oscilantă în ultimele luni ale anului.

Când ar putea scădea prețurile din România

Banca centrală anticipează că, după această etapă, ritmul anual al inflației va continua să se reducă treptat pe parcursul lui 2027, existând posibilitatea ca indicatorul să revină în intervalul țintit de BNR spre finalul anului viitor.

Traiectoria este influențată de efectele de bază dezinflaționiste generate de scumpirile anterioare din energie, dar și de presiunile descendente asociate deficitului de cerere din economie.

Instituția atrage atenția că evoluția prețurilor rămâne expusă unor riscuri semnificative. Printre acestea se numără posibilele variații ale tarifelor la energie electrică și produse alimentare, în contextul secetei severe, precum și fluctuațiile cotației petrolului. Incertitudini suplimentare provin din eventualele măsuri de consolidare bugetară și din impactul conflictelor internaționale asupra piețelor și costurilor.

Anunțul de ultima oră de la BNR despre inflație

BNR subliniază că utilizarea integrală a fondurilor europene, în special cele din PNRR, este esențială pentru a contrabalansa efectele restrictive ale ajustărilor fiscale și ale tensiunilor geopolitice, dar și pentru a susține reformele structurale, inclusiv cele din zona tranziției energetice.

Datele analizate de banca centrală arată că rata anuală a inflației a coborât în iunie 2026 la 10,42%, față de 10,85% în mai, semnalând o continuare a procesului de temperare a scumpirilor.

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