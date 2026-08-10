Cutremur cu magnitudinea 7,4! Imaginile video au surprins clădirile prăbușindu-se. 20 de persoane au murit deja

Un seism extrem de puternic a zguduit Columbia în 10 august, producând distrugeri majore și pierderi de vieți omenești. Cutremurul, evaluat la magnitudinea 7,4 de Centrul Seismologic Euro‑Mediteranean, a fost resimțit în numeroase regiuni ale țării și a provocat panică în rândul populației.

Primele informații indică cel puțin 20 de persoane decedate, iar echipele de intervenție continuă căutările printre clădirile prăbușite.

Cutremur cu magnitudinea 7,4!

Seismul a afectat puternic orașe din Columbia, inclusiv capitala Bogota, unde autoritățile au transmis că nu au fost raportate pagube majore. Primarul Carlos Galán a anunțat pe platforma X că situația este monitorizată permanent. În alte zone însă, impactul a fost mult mai grav. Guvernatorul Juan Diego Patiño a declarat pentru postul Blu Radio că în Pereira au fost semnalate „daune grave la nivelul unor clădiri”. Acesta a descris scenele surprinse imediat după cutremur drept dramatice, afirmând:

„Ceea ce tocmai s-a întâmplat este foarte grav. Imaginile sunt cu adevărat șocante, cu oameni răniți și fațade de clădiri prăbușite”.

Epicentrul a fost localizat la aproximativ 31 de kilometri de orașul Cartago, o localitate cu peste 130.000 de locuitori, iar adâncimea estimată a seismului a fost de circa 99 de kilometri. Martorii au relatat că mișcările seismice au fost extrem de intense, iar în unele zone oamenii au fugit în stradă în încercarea de a se proteja.

Imaginile video au surprins clădirile prăbușindu-se

În departamentul Chocó, autoritățile locale au descris cutremurul ca fiind fără precedent. Primarul din Nóvita, Jaime Velásquez, a declarat:

„Ceea ce tocmai s-a întâmplat este foarte grav. Imaginile sunt cu adevărat șocante, cu oameni răniți și fațade de clădiri prăbușite”.

El a precizat că nu există informații despre decese în localitate, însă numeroase clădiri, inclusiv biserica, au suferit avarii majore. Velásquez a adăugat:

„Centrul medical în care mă aflu în acest moment este complet copleșit. Suntem în stare de alertă maximă, deoarece ni se semnalează posibile replici”.

20 de persoane au murit deja

Echipele de intervenție verifică în continuare zonele afectate, iar autoritățile avertizează că bilanțul victimelor ar putea crește pe măsură ce operațiunile de salvare avansează.

BREAKING – Powerful earthquake rocks Colombia: geological agency pic.twitter.com/wR6YbsCJ8s — Insider Paper (@TheInsiderPaper) August 10, 2026

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