După o noapte furtunoasă în Loft, Oana Roman s-a recuperat pe plajă în Mamaia

Oana Roman, fiica fostului premier postdecembrist Petre Roman, a fost mereu un exemplu de discreție, educație și bun-simț. Oana Roman a atins la 50 de ani un echilibru care îi permite să fie mult mai relaxată în ce privește propria imagine și să iasă din zona de confort. Iat-o surprinsă de CANCAN.RO în două ipostaze total opuse. Noaptea dansează pe muzică trance în Loft, a doua zi e plaja clubului Fratelli din Mamaia, pe șezlong, bucurându-se de zilele frumoase de vară. Ce citește? Avem o galerie cu imagini atât de diferite că parcă e altă persoană!

Oana Roman a împlinit 50 de ani anul acesta, însă arată mult mai tânără, grație tenului său și atitudinii rebele, pe care a avut-o toată viața. Oana Roman are o fiică, Isabela, care a împlinit 11 ani. Oana Roman a divorțat de tatăl fetei, Marius Elisei, și de atunci contactele cu el au încetat. De atunci, Oana Roman s-a ocupat total de creșterea Isabelei. Dar orice mămică merită o scurtă pauză, așa că iat-o pe Oana Roman îmbrăcată în alb complet, la una dintre celebrele petreceri din Loft Mamaia.

Oana Roman distracție maximă pe muzica de rave party din Loft

Oana Roman nu pare să fie însoțită de nimeni, dar se distrează de parcă a venit cu brigada. Se vede că muzica a prins-o total, pentru că dansează și gesticulează de zici că e la un chef în cămin și a venit un băiat cu peturi din alea cu ce trebuie de la Panciu sau Odobești! 😀

Iată că Oana Roman știe să fie și ceea ce americanii numesc „Party Animal”, pe românește sufletul petrecerii. Oana Roman e atât de prinsă de vibe-ul serii că uită să-și facă selfiul de rigoare, cum fac toate fetele din jur. Pe măsură ce se lasă seara, Oana evoluează de la un discret joc de glezne la o țopăială de-a binelea. Unde e persoana reținută, pentru care discreția este un punct cardinal de la care nu deviază? E clar, Oana Roman a pus-o pe fata de treabă pe liber și a decis să-și dea frâu liber dorințelor.

Cu părul strâns într-o coadă și un decolteu îndrăzneț, Oana Roman își vede de propria micro-petrecere, în timp ce toți ceilalți devin mai agitați. Din când în când se mai uită în telefon, ca și cum ar aștepta să-i scrie cineva. Nu poate fi Isabela, fiica ei, pentru că probabil doarme de mult. Petrecerea se termină, dar Oana Roman are energie și pentru a doua zi, pe care și-o petrece pe șezlong, la refacere.

Intră în scenă Oana Roman – intelectuala

A doua zi după cheful din Loft, unde a bifat de una singură ceva la care visează multe „single moms”, CANCAN.RO a surprins-o din nou pe Oana Roman, și de data asta de una singură, pe un șezlong, cu o carte, în sunetul valurilor. Momente la care visează orice mămică. Iată că Oana Roman a reușit. Dar ce citește?

În timp ce majoritatea românilor preferă să o ardă pe Tik Tok sau să ronțăie un porumb fiert pe care îl sting cu bere la pahar, Oana Roman citește cartea „24 de creatoare care au schimbat lumea”, un volum inspirațional care se pare că o captivează, pentru că nu prea lasă cartea din mână.

Oana Roman poartă un costum de baie negru combinat cu o rochie tot neagră, cu accesorii aurii, totul cât se poate de discret și elegant. Nimic țipător. Singura pată de culoare este cartea cu copertă roșie, pe care Oana o devorează. Când vezi cititoarea, n-ai zice că e personalitatea mondenă Oana Roman, ci o corporatistă rătăcită prin Mamaia. O dă de gol brățara de Ultra VIP de la mâna dreaptă. Altfel, în spatele ochelarilor de soare, Oana pare doar un senior manager de Pipera.

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